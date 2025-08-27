Нас ждет автобусная прогулка и путешествие на катере к Ушканьим островам — самым настоящим алмазам Байкала, загадочным и уникальным.
Увидим нерп, мраморные пляжи с разноцветной галькой, места гнездования байкальских чаек и нетронутый лес из высоких сосен и лиственниц.
Увидим нерп, мраморные пляжи с разноцветной галькой, места гнездования байкальских чаек и нетронутый лес из высоких сосен и лиственниц.
Описание экскурсииЧто вас ждет Архипелаг расположился на территории Забайкальского национального парка. На Большом Ушканьем острове находится егерский кордон и действующая Байкальская метеостанция. На трёх соседних — Малом, Долгом и Круглом восседает на камнях сама царица нерпа. Аборигены издавна называли нерпу «ушканами», то есть зайцами, за их необычайную сноровку и шустрость. Здесь у нас есть возможность наблюдать за водоплавающими обитателями на расстоянии вытянутой руки. Ещё одна особенность Ушканьих островов — муравейники. Их число не имеет себе равных в России: на один гектар приходится 18-20 муравейников. Нетронутый лес из высоких сосен и лиственниц стал домом для этих маленьких созданий. Невозможно остаться равнодушным рассматривая мраморные пляжи островов с разноцветной окатанной галькой. Байкальские чайки предпочитают гнездиться именно здесь. Если повезёт, заметим разноцветные яйца чаек. Но лучше не приближаться – беспокойные родители не теряют бдительность ни на минутку! Выезд 07:00 г. Улан-Удэ 09:20 с. Гремячинск 09:40 с. Турка 10:00 с. Горячинск 11:00 с. Максимиха 11:30 пгт. Усть-Баргузин Программа 10:00 Отправление с. Горячинск на комфортабельном автобусе. 12:00-14:00 Кордон Забайкальского национального парка. Вперед к приключениям! Продолжаем путешествие на автобусе, где нас ждут озера Бормашовые, Баргузинский залив, Арангатуйский перешеек со своим уникальным растительным миром и полуостров Святой нос, где вы запросто можете увидеть следы медведя. Бурхан «Буртуй» с горной кристально-чистой водой. 14:00-15:00 Прибытие в местность Монахово. На скоростном катере до с. Катунь. Обед на лоне природы, в гостях в большом рыбацком доме (традиционные рыбные блюда). 15:00-16:30 С ветерком до островов Ушканьих. Небольшая остановка на о. Голом – птичий базар. Красивые кадры, покормим чаек Увидите острова «Бакланий», «Белый камень» и «Байкальский камешек» 16:30-17:30 Смотрим нерп, муравейники и безумно красивые мраморные пляжи! 17:30-18:30 Переход в бухту Змеиную, сероводородные термальные ванны. 18:30-19:30 Купание 19:30-20:00 Возвращение в Монахово. 20:00-20:30 Смотровая площадка на местность Монахово. 20:30-23:00 Обратный путь.
С 1 мая по 30 сентября. Бронирование на 2024 год закрыто. Возможно отправление с г. Улан-Удэ, с. Горячинск, с. Гремячинск, с. Максимиха, с. Турка
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кордон Забайкальского национального парка
- Озера Бормашовые
- Баргузинский залив
- Арангатуйский перешеек со своим уникальным растительным миром
- Полуостров Святой нос
- Чивыркуйский залив
- Ушканьи острова
- Бухта Змеиная
Что включено
- Трансфер из Улан-Удэ, с. Турка, с. Гремячинска, с. Горячинска, с. Максимихи
- Питание: обед
- Услуги гида
- Рекреационные сборы национального парка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: С 1 мая по 30 сентября. Бронирование на 2024 год закрыто. Возможно отправление с г. Улан-Удэ, с. Горячинск, с. Гремячинск, с. Максимиха, с. Турка
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Плохая организация тура. Маршрут на Ушканьи острова, ездили 27.08.25. Долгая дорога до Монахово, чтобы затем ничего не увидеть. Группа состояла из 16 человек, катер (лодка под пленкой) рассчитан на 12
Содержание экскурсии организаторы изменили в одностороннем порядке, без возможности отказаться, т. к. уже был осуществлён трансфер порядка 200 км. На Ушканьи острова не попали. Обидно.
Экскурсия очень понравилась, но из-за погодных условий на Ушканьи острова мы не попали. Покатались на катере по красивым бухтам, искупались на прекрасном белоснежном песчаном пляже, потом в горячих источниках, посмотрели
Мы побывали на Ольхоне! Сбылась мечта! Увидели силу и мощь Байкала, испытали бесконечное счастье от красоты и загадочности острова! Гид Наталья просто супер, она по моему влюблена в это место, и это передалось всей группе. Марии, организатору огромное спасибо, все прошло на ура!
Добрый день! Спасибо за интересную экскурсию! гид Саша все очень интересно рассказывает. Я даже умудрилась заснять как нерпы дерутся за место под солнцем. Такие милые создания. Мои ребятишки тоже в полном восторге!
Спасибо за тур! Все отлично! Капитану, гиду Ольге, и вам Мария за организацию нашего путешествия. В этом году выбрали Ушканьи острова, на следующий год поедем на Ольхон!
Просто замечательный тур! У нас с мужем это первое путешествие на Байкал, романтика, красота, мы оба по уши довольные!
У нас столько классных фото получилось, такая красивая нетронутая природа, нам ооочень понравилась экскурсия
