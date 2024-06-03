Экскурсии по воде в Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Улан-Удэ, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
«Круиз может пройти на сборном катере в группе или на моторной лодке индивидуально»
Завтра в 10:00
24 июня в 10:00
от 25 000 за всё до 10 чел.
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
5 отзывов
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
«Мы совершим прогулку по самым ярким местам на теплоходе или катере, посмотрим на залив со смотровой площадки, увидим острова Змеиной бухты и отдохнем в термальных источниках»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000 за человека
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
⛴ На теплоходе
Групповая
12 часов
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Улан-Удэ
«В порту пересядем на корабль и по пути на Ольхон пройдём самое глубокое место Байкала — отметку в 1637 м»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
24 июня в 07:00
13 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
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    людей. Увидеть Байкал так, как увидели мы - невозможно без местного жителя, который любит и уважает красоту здешних мест, для нас таким местным жителем был гид Валерий, и он справился с этой задачей на 5+, кроме того Валерий прекрасно знает шаманские обряды, обычаи и легенды, и это добавило аутентичности и эксклюзивности нашему путешествию. Нашли общий язык мы быстро, весь тур прошел в приятной дружеской обстановке. Огромная благодарность! Теперь хотим вернуться на Байкал зимой

  • Л
    Лариса
    1 сентября 2023
    По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
    Каждый год приезжаем семьей на Чивыркуйский залив, мое самое любимое место. Байкальские мальдивы, красиво, тепло, что еще нужно для отдыха)
  • А
    Алексей
    18 августа 2023
    По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
    Чивыркуйский перешеек отделяет Баргузинский и Чивыркуйский залив от материковой части. Это десятки километром чистейших пляжей и песчаных дюн! Все чисто, не разбросан мусор
  • О
    Ольга
    11 августа 2023
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Замечательный, эрудироыанный, внимательный гид Алдар! Очень интересная экскурсия, познавательно-полезная!
  • Е
    Елизавета
    8 августа 2023
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Спасибо большое Валерию и Лилии! Все прошло увлекательно и комфортно! Это уникальная программа путешествия! Незабываемые моменты! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    11 июня 2023
    По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
    Хорошее место с хорошей историей, прекрасный вид и воздух. Природа самая-самая! озеро Байкал чистейшее озеро в мире. Всем советую посетить эти края!!!
  • К
    Косовский
    23 июля 2022
    Байкал. Чивыркуйский залив + прогулка на катере за 1 день
    Однодневный тур на Байкал-Чувыркуйский залив (Забайкальский национальный парк) оказался на удивление живым, информативным, комфортным, упорядоченным и очень интересным. Экскурсовод смог оказать
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    должное внимание каждому, учитывая интересы и запросы каждого из нас. Выражаю огромную благодарность вам, Наталья, за организацию такого чудесного тура. А также благодарю Сергея за безупречное воплощение задуманного в реальность.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Водные развлечения»

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  1. Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
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  3. Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Улан-Удэ на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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