1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
«Круиз может пройти на сборном катере в группе или на моторной лодке индивидуально»
Завтра в 10:00
24 июня в 10:00
от 25 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
«Мы совершим прогулку по самым ярким местам на теплоходе или катере, посмотрим на залив со смотровой площадки, увидим острова Змеиной бухты и отдохнем в термальных источниках»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Улан-Удэ
«В порту пересядем на корабль и по пути на Ольхон пройдём самое глубокое место Байкала — отметку в 1637 м»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
24 июня в 07:00
13 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
- ЛЛариса1 сентября 2023Каждый год приезжаем семьей на Чивыркуйский залив, мое самое любимое место. Байкальские мальдивы, красиво, тепло, что еще нужно для отдыха)
- ААлексей18 августа 2023Чивыркуйский перешеек отделяет Баргузинский и Чивыркуйский залив от материковой части. Это десятки километром чистейших пляжей и песчаных дюн! Все чисто, не разбросан мусор
- ООльга11 августа 2023Замечательный, эрудироыанный, внимательный гид Алдар! Очень интересная экскурсия, познавательно-полезная!
- ЕЕлизавета8 августа 2023Спасибо большое Валерию и Лилии! Все прошло увлекательно и комфортно! Это уникальная программа путешествия! Незабываемые моменты! Рекомендую!
- ИИрина11 июня 2023Хорошее место с хорошей историей, прекрасный вид и воздух. Природа самая-самая! озеро Байкал чистейшее озеро в мире. Всем советую посетить эти края!!!
- ККосовский23 июля 2022Байкал. Чивыркуйский залив + прогулка на катере за 1 деньОднодневный тур на Байкал-Чувыркуйский залив (Забайкальский национальный парк) оказался на удивление живым, информативным, комфортным, упорядоченным и очень интересным. Экскурсовод смог оказать
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Водные развлечения»
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Водные экскурсии в Улан-Удэ на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024