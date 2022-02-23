Погрузитесь в мир старообрядцев Забайкалья. Узнайте об их культуре, быте и истории. Ночевка в избе 19 века с традиционной кухней
Старообрядцы Забайкалья - это уникальная ветвь русского народа с богатой историей и культурой. На экскурсии вы узнаете о жизни и традициях «семейских» из первых уст. В музее истории, культуры и читать дальше
быта старообрядцев собрано более пяти тысяч уникальных экспонатов. Вы посетите старообрядческую церковь, где увидите редкие церковные книги и иконы.
Также в программе экскурсия по усадьбе забайкальского старообрядца и поездка в старинное село Большой Куналей.
Ночевка в избе 19 века с традиционной кухней позволит вам полностью погрузиться в атмосферу старины и ощутить дух древлеправославия
5
1 отзыв
6 причин купить эту экскурсию
🕍 Уникальная возможность узнать историю старообрядцев
📚 Доступ к редким 400-летним книгам и иконам
🏡 Проживание в избе 19 века с аутентичной атмосферой
🍲 Традиционная кухня, приготовленная по церковному календарю
🚗 Посещение красивейших деревень России
👨👩👧👦 Индивидуальный подход и персональные экскурсии
Что можно увидеть
Музей истории, культуры и быта старообрядцев Забайкалья
Старообрядческая церковь в честь Воздвижения Креста Животворящего
Усадьба забайкальского старообрядца
Село Большой Куналей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
История забайкальского древлеправославия
Часть русского населения, которая отказалась принять «нововведение» церковной реформы патриарха Никона, продолжала придерживаться старых обрядов и молиться по неисправленным церковным книгам. За что были подвергнуты репрессиям и бежали в Польшу, а после были высланы в Сибирь. В окрестностях Улан-Удэ вы откроете одно из самых больших старообрядческих поселений Забайкалья — Тарбагатай. И познакомитесь с потомками народа, отправленного Екатериной II из Московского княжества осваивать территорию Бурятии.
Сутки в мире староверов
Вы посетите музей истории, культуры и быта старообрядцев Забайкалья. Здесь собрано более пяти тысяч предметов и экспонатов, относящихся к жизни русского народа, проживающего в Бурятии более 250 лет. Некоторые экспонаты настолько старинные и редкие, что их не встретить в других музеях западной России.
Далее отправимся в старообрядческую церковь в честь Воздвижения Креста Животворящего, где вы рассмотрите церковные книги и иконы 400-летней давности, а также узнаете о церковной реформе и сути церковного раскола 1654 года.
Я познакомлю вас с усадьбой забайкальского старообрядца, где вы посетите дом уставщика 19 века, часовню и амбар.
Кроме того, в программе запланирована поездка в старинное село 18 века Большой Куналей, которое вошло в ассоциацию самых красивых деревень России.
🏡 Ночевать мы вас пригласим в русский дом 1868 года, где у вас будет возможность поспать на оригинальной печи, провести время в самобытной атмосфере и по-настоящему ощутить дух старины. 🍲 На завтрак, обед и ужин вам приготовят традиционную кухню: постную или скоромную, согласно церковному календарю.
Организационные детали
Ценообразование и дополнительные расходы
Цена за 1 человека — 12000 руб., за 2 — 14000 руб., за 3 — 17000 руб.
В цену включены экскурсии по музею, усадьбе и церкви; проживание; питание (завтрак, обед, ужин); поездка на автомобиле в село Большой Куналей.
Если вам нужен трансфер из Улан-Удэ, вас заберут с любой точки города за 1500 руб.
Уточнения к поездке
Предпочтительное время приезда 10:00 — 11:00 часов
До нас можно добраться на автобусе № 441 (Улан-Удэ — Тарбагатай). Отходит от автовокзала «Народный рынок», время в пути — 40-50 минут.
Обязательно наличие теплой одежды и обуви в зимний и осенне-весенний периоды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр Сергеевич — ваш гид в Улан-Удэ
Провёл экскурсии для 73 туристов
Я являюсь экскурсоводом для путешественников, желающих познакомиться с необычной, уникальной культурой. Наш музей — это частная коллекция моего отца, священнослужителя местной старообрядческой церкви. Музей не ограничивается одним зданием. Знакомство с читать дальше
культурой семейских продолжается на другой стороне улицы — на территории церкви имеется красивая усадьба. В ней стоят старинные старообрядческие дома, которым больше 150 лет. Мы перевезли их сюда из соседних деревень, отреставрировали изнутри, а снаружи огородили красивыми резными воротами. На эту большую работу у нас ушло 10 лет. Самобытность семейских привлекает людей из разных точек мира. Я буду рад встретить и погрузить вас в историю уникальной культуры староверов.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
23 фев 2022
Интереснейшая поездка - радушные хозяева действительно позволяют почувствовать мир забайкальских староверов, живущих в настоящем, но опирающихся на традиции, да и мир крепких забайкальских сел вообще. Дома "семейских" живописны, еда простая, читать дальше
но натуральная и очень вкусная. Ночевка в избе 19-го века на печи (зимой) - весьма необычный опыт, а вдобавок к заявленной в описании экскурсии программе Александр показал нам несколько великолепных видовых точек: закат над Селенгой с одной из сопок - сильнейшее впечатление всей поездки в Бурятию.
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