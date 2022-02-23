читать дальше

мир крепких забайкальских сел вообще. Дома "семейских" живописны, еда простая, но натуральная и очень вкусная. Ночевка в избе 19-го века на печи (зимой) - весьма необычный опыт, а вдобавок к заявленной в описании экскурсии программе Александр показал нам несколько великолепных видовых точек: закат над Селенгой с одной из сопок - сильнейшее впечатление всей поездки в Бурятию.