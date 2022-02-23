13 часов
Индивидуальная
Старообрядцы Бурятии: история и современность
Погрузитесь в мир старообрядцев Забайкалья. Узнайте об их культуре, быте и истории. Ночевка в избе 19 века с традиционной кухней
3 окт в 10:00
4 окт в 10:00
от 26 000₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено)
Водная прогулка в Улан-Удэ - увлекательное путешествие по живописным местам Забайкальского национального парка
Начало: В Улан-Удэ или других местах по маршруту (смотрите...
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00 и 10:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 600₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительные семейские: старообрядцы и их традиции в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир старообрядцев Забайкалья! Посетите уникальные сёла, музей и Лев-гору. Вкусные блюда и традиции ждут вас
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей23 февраля 2022Интереснейшая поездка - радушные хозяева действительно позволяют почувствовать мир забайкальских староверов, живущих в настоящем, но опирающихся на традиции, да и
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Нескучные экскурсии»
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