По Бурятии – экскурсии в Улан-Удэ

Найдено 16 экскурсий в категории «По Бурятии» в Улан-Удэ, цены от 2 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
79 отзывов
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ: экскурсия с погружением в культуру и религию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 900 за всё до 3 чел.
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
170 отзывов
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
В 35 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан, известный нетленными мощами Хамбо-ламы Итигэлова и уникальной атмосферой
Начало: Площадь Советов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
35 отзывов
Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида
Начало: Гостиница Бурятия
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 800 за человека
Иволгинский дацан и священные места древней долины
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
58 отзывов
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2990026 910 за всё до 3 чел.
Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
55 отзывов
Буддизм в Бурятии: История и дацаны в экскурсии из Улан-Удэ
Познайте глубину буддийской мудрости, посещая священные дацаны Бурятии в уникальной экскурсии
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 09:00
30 июня в 09:00
8 670 за всё до 2 чел.
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова
Начало: На площади Советов
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
5 900 за человека
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900 за человека
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Легенды кочевников: погружение в древние традиции и места силы Бурятии
Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Начало: У гостиницы Байкал Плаза
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 18 000 за человека
Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 900 за человека
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Душа Бурятии: уникальная экскурсия в Иволгинский дацан
Встреча с вековыми традициями буддизма и бурятской культурой в уникальном Иволгинском дацане
Начало: У гостиницы Бурятия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Дворец богини Янжимы: эксклюзивное путешествие в сердце Бурятии
Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600 за всё до 4 чел.
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Старообрядцы Бурятии: история и современность
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Старообрядцы Бурятии: история и современность
Погрузитесь в мир старообрядцев Забайкалья. Узнайте об их культуре, быте и истории. Ночевка в избе 19 века с традиционной кухней
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 26 000 за человека
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру. Настя, наш замечательный экскурсовод,
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    проявила высокий уровень знаний о буддизме, что сделало наше путешествие еще более увлекательным. Она делилась глубокими знаниями о буддийской философии, истории буддизма в России, обрядах и традициях буддийской культуры. Ее страсть к изучению и пониманию буддизма была заразительной, и ее объяснения были ясными и увлекательными. Благодаря Насте мы смогли глубже погрузиться в мир буддийской религии и культуры, и это сделало наше путешествие особенно запоминающимся.

    Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуруЭкскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуруЭкскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Елене и я Юрию, с которыми мы были на экскурсии огромное спасибо. Все было очень интересно и познавательно. Очень позитивные экскурсоводы, у нас море впечатлений! Красота и загадочность мест необыкновенная!
  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
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    Валерий очень хороший гид, все очень-очень подробно и интересно рассказывал. У нас масса приятных впечатлений! Бурятия великолепна. Желаем Лиле и ее команде дальнейших успехов!!!

  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
    Спасибо за великолепную экскурсию! Самые приятные впечатления, все было на высшем уровне.
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Хотели съездить на Ольхон одним днем, но в этот день Туров не было из-за погоды. А день всего был один
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    в Улан-Удэ. И вот повезло, нашла в интернете Валерия, замечательного и интересного гида! Он заехал за нами утром к гостинице и отвез на Байкал. Дорога была интересная- с рассказами про историю края, шаманизм, Байкал и известнейший Дацан, и лам. Нам дали возможность спокойно погулять одним, и насладиться видами озера. Съездили на горячие источники. Останавливались пообедать. Довольные и уставшие вернулись назад. Спасибо, Валерий! Очень советую тем у кого очень мало времени, а увидеть Байкал хочется.

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Классная и познавательная поездка! всем рекомендую! Анастасия и Георгий- супер, экскурсия- огонь!
  • Б
    Бехтерева
    26 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Спасибо экскурсоводу Анастасии! Поездка очень понравилась. Подача информации, речь организация все превосходно!
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Были в Улан-Удэ проездом на 1 день, очень хотелось посмотреть основные достопримечательности Выбрали экскурсию с 2 дацанами. Нам очень понравилось) экскурсия
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    интересная и необычная Для нас была удобна именно эта, так как с дороги большую экскурсию мы бы не потянули, но при этом все основное мы посмотрели) Анастасия весёлый и интересный гид Рекомендуем!

  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Экскурсия Анастасией проведена на отлично! Легко, динамично, отличное знание и подача материала. При том, что экскурсия позиционируется как "экспресс", информация
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    о дацане была выдана полная, доступная для восприятия и легко усваемая. Анастасия прекрасный экскурсовод, может создать атмосферу и настроение, подскажет необходимые важные и мелкие детали, после экскурсии остаешься с массой впечатлений, информации и прекрасным настроением. Однозначно, рекомендую!

    Экскурсия Анастасией проведена на отлично! Легко, динамично, отличное знание и подача материала. При том, что экскурсия
  • А
    Ангелина
    17 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Чудесная экскурсия с замечательным гидом Анастасией. Было очень интересно и познавательно. Спасибо,Анастасия!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «По Бурятии»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
  2. Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
  3. Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
  4. Иволгинский дацан и священные места древней долины
  5. Из Улан-Удэ - на Байкал
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  1. Самое главное
  2. Набережная
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