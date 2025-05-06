Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Улан-Удэ
Совершить путешествие в прошлое и познакомиться с настоящим одного из старейших городов Сибири
Начало: На площади Советов
Завтра в 09:00
7 мая в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
Командный квест «Чайные гонки в старом городе»
Интерактивная прогулка по Улан-Удэ в атмосфере тех времён, когда он звался Верхнеудинском
Начало: На площади Революции
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Белые птицы Верхнеудинска
Узнайте о старинных православных храмах Улан-Удэ, их архитектуре и истории. Погрузитесь в прошлое и ощутите дух времени
Начало: Ул. Куйбышева, 37
«Приглашаем вас на прогулку-знакомство со старинными православными храмами старого города Верхнеудинска»
Расписание: По пятницам в 14.00
9 мая в 14:00
16 мая в 14:00
1600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Старый город»
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