Найдено 3 экскурсии в категории « Старый город » в Улан-Удэ, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Свидание с Улан-Удэ Совершить путешествие в прошлое и познакомиться с настоящим одного из старейших городов Сибири Начало: На площади Советов 9000 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Квест до 10 чел. Командный квест «Чайные гонки в старом городе» Интерактивная прогулка по Улан-Удэ в атмосфере тех времён, когда он звался Верхнеудинском Начало: На площади Революции 8000 ₽ за всё до 10 чел. 2 часа Мини-группа до 1 чел. Белые птицы Верхнеудинска Узнайте о старинных православных храмах Улан-Удэ, их архитектуре и истории. Погрузитесь в прошлое и ощутите дух времени Начало: Ул. Куйбышева, 37 «Приглашаем вас на прогулку-знакомство со старинными православными храмами старого города Верхнеудинска» Расписание: По пятницам в 14.00 1600 ₽ за человека Другие экскурсии Улан-Удэ

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Старый город»

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