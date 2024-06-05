1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие к горе Баян-Хонгор и Ацагатскому дацану
Загадочный мир хори-бурят ждет вас в экскурсии, где древние традиции встречаются с природной красотой
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
29 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ: экскурсия с погружением в культуру и религию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Мини-группа
4 часа
В тренде
Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
39003 705₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
В 35 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан, известный нетленными мощами Хамбо-ламы Итигэлова и уникальной атмосферой
Начало: Площадь Советов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида
Начало: Гостиница Бурятия
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 800₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю
Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2990026 910₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Буддизм в Бурятии: История и дацаны в экскурсии из Улан-Удэ
Познайте глубину буддийской мудрости, посещая священные дацаны Бурятии в уникальной экскурсии
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 09:00
30 июня в 09:00
8 670₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2.5 часа
История и традиции Улан-Удэ
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
Начало: У гостиницы Бурятия
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:30
30 июня в 15:30
21 июля в 15:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
В гости к хранителям веры и старины: экскурсия в Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия в Тарбагатай - уникальная возможность познакомиться с культурой старообрядцев Забайкалья и увидеть редкие исторические артефакты
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова
Начало: На площади Советов
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
5 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Улан-Удэ: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, открывая удивительный мир бурятской культуры и истории в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Советов
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Иволгинский дацан: уникальная экскурсия в буддийский мир
Погрузитесь в атмосферу священного Иволгинского дацана, где буддизм оживает в каждом камне
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 580₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
Завтра в 14:30
10 июня в 10:00
от 25 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
13 часов
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Погрузитесь в мир шаманизма Бурятии. Узнайте о древних обрядах, посетите шаманский центр и, при желании, примите участие в ритуалах
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
3 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душа Бурятии: уникальная экскурсия в Иволгинский дацан
Встреча с вековыми традициями буддизма и бурятской культурой в уникальном Иволгинском дацане
Начало: У гостиницы Бурятия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Дворец богини Янжимы: эксклюзивное путешествие в сердце Бурятии
Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
12 часов
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Улан-Удэ
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
13 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру. Настя, наш замечательный экскурсовод,
- ЮЮлия3 июня 2024Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
- ИИрина3 июня 2024Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв! Хочу отметить Анастасию, как очень грамотного, профессионального гида.
- ￼￼Kira1 июня 2024Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески нас подбадривал))) все прошло отлично!
- ￼￼Kira1 июня 2024Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
- ККатерина1 июня 2024Спасибо за великолепную экскурсию! Самые приятные впечатления, все было на высшем уровне.
- ТТатьяна31 мая 2024Георгий супер! Экскурсия прошла очень интересно и познавательно, душевно! Всем рекомендую!
- ААнастасия31 мая 2024Хотели съездить на Ольхон одним днем, но в этот день Туров не было из-за погоды. А день всего был один
- ТТатьяна30 мая 2024Классная и познавательная поездка! всем рекомендую! Анастасия и Георгий- супер, экскурсия- огонь!
- ДДина26 мая 2024Огромное СПАСИБО за экскурсию. Интересно было для всех открыть для себя новый город и познакомится с Бурятией.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Для школьников»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Для школьников" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 2 000 до 29 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 815 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 28 экскурсий в Улан-Удэ на 2024 год для школьников, 815 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август