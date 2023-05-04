Старообрядцы Забайкалья — яркая и древняя ветвь русского народа. В 40 километрах от Улан-Удэ вы посетите одно из их крупнейших поселений Забайкалья — Тарбагатай. Узнаете об истории, культуре и быте «семейских» из первых уст. Увидите аутентичные дома, 400-летние церковнославянские книги и особо почитаемые иконы. А также проедете по местам следования протопопа Аввакума.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История забайкальского древлеправославия

По дороге из Улан-Удэ вы узнаете, кто такие «семейские», как сюда пришли, чем жили в старину, какие традиции сюда привезли и как сохранили исконный уклад жизни. Увидите живописные пейзажи долины реки Селенги — в этих местах лежал путь первого старообрядческого священника протопопа Аввакума, отправленного в заточение по указу царя Алексея Михайловича. А со смотровой площадки на горе «Спящий лев» вам откроются вдохновляющие панорамы.

Древние святыни и особенности обрядов

В Тарбагатае вы посетите церковь в честь Воздвижения Креста Животворящего — одну из первых новых старообрядческих церквей, построенных после советского периода. Рассмотрите старинные церковнославянские книги и сможете прикоснуться к иконам 400-летней давности. Среди них есть и одна из наиболее почитаемых икон древлеправославных христиан — Владимирской Божией Матери, написанная в 16 веке в Москве и привезенная сюда первыми поселенцами. Я расскажу о церковной реформе и сути раскола 1654 года. А также поясню отличия обрядов церковной службы старообрядцев и приверженцев взглядов патриарха Никона.

Усадьба забайкальского старовера и старинные избы

Далее я покажу вам дом уставщика 19 века, часовню и амбар. Вы погуляете по селу, увидите редкие сохранившиеся избы. Познакомитесь с потомками народа, отправленного еще Екатериной II осваивать территорию Бурятии. А на обратном пути подниметесь к поклонному кресту, возведенному в честь протопопа Аввакума.

Организационные детали