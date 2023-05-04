Прикоснуться к миру древлеправославных христиан и узнать необычную историю их появления в регионе
Старообрядцы Забайкалья — яркая и древняя ветвь русского народа. В 40 километрах от Улан-Удэ вы посетите одно из их крупнейших поселений Забайкалья — Тарбагатай. Узнаете об истории, культуре и быте «семейских» из первых уст. Увидите аутентичные дома, 400-летние церковнославянские книги и особо почитаемые иконы. А также проедете по местам следования протопопа Аввакума.
По дороге из Улан-Удэ вы узнаете, кто такие «семейские», как сюда пришли, чем жили в старину, какие традиции сюда привезли и как сохранили исконный уклад жизни. Увидите живописные пейзажи долины реки Селенги — в этих местах лежал путь первого старообрядческого священника протопопа Аввакума, отправленного в заточение по указу царя Алексея Михайловича. А со смотровой площадки на горе «Спящий лев» вам откроются вдохновляющие панорамы.
Древние святыни и особенности обрядов
В Тарбагатае вы посетите церковь в честь Воздвижения Креста Животворящего — одну из первых новых старообрядческих церквей, построенных после советского периода. Рассмотрите старинные церковнославянские книги и сможете прикоснуться к иконам 400-летней давности. Среди них есть и одна из наиболее почитаемых икон древлеправославных христиан — Владимирской Божией Матери, написанная в 16 веке в Москве и привезенная сюда первыми поселенцами. Я расскажу о церковной реформе и сути раскола 1654 года. А также поясню отличия обрядов церковной службы старообрядцев и приверженцев взглядов патриарха Никона.
Усадьба забайкальского старовера и старинные избы
Далее я покажу вам дом уставщика 19 века, часовню и амбар. Вы погуляете по селу, увидите редкие сохранившиеся избы. Познакомитесь с потомками народа, отправленного еще Екатериной II осваивать территорию Бурятии. А на обратном пути подниметесь к поклонному кресту, возведенному в честь протопопа Аввакума.
Организационные детали
Предпочтительное время приезда — 10:00
Обязательно наличие теплой одежды и обуви в зимний и осенне-весенний периоды
В течение дня у вас будет время, чтобы сделать красивые фотографии и купить сувениры
Стоимость обеда (блюда из дикого мяса, таёжных грибов и ягод, продуктов местного подворья) — 2500 ₽ за человека
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр Сергеевич — ваш гид в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 117 туристов
Я являюсь экскурсоводом для путешественников, желающих познакомиться с необычной, уникальной культурой. Наш музей — это частная коллекция моего отца, священнослужителя местной старообрядческой церкви. Музей не ограничивается одним зданием. Знакомство с читать дальшеуменьшить
культурой семейских продолжается на другой стороне улицы — на территории церкви имеется красивая усадьба. В ней стоят старинные старообрядческие дома, которым больше 150 лет. Мы перевезли их сюда из соседних деревень, отреставрировали изнутри, а снаружи огородили красивыми резными воротами. На эту большую работу у нас ушло 10 лет. Самобытность семейских привлекает людей из разных точек мира. Я буду рад встретить и погрузить вас в историю уникальной культуры староверов.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 23 отзывах
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Елена
На эту экскурсию обратила внимание сразу. Было интересно посмотреть и узнать из первых рук как живут представители довольно закрытого сообщества. Прибавил любопытства документальный фильм Пивоварова о старообрядцах из «семейских», живущих читать дальшеуменьшить
в Боливии. Поездка получилась очень интересной. Удалось посмотреть музей, коллекцию которого собирала семья Александра долгие годы, старообрядческий храм, родовой дом, предметы быта и одежду из прекрасно сохранившегося китайского шелка. По дороге в Тарбагатай остановились у смотровой площадки, с которой открывается великолепный вид на долину Селенги, а завершил экскурсию домашний обед из глухаря и рябчика, добытых хозяином.
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Дмитрий
Большое спасибо Александру за интересный рассказ и содержательную экскурсию! Мы с супругой получили огромное удовольствие! Александр интересный рассказчик, очень эрудированный и готовый ответить на множество наших вопросов. Музей поразил богатством коллекции, которая наглядно рассказывает о жизни русского севера. Отдельно стоит поблагодарить супругу Александра за вкусный обед!
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Е
Елена
Интересная экскурсия! Особенно для тех, кто мало знаком с жизнью старообрядцев. Рекомендую!
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ANDREI
Александр Сергеевич самостоятельно без посредников проводит экскурсию, сама экскурсия про забайкальских старообрядцев начинается непосредственно после того как вы сели в машину, вкратце история «семейских» старообрядцев Бурятии началась в XVII в. читать дальшеуменьшить
В результате принудительного переселения европейской части страны по повелению императрицы Екатерины II. Далее по пути следования в село Тарбагатай, делается остановка на горе «Спящий лев» где открывается панорама на красоты здешних мест, очень впечатляющие виды, можно сказать место силы и энергии, хочется задержаться и помедитировать, глядя на поля, луга, леса и реку Селенга. Александр Сергеевич, здесь же показывает поля, которые они с сельчанами обрабатывают, рассказывает про местную рыбалку, и про местный мед. В селе Тарбагатай сначала посетили интересный музей истории культуры и быта старообрядцев Забайкалья с огромным количеством экспонатов и артефактов. После чего посетили двор и дом, в котором живет семья Александра Сергеевича, часть экспозиции, не поместившиеся под крышей музея разместилась под одним из навесов во дворе у Александра Сергеевича, так же он показал свои работы резные заготовки для «заборок» и наличников, а также готовые работы непосредственно на воротах и окнах, было приятно это видеть и знать, что это ремесло еще живо. В конце экскурсии посетили Русскую Древлеправосланую Церковь. Храм в честь Воздвижения честного и животворящего креста. Большое спасибо Александру Сергеевичу, за такую насыщенную и просветительскую экскурсию, я остался очень довольным за расширение кругозора и культурного опыта, однозначно в следующий раз надо еще раз взять эту экскурсию, но уже с домашним обедом в таежно-речным стиле от «семейских» старообрядцев Бурятии.
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Т
Татьяна
Нас поразила эта уникальная личная коллекция книг, икон, предметов быта семейских, собранная за 30 лет Александром и его отцом с любовью к малой родине и своим корнями. Спасибо за увлеченность, читать дальшеуменьшить
глубокие знания и умение интересно рассказать об истории старообрядцев и их жизни. Благодарим от всей души за замечательную встречу, впечатления от которой сохранятся у нас надолго. Всем настоятельно рекомендуем посетить усадьбу семейских именно в этом месте, в селе Тарбагатай. Процветания и развития музею, всех благ его основателям. Гости из Кызыла, Владивостока, Улан-Удэ и Турунтаево Прибайкальского района Бурятии
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Т
Татьяна
Будучи неплохо знакомы с историей старообрядчества, встречаясь в реальности с разными ветвями старообрядчества, в т. ч. и с семейскими, мы с подругой немного боялись разочароваться в экскурсии, боялись «игры». В читать дальшеуменьшить
назначенный день (экскурсия была заказана задолго) нас встретили у отеля, и в ходе знакомства мы представились. Александр быстро подстроился под нас, не стал пересказывать хорошо известные факты, а вместо этого отвечал на интересующие нас вопросы. Особое впечатление произвел музей Истории, культуры и быта старообрядцев Забайкалья, где собран интереснейший этнографический материал с отдельными экспонатами, не встречающимися не в одном другом музее, и коллекция старообрядческих книг, для которых созданы великолепные условия хранения. После экскурсии нас ждал вкуснейший обед с супом из дичи, рыжиками и пирогами, приготовленный супругой Александра. Подкрепившись, мы продолжили экскурсию по деревне, основанной в ХVШ в. К этому времени разошелся сильный дождь. Но испортить впечатление от увиденных домов он не смог. Мы очень рады, что попали на индивидуальную экскурсию к Александру. Это человек с внутренней интеллигентностью, по крупицам собирающий материал и сохраняющий традиции старообрядчества. При этом он живет вполне современной жизнью. Тем, кто хочет увидеть не «театрализованное представление», а реально познакомиться с тем, как и чем жили раньше, атеперь адаптируются в современном мире сегодняшние старообрядцы, очень рекомендуем данную экскурсию.
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