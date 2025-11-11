Когда город окутывает вечерняя мгла и зажигаются фонари, Улан-Удэ преображается. Мы проедем по центральным улицам, и вы увидите храмы и старинные кварталы. Услышите сюжеты из истории Бурятии и полюбуетесь панорамой с высоты.
Даже если вы уже были здесь, вечерняя экскурсия откроет вам новые грани города и оставит ощущение волшебства.
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
На экскурсии вы полюбуетесь городом из окна комфортабельного автомобиля. Мы будем делать остановки и выходить из машины, чтобы рассмотреть всё самое интересное.
Театральная площадь — центр культурной жизни, где расположены главные театры и памятники
Площадь Революции — историческое сердце города, наполненное духом времени
Улица Соборная — ансамбль великолепных зданий, отражающих историю Улан-Удэ
Сквер и памятник «Ровесникам, ушедшим в бой» — место памяти, о значении и смыслах которого мы поговорим
Сквер «Зодчий» — уютное пространство для отдыха с художественной атмосферой
Смотровая площадка Ринпоче Багша, откуда город раскинется перед вами во всей красе
Организационные детали
Экскурсия проходит на Honda Freed. При необходимости установим детское кресло.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Улан-Удэ
Я аттестованный гид Республики Бурятия. Провожу индивидуальные экскурсии на своём автомобиле, делюсь историями о нашей культуре, природе и несравненной любви к родному краю. У меня есть хобби: сочинять стихи о
