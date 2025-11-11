Когда город окутывает вечерняя мгла и зажигаются фонари, Улан-Удэ преображается. Мы проедем по центральным улицам, и вы увидите храмы и старинные кварталы. Услышите сюжеты из истории Бурятии и полюбуетесь панорамой с высоты. Даже если вы уже были здесь, вечерняя экскурсия откроет вам новые грани города и оставит ощущение волшебства.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

На экскурсии вы полюбуетесь городом из окна комфортабельного автомобиля. Мы будем делать остановки и выходить из машины, чтобы рассмотреть всё самое интересное.

Театральная площадь — центр культурной жизни, где расположены главные театры и памятники

Площадь Революции — историческое сердце города, наполненное духом времени

Улица Соборная — ансамбль великолепных зданий, отражающих историю Улан-Удэ

Сквер и памятник «Ровесникам, ушедшим в бой» — место памяти, о значении и смыслах которого мы поговорим

Сквер «Зодчий» — уютное пространство для отдыха с художественной атмосферой

Смотровая площадка Ринпоче Багша, откуда город раскинется перед вами во всей красе

Организационные детали

Экскурсия проходит на Honda Freed. При необходимости установим детское кресло.