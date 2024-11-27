Предлагаем отправиться на 8 дней на Байкале. Зимний Байкал подарит вам впечатления на всю жизнь.
Ни с чем не сравнимый воздух и яркое солнце, самобытная культура и легенды народов этого уникального края, а также тайны бурятских шаманов. Экскурсии на выбор по желанию. В стоимость тура включено трансфер из Улан-Удэ, проживание и экскурсия на остров Ольхон
Ни с чем не сравнимый воздух и яркое солнце, самобытная культура и легенды народов этого уникального края, а также тайны бурятских шаманов. Экскурсии на выбор по желанию. В стоимость тура включено трансфер из Улан-Удэ, проживание и экскурсия на остров Ольхон
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тураМы подготовили для вас 8-дневную программу для тех, кто хочет увидеть самое красивое, попробовать самое вкусное и узнать самое интересное! Зимний Байкал — это потрясающие впечатления на всю жизнь. Царство прозрачного льда и пушистого, чистейшего снега. Ни с чем не сравнимый байкальский воздух и не по-зимнему яркое солнце — недаром Бурятию называют солнечной! А еще — самобытная культура и легенды народов этого уникального края, а также тайны бурятских шаманов. Все эти чудеса вы увидите всего за 8 дней своими собственными глазами. Зимний Байкал приготовил по-настоящему теплый прием! Важно знать• Примерно с 20 марта по 30 апреля нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться: у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду!:
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
- Организатор не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается.
- Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Горячинск
- Остров Ольхон
- Мыс Хобой
- Скала Шаманка
- Скала Саган-Хушин
- Улан-Удэ
- По желанию:
- Иволгинский дацан
- Чивыркуйский залив
- Смотровая площадка в местности Монахово
- Остров Малый Кылтыгей и Белый камень
- Бухта Змеевая
- Баргузинская долина
- Дворец богини Янжимы
- Сувинский Саксонский замок
- Ининский сад камней
Что включено
- Проживание в отеле "Cosmos Selection" 5 в Улан-Удэ (1 ночь) и в отеле "Сосны" на Байкале (6 ночей)
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Перелет (переезд) до Улан-Удэ и обратно
- Личные расходы
- Дополнительные услуги и развлечения, не предусмотренные программой тура
- Страховка
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку)
- Тёплые вещи
- Шапки
- Две пары удобной теплой обуви
- Крема с SPF защитой от солнца
- Солнцезащитные очки
- Предметы личной гигиены и купальник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Улан-Удэ
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