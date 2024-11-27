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Предлагаем отправиться на 8 дней на Байкале. Зимний Байкал подарит вам впечатления на всю жизнь.



Ни с чем не сравнимый воздух и яркое солнце, самобытная культура и легенды народов этого уникального края, а также тайны бурятских шаманов. Экскурсии на выбор по желанию. В стоимость тура включено трансфер из Улан-Удэ, проживание и экскурсия на остров Ольхон