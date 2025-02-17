Зимние чудеса Байкала: отдых на курорте «Горячинск»

Расслабиться на оздоровительных процедурах, подружиться с маламутами и подняться на маяк
Мы отправляемся в село Горячинск, чтобы на берегу Байкала по-настоящему перезагрузиться.

Мы уже включили в стоимость питание, экскурсии и активности, поэтому вам остаётся только наслаждаться отдыхом.

Вы не только успеете увидеть местные природные достопримечательности, но и пройдёте курс оздоровительных процедур.
Зимние чудеса Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Зимние чудеса Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Зимние чудеса Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Ближайшие даты:
20
фев23
фев26
фев1
мар4
мар7
мар10
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Мы встретим вас в аэропорту Улан-Удэ, а в последний день тура проводим до аэропорта.

Проживание. В двухместных номерах повышенного комфорта в отеле села Горячинск.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми от 3-х лет. Если вы едете с детьми, то предоставляется двухместный благоустроенный номер категории «комфорт» с дополнительным местом.
Стоимость тура для детей от 3 до 12 лет — 71 000 руб.

Программа тура по дням

1 день

Дорога до Горячинска: обзорная экскурсия по Улан-Удэ, Этнографический музей народов Забайкалья

Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ, зарядимся чашечкой кофе и отправимся исследовать столицу Бурятии. Погуляем по историческому центру города, зайдём в интересные места. После этого начнём наш путь до Горячинска.

Сделаем остановку в Верхней Берёзовке, где находится Этнографический музей народов Забайкалья — единственный в Бурятии музей паркового типа под открытым небом. Здесь вы сможете увидеть, как жили эвенки, сойоты, буряты и русские XIX – начала XX вв. Пообедаем в уютном ресторане на территории музея и поедем дальше. По дороге вы полюбуетесь снежным перевалом Пыхта, бескрайними таёжными просторами.

По прибытии в Горячинск заселимся в отель и отдохнём.

Дорога до Горячинска: обзорная экскурсия по Улан-Удэ, Этнографический музей народов ЗабайкальяДорога до Горячинска: обзорная экскурсия по Улан-Удэ, Этнографический музей народов ЗабайкальяДорога до Горячинска: обзорная экскурсия по Улан-Удэ, Этнографический музей народов ЗабайкальяДорога до Горячинска: обзорная экскурсия по Улан-Удэ, Этнографический музей народов Забайкалья
2 день

Оздоровительные процедуры и прогулка по Байкальской гавани

Сегодня предлагаем вам расслабиться на оздоровительных процедурах санатория «Горячинск». Вас ждут минеральные ванны, циркулярный душ, аппаратный массаж ног и спелеотерапия — лечение в соляной комнате-пещере.

После этого приглашаем вас в кофейню «Тайга», где вы попробуете чай из сибирских трав и авторский напиток — кедрово-медовый раф. Затем мы поедем по побережью Байкала и увидим валун Черепаха. Переместимся в село Турка, где прогуляемся по Байкальской гавани, поднимемся на Маяк и полюбуемся местными пейзажами.

Оздоровительные процедуры и прогулка по Байкальской гаваниОздоровительные процедуры и прогулка по Байкальской гаваниОздоровительные процедуры и прогулка по Байкальской гаваниОздоровительные процедуры и прогулка по Байкальской гавани
3 день

Забайкальский национальный парк, кордон Монахово и покатушки на хивусе

Проснулись — улыбнулись и поехали наслаждаться байкальскими красотами. Сегодня в первую очередь направимся к берегу Чивыркуйского залива в Забайкальский национальный парк. Здесь вы сможете пообщаться с дружелюбными маламутами и искупаться в горячих источниках. Мы зайдём в гости к местному жителю, где для нас приготовят обед их натуральных продуктов.

Затем доберёмся до кордона Монахово. Поднимемся на смотровую площадку и увидим Байкал с высоты птичьего полёта. Если встанет лёд, обязательно прокатимся на хивусах вдоль береговой линии озера, любуясь панорамой Ольхона.

Забайкальский национальный парк, кордон Монахово и покатушки на хивусеЗабайкальский национальный парк, кордон Монахово и покатушки на хивусеЗабайкальский национальный парк, кордон Монахово и покатушки на хивусеЗабайкальский национальный парк, кордон Монахово и покатушки на хивусе
4 день

Окончание тура

Вот и подошло к концу наше путешествие. Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет48 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Праздничный банкет
  • Экскурсии и активности
  • Оздоровительные процедуры на курорте «Горячинск»: минеральные ванны, циркулярный душ, аппаратный массаж ног и спелеотерапия
Что не входит в цену
  • Билеты до Улан-Удэ и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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