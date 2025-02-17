Мы уже включили в стоимость питание, экскурсии и активности, поэтому вам остаётся только наслаждаться отдыхом.
Вы не только успеете увидеть местные природные достопримечательности, но и пройдёте курс оздоровительных процедур.
Описание тура
Организационные детали
Мы встретим вас в аэропорту Улан-Удэ, а в последний день тура проводим до аэропорта.
Проживание. В двухместных номерах повышенного комфорта в отеле села Горячинск.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми от 3-х лет. Если вы едете с детьми, то предоставляется двухместный благоустроенный номер категории «комфорт» с дополнительным местом.
Стоимость тура для детей от 3 до 12 лет — 71 000 руб.
Программа тура по дням
Дорога до Горячинска: обзорная экскурсия по Улан-Удэ, Этнографический музей народов Забайкалья
Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ, зарядимся чашечкой кофе и отправимся исследовать столицу Бурятии. Погуляем по историческому центру города, зайдём в интересные места. После этого начнём наш путь до Горячинска.
Сделаем остановку в Верхней Берёзовке, где находится Этнографический музей народов Забайкалья — единственный в Бурятии музей паркового типа под открытым небом. Здесь вы сможете увидеть, как жили эвенки, сойоты, буряты и русские XIX – начала XX вв. Пообедаем в уютном ресторане на территории музея и поедем дальше. По дороге вы полюбуетесь снежным перевалом Пыхта, бескрайними таёжными просторами.
По прибытии в Горячинск заселимся в отель и отдохнём.
Оздоровительные процедуры и прогулка по Байкальской гавани
Сегодня предлагаем вам расслабиться на оздоровительных процедурах санатория «Горячинск». Вас ждут минеральные ванны, циркулярный душ, аппаратный массаж ног и спелеотерапия — лечение в соляной комнате-пещере.
После этого приглашаем вас в кофейню «Тайга», где вы попробуете чай из сибирских трав и авторский напиток — кедрово-медовый раф. Затем мы поедем по побережью Байкала и увидим валун Черепаха. Переместимся в село Турка, где прогуляемся по Байкальской гавани, поднимемся на Маяк и полюбуемся местными пейзажами.
Забайкальский национальный парк, кордон Монахово и покатушки на хивусе
Проснулись — улыбнулись и поехали наслаждаться байкальскими красотами. Сегодня в первую очередь направимся к берегу Чивыркуйского залива в Забайкальский национальный парк. Здесь вы сможете пообщаться с дружелюбными маламутами и искупаться в горячих источниках. Мы зайдём в гости к местному жителю, где для нас приготовят обед их натуральных продуктов.
Затем доберёмся до кордона Монахово. Поднимемся на смотровую площадку и увидим Байкал с высоты птичьего полёта. Если встанет лёд, обязательно прокатимся на хивусах вдоль береговой линии озера, любуясь панорамой Ольхона.
Окончание тура
Вот и подошло к концу наше путешествие. Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|48 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Праздничный банкет
- Экскурсии и активности
- Оздоровительные процедуры на курорте «Горячинск»: минеральные ванны, циркулярный душ, аппаратный массаж ног и спелеотерапия
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно