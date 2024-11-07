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Если у вас нет возможности отправиться в долгое путешествие, предлагаем взять все лучшее от зимнего Байкала всего за три дня. Вас ждет впечатляющая программа с самыми красивыми локациями и интереснейшими местами.



Мы пройдем с экскурсией по Улан-Удэ, побываем на этнопрограмме на Байкале, посетим Чивыркуйский залив и знаменитый остров Ольхон.