Описание тура
Путешествие по Баргузинской долине
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописной Баргузинской долине! Это уникальное место, где природа и культура переплетаются, создавая неповторимую атмосферу.
Байкал и его красоты
На нашем пути мы обязательно заедем на величественный Байкал. Это одно из самых чистых и глубоких озёр в мире, которое вдохновляет своей красотой и величием. Прогулки по его берегам подарят вам незабываемые впечатления.
Баргузинский хребет
Мы проедем у подножия Баргузинского хребта, где открываются захватывающие виды на горные ландшафты. Здесь вы сможете насладиться величием природы и почувствовать её силу.
Священные Бурятские места
Баргузинская долина известна своими священными местами, которые хранят в себе древние традиции и культуру бурятского народа. Это место наполнено духовной энергией, которая вдохновляет и наполняет позитивом.
Целебные термальные источники
Не упустите возможность искупаться в целебных термальных источниках! Эти источники известны своими полезными свойствами и помогут вам расслабиться и восстановить силы после насыщенного дня.
Присоединяйтесь к этому удивительному путешествию и откройте для себя красоту и магию Баргузинской долины!
По договорённости, программа пишется индивидуально под ваши пожелания.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Байкал
- Река Баргузин
- Золотая подкова Аргады
- Баргузинская Долина
- Дворец богини Янжимы
- Курорт Алла
- Курорт Умхей
- Баргузинский хребет
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Проживание по маршруту
- Посещение термальных источников
- Входные билеты в рекреационные зоны
- Питание на курорте Умхей
Что не входит в цену
- Питание в пути
- Личные расходы
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Ссылки на мои соцсети
- Https://t me/Oleg-na-Baikal
- Https://vk com/oleg-na-baikal