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Горячие воды Бурятии: Место, где горы стеной встают (на 3 дня 2 ночи)

Горячие воды Бурятии
Открой для себя захватывающие пейзажи, свежий воздух, целебные термальные источники, величественные горы и кристально чистые реки! Незабываемое автопутешествие по живописной Баргузинской долине-идеальный способ отдохнуть от городской суеты и незабываемые эмоции!
Горячие воды Бурятии: Место, где горы стеной встают (на 3 дня 2 ночи)
Горячие воды Бурятии: Место, где горы стеной встают (на 3 дня 2 ночи)
Горячие воды Бурятии: Место, где горы стеной встают (на 3 дня 2 ночи)
Ближайшие даты:
26
июл27
июл28
июл29
июл30
июл31
июл1
авг
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

Путешествие по Баргузинской долине

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописной Баргузинской долине! Это уникальное место, где природа и культура переплетаются, создавая неповторимую атмосферу.

Байкал и его красоты

На нашем пути мы обязательно заедем на величественный Байкал. Это одно из самых чистых и глубоких озёр в мире, которое вдохновляет своей красотой и величием. Прогулки по его берегам подарят вам незабываемые впечатления.

Баргузинский хребет

Мы проедем у подножия Баргузинского хребта, где открываются захватывающие виды на горные ландшафты. Здесь вы сможете насладиться величием природы и почувствовать её силу.

Священные Бурятские места

Баргузинская долина известна своими священными местами, которые хранят в себе древние традиции и культуру бурятского народа. Это место наполнено духовной энергией, которая вдохновляет и наполняет позитивом.

Целебные термальные источники

Не упустите возможность искупаться в целебных термальных источниках! Эти источники известны своими полезными свойствами и помогут вам расслабиться и восстановить силы после насыщенного дня.

Присоединяйтесь к этому удивительному путешествию и откройте для себя красоту и магию Баргузинской долины!

По договорённости, программа пишется индивидуально под ваши пожелания.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Байкал
  • Река Баргузин
  • Золотая подкова Аргады
  • Баргузинская Долина
  • Дворец богини Янжимы
  • Курорт Алла
  • Курорт Умхей
  • Баргузинский хребет
Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Проживание по маршруту
  • Посещение термальных источников
  • Входные билеты в рекреационные зоны
  • Питание на курорте Умхей
Что не входит в цену
  • Питание в пути
  • Личные расходы
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Город Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости, программа пишется индивидуально под ваши пожелания.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Ссылки на мои соцсети
  • Https://t me/Oleg-na-Baikal
  • Https://vk com/oleg-na-baikal
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

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