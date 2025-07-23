Приезжая на отдых в такое удивительное место как Байкал, мы стремимся реализовать обширный план: что посмотреть, куда сходить, что попробовать и, естественно, времени в обрез. Территория Байкала поистине необъятна. Множество популярных и знаковых, практически культовых мест, где надо обязательно побывать. Как всё успеть? Позвольте предложить вам решение от команды 105-го меридиана!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Четыре дня драйва и рыбалки на Байкале
Приготовьтесь к незабываемому путешествию, которое подарит вам возможность насладиться красотой природы и уникальными моментами рыбалки. Вы посетите две столицы, расположенные на разных берегах Байкала, и сможете погрузиться в атмосферу этого удивительного региона.
Что вас ждет?
- Восхитительные пейзажи Байкала и его окрестностей.
- Прогулки по горным рекам и настоящей тайге.
- Знаменитый Чивыркуйский залив и таинственная Баргузинская долина.
- Сакральный остров Ольхон с его уникальной природой и культурой.
Рыбалка на Байкале
Вы сможете попробовать все возможные виды рыбной ловли на Байкале. Этот опыт не только подарит вам радость от улова, но и позволит насладиться свежими блюдами из рыбы, приготовленными по местным традициям.
Яркие впечатления
Каждый день будет наполнен новыми открытиями и яркими эмоциями. Готовьте свои снасти и будьте готовы к приключениям, которые оставят в вашей памяти незабываемые воспоминания!
В 08:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улан-Удэ
- Иркутск
- Чивыркуйский залив
- Реки Голонда, Голондокон
- Икатский хребет
- Полуостров Святой Нос
- Ушканьи острова
- Остров Ольхон
- Тажеранские степи
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в кемпинге в Баргузинском заливе
- Сопровождение гидами
- Переходы на катере Silver eagle 650
- Питание по программе
- Все необходимые снасти и наживки для рыбалки
- Аренда оборудования для организации пикника
Что не входит в цену
- Авиа, ж/д билеты
- Услуги и экскурсии, не указанные в программе
- Алкогольная и табачная продукция
- Трансферы, не указанные в программе
- Питание на 4-й день по пути в Иркутск
- Проживание в гостевом доме на о. Ольхон
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-удэ
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: В 08:00.
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Добрый день! Спасибо, что доверили нам организацию отдыха! Ваше путешествие будет проходить в малонаселенных и местами диких местах. Вам понадобиться два комплекта одежды:
- Для прогулок по городу
- Для нахождения в лесу и рыбалки
- Минимум две пары удобной обуви с тем же назначением. Репелленты от насекомых. Кроме этого запас лекарств, если у вас есть какие-то хронические заболевания. Об остальном, включая снасти для рыбалки, мы позаботимся. Приятного отдыха и серьёзных трофеев
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Улан-Удэ
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