Приезжая на отдых в такое удивительное место как Байкал, мы стремимся реализовать обширный план: что посмотреть, куда сходить, что попробовать и, естественно, времени в обрез. Территория Байкала поистине необъятна. Множество популярных и знаковых, практически культовых мест, где надо обязательно побывать. Как всё успеть? Позвольте предложить вам решение от команды 105-го меридиана!

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Описание тура

Четыре дня драйва и рыбалки на Байкале

Приготовьтесь к незабываемому путешествию, которое подарит вам возможность насладиться красотой природы и уникальными моментами рыбалки. Вы посетите две столицы, расположенные на разных берегах Байкала, и сможете погрузиться в атмосферу этого удивительного региона.

Что вас ждет?

Восхитительные пейзажи Байкала и его окрестностей.

Прогулки по горным рекам и настоящей тайге.

Знаменитый Чивыркуйский залив и таинственная Баргузинская долина.

Сакральный остров Ольхон с его уникальной природой и культурой.

Рыбалка на Байкале

Вы сможете попробовать все возможные виды рыбной ловли на Байкале. Этот опыт не только подарит вам радость от улова, но и позволит насладиться свежими блюдами из рыбы, приготовленными по местным традициям.

Яркие впечатления

Каждый день будет наполнен новыми открытиями и яркими эмоциями. Готовьте свои снасти и будьте готовы к приключениям, которые оставят в вашей памяти незабываемые воспоминания!