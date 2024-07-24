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Авторский тур
7 дней
Знакомство с Байкалом: экскурсионный тур в Улан-Удэ и на остров Ольхон
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с экскурсионным туром в Улан-Удэ. Откройте для себя красоту острова Ольхон и культуру бурят
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
«Вы попробуете блюда из местной рыбы, познакомитесь с культурой и традициями бурят, увидите священные места и насладитесь живописными видами»
24 июля в 08:00
8 авг в 08:00
104 898₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
«Берите с собой удобную одежду и обувь, чтобы комфортно гулять по природе, а также вещи, подходящие для рыбалки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
2 берега Байкала: рыбные места и локации Ольхона на корабле и катере
Погрузитесь в мир приключений с туром по Байкалу: рыбалка, экскурсии и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
98 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Рыбалка»
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