Найдено 4 тура в категории « Рыбалка » в Улан-Удэ, цены от 54 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 7 дней Знакомство с Байкалом: экскурсионный тур в Улан-Удэ и на остров Ольхон Погрузитесь в уникальный мир Байкала с экскурсионным туром в Улан-Удэ. Откройте для себя красоту острова Ольхон и культуру бурят Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете... «Вы попробуете блюда из местной рыбы, познакомитесь с культурой и традициями бурят, увидите священные места и насладитесь живописными видами» 104 898 ₽ за человека 🚗 На машине Авторский тур 5 дней Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал «Берите с собой удобную одежду и обувь, чтобы комфортно гулять по природе, а также вещи, подходящие для рыбалки» 59 000 ₽ за человека 🚗 На машине 🚤 На катере Авторский тур 4 дня Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра Начало: г. Улан-Удэ, 8:00 «Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки» 54 800 ₽ за человека 🚗 На машине 🚤 На катере Авторский тур 5 дней 2 берега Байкала: рыбные места и локации Ольхона на корабле и катере Погрузитесь в мир приключений с туром по Байкалу: рыбалка, экскурсии и незабываемые впечатления ждут вас Начало: г. Улан-Удэ, 8:00 «Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки» 98 500 ₽ за человека Все туры Улан-Удэ

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Рыбалка»

Хотите поехать половить рыбу в Улан-Удэ 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024