В Виктория Весь Байкал за 4 дня Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

А Андрей Весь Байкал за 4 дня Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

Н Наталья Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала читать дальше гранатовый песок, любовались нерпами и чайками - и все это в компании нашего гида Марианны. Она позаботилась обо всем - размещении, прогулках, экскурсиях, пикниках. Провела нас по заповедным тропам, вывела на безлюдное побережье, где мы искупались в Байкале, кормила вкуснейшими блюдами на пикниках, развлекала во время вынужденных стоянок. Много рассказывала своем любимом крае, обычаях и народе. Изначально мы скептично относились к "Местам силы" и "просветления", но позитивный настрой Марианны свел нашу иронию на нет. В августе мы провели замечательную неделю на Байкале. Первые впечатления — восторг и непреодолимое желание вернуться. Увидели изумительные побережья, потрогали

Ю Юлия Весь Байкал за 4 дня Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

И Ирина Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала Посетили такие необычные места Бурятии, удивительно красивые и энергетически сильные. Марианна так увлекательно рассказывает о природе своей страны! Мне захотелось вернуться сюда!!! Благодарим за чудесную экскурсию по Байкалу.

Ю Юлия Весенний экспресс по льду Байкала Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.

С Светлана Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала От всего сердца благодарим Марианну за профессионализм, отлично спланированное путешествие и сопровождение нашей группы в качестве гида- экскурсовода на Байкал!

Ш Шлюпикова Весенний экспресс по льду Байкала Организация тура на высоте! Гостеприимство и комфорт на высоком уровне.