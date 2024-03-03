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Авторский тур
4 дня
Весь Байкал за 4 дня
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 9200080 850₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весенний экспресс по льду Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
14 мар в 10:00
17 мар в 10:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ННаталья27 августа 2023Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд БайкалаВ августе мы провели замечательную неделю на Байкале. Первые впечатления — восторг и непреодолимое желание вернуться. Увидели изумительные побережья, потрогали
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- ИИрина3 августа 2023Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд БайкалаПосетили такие необычные места Бурятии, удивительно красивые и энергетически сильные. Марианна так увлекательно рассказывает о природе своей страны! Мне захотелось вернуться сюда!!! Благодарим за чудесную экскурсию по Байкалу.
- ЮЮлия22 июля 2023Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.
- ССветлана16 июля 2023Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд БайкалаОт всего сердца благодарим Марианну за профессионализм, отлично спланированное путешествие и сопровождение нашей группы в качестве гида- экскурсовода на Байкал!
- ШШлюпикова4 июля 2023Организация тура на высоте! Гостеприимство и комфорт на высоком уровне.
- ООльга24 марта 2023Организация тура 12-17 марта 2023 года была на высочайшем уровне. Нас встретили, поселили, кормили, возили, организовали и проводили интереснейшие экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «4-дневные туры»
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