Экскурсионные туры на 4 дня в Улан-Удэ

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Улан-Удэ, цены от 54 800 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Байкал за 4 дня
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весь Байкал за 4 дня
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 9200080 850 за человека
Весенний экспресс по льду Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весенний экспресс по льду Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
14 мар в 10:00
17 мар в 10:00
67 000 за человека
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Весь Байкал за 4 дня
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Весь Байкал за 4 дня
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • Н
    Наталья
    27 августа 2023
    Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
    В августе мы провели замечательную неделю на Байкале. Первые впечатления — восторг и непреодолимое желание вернуться. Увидели изумительные побережья, потрогали
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    гранатовый песок, любовались нерпами и чайками - и все это в компании нашего гида Марианны. Она позаботилась обо всем - размещении, прогулках, экскурсиях, пикниках. Провела нас по заповедным тропам, вывела на безлюдное побережье, где мы искупались в Байкале, кормила вкуснейшими блюдами на пикниках, развлекала во время вынужденных стоянок. Много рассказывала своем любимом крае, обычаях и народе. Изначально мы скептично относились к "Местам силы" и "просветления", но позитивный настрой Марианны свел нашу иронию на нет.

  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Весь Байкал за 4 дня
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо
  • И
    Ирина
    3 августа 2023
    Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
    Посетили такие необычные места Бурятии, удивительно красивые и энергетически сильные. Марианна так увлекательно рассказывает о природе своей страны! Мне захотелось вернуться сюда!!! Благодарим за чудесную экскурсию по Байкалу.
  • Ю
    Юлия
    22 июля 2023
    Весенний экспресс по льду Байкала
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  • С
    Светлана
    16 июля 2023
    Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
    От всего сердца благодарим Марианну за профессионализм, отлично спланированное путешествие и сопровождение нашей группы в качестве гида- экскурсовода на Байкал!
  • Ш
    Шлюпикова
    4 июля 2023
    Весенний экспресс по льду Байкала
    Организация тура на высоте! Гостеприимство и комфорт на высоком уровне.
  • О
    Ольга
    24 марта 2023
    Весенний экспресс по льду Байкала
    Организация тура 12-17 марта 2023 года была на высочайшем уровне. Нас встретили, поселили, кормили, возили, организовали и проводили интереснейшие экскурсии.
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    Особенно стоит отметить организацию и проведение мероприятий на льду Байкала. Это незабываемое время… Мы очень довольны этим туром и рады, что он у нас был. Спасибо всем организаторам тура.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «4-дневные туры»

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  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июне 2024
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