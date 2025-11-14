Национальный парк "Сенгилеевские горы" предлагает уникальную возможность насладиться природой и историей Ульяновской области.
Горы, возникшие на дне древнего моря, сохранили белые известковые отложения, создающие неповторимый ландшафт.
Экологическая тропа "По следам сурка" проведет через меловые холмы, где можно увидеть колонию байбаков. Арбугинская гора подарит виды на древний город Арбухим и реку Волгу. Это путешествие идеально подходит для любителей природы и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные меловые холмы
- 🐾 Наблюдение за байбаками
- 🏞 Виды на Волгу
- 🌸 Богатая флора и фауна
- 🏛 Историческое наследие
Что можно увидеть
- Экологическая тропа «По следам сурка»
- Арбугинская гора
Описание экскурсииНациональный парк "Сенгилеевские горы" расположен в живописном районе Ульяновской области среди равнин, лесов, степей и холмов. Возникшие миллионы лет назад на дне древнего моря, горы сохранили следы своей морской истории — белые известковые отложения, придающие местности уникальный облик. Предлагаем на выбор 2 локации:
- Экологическая тропа «По следам сурка» ведёт путешественников по меловым холмам и редким каменистым степям, богатым флорой и фауной, включая редкие виды животных и растений. Здесь можно встретить колонию степных сурков — байбаков, понаблюдать за их жизнью и услышать их характерное посвистывание.
- Арбугинская гора открывает перед вами вид на территорию древнего города Арбухим, реку Волгу и окрестности национального парка, позволяя насладиться красотой природы и историческим наследием региона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ульяновск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ульяновска
