за всё до 4 чел.

12 900 ₽ за всё до 4 чел.

за всё до 10 чел.

5 340 ₽ за всё до 10 чел.

Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...

Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие

за всё до 4 чел.

11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы

🚶 Пешая

Индивидуальная

3 часа 1 отзыв

Утраченное Подгорье: Историческая прогулка по Ульяновску Путешествие в прошлое Ульяновска: от Ленинского Мемориала до заброшенных садов и Волжских просторов Начало: Бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, Ульяновск «Смоленский спуск — старая кладка и Фундамент Смоленской церкви Вместе мы спустимся по извивающейся дороге и по нисходящей тропе вниз с Симбирской горы»

Расписание: по будням с 18.00 до 20.00, по выходным с 08.00 до 20.00