Экскурсии на 1 день в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Ульяновске, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Чудеса и красоты Никольской горы
На машине
5 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Увлекательное путешествие по Ульяновску
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Чудеса Никольской горы
10 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Чудеса Никольской горы
Погрузитесь в мир древних легенд и святых источников Ульяновска, посетив уникальные места силы и истории
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Экотропа «По следам сурка» - прогулка в окрестностях Ульяновска
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экотропа «По следам сурка» - прогулка в окрестностях Ульяновска
Отправиться гулять по меловым горам и заводить знакомства с сурками-байбаками
26 окт в 12:00
27 окт в 12:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    21 августа 2024
    Чудеса Никольской горы
    Восхождение на Никольскую гору стало для меня открытием. Это место не только красиво, но и наполнено духовной силой. Я почувствовал умиротворение и покой, что очень важно в наше время. Рекомендую всем!
  • А
    Анна
    11 августа 2024
    Чудеса Никольской горы
    Хочу поблагодарить за прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно очень насыщенная и интересная программа) Отдельное спасибо экскурсоводу Никите за увлекательные рассказы о нашем крае!!
  • А
    Алексей
    22 июля 2024
    Чудеса и красоты Никольской горы
    Это была вторая поездка за 2 дня и присутствовала некоторая всеобщая усталость. Сама дорога прошла в ритме такси с заездами
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    в различные деревни по пути к основной цели. Подъезжая к селу Сурскому, попадаешь в атмосферу старинного купеческого поселка, который раскинулся у подножия Никольской горы. После небольшого подъема на гору открывается завораживающий вид на окрестности, на широкую полноводную реку Сура, на цветущие луга, на бесконечные просторы.

  • О
    Ольга
    1 июля 2024
    Чудеса Никольской горы
    Спасибо нашему капитану Никите Родионову за экскурсию Никольская гора! Полный восторг!
  • Т
    Татьяна
    8 апреля 2024
    Чудеса и красоты Никольской горы
    Спасибо за замечательную экскурсию. Посетили интересные места, насладились красивыми пейзажами, ощутили благодать на Никольской горе. Очень понравился музей художника Пластова
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    в Прислонихе, старинные фрески и весь храмовый комплекс в Арском. Ещё раз спасибо гиду Григорию за душевную поездку и познавательный рассказ.

  • Т
    Татьяна
    7 октября 2023
    Чудеса и красоты Никольской горы
    Прекрасная экскурсия. Очень интересная. Гид замечательный. Путешествие было невероятно комфортным. После купели нас поили вкуснейшим чаем из шиповника. Вся поездка была
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    настроена на наш темп. Места нам показали великолепные, а рассказ был познавательный. Мы ознали много нового. Мы остались очень довольны и с удовольствием поедем на другие экскурсии с прекрасным гидом.

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чудеса и красоты Никольской горы
  2. Чудеса Никольской горы
  3. Экотропа «По следам сурка» - прогулка в окрестностях Ульяновска
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Площадь Ленина
  2. Самое главное
  3. Краеведческий музей
  4. Памятник букве "Ё"
  5. Набережная
  6. Памятник Богдану Хитрово
  7. Соборная площадь
  8. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в октябре 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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