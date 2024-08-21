6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУвлекательное путешествие по Ульяновску
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Чудеса Никольской горы
Погрузитесь в мир древних легенд и святых источников Ульяновска, посетив уникальные места силы и истории
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экотропа «По следам сурка» - прогулка в окрестностях Ульяновска
Отправиться гулять по меловым горам и заводить знакомства с сурками-байбаками
26 окт в 12:00
27 окт в 12:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей21 августа 2024Восхождение на Никольскую гору стало для меня открытием. Это место не только красиво, но и наполнено духовной силой. Я почувствовал умиротворение и покой, что очень важно в наше время. Рекомендую всем!
- ААнна11 августа 2024Хочу поблагодарить за прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно очень насыщенная и интересная программа) Отдельное спасибо экскурсоводу Никите за увлекательные рассказы о нашем крае!!
- ААлексей22 июля 2024Это была вторая поездка за 2 дня и присутствовала некоторая всеобщая усталость. Сама дорога прошла в ритме такси с заездами
- ООльга1 июля 2024Спасибо нашему капитану Никите Родионову за экскурсию Никольская гора! Полный восторг!
- ТТатьяна8 апреля 2024Спасибо за замечательную экскурсию. Посетили интересные места, насладились красивыми пейзажами, ощутили благодать на Никольской горе. Очень понравился музей художника Пластова
- ТТатьяна7 октября 2023Прекрасная экскурсия. Очень интересная. Гид замечательный. Путешествие было невероятно комфортным. После купели нас поили вкуснейшим чаем из шиповника. Вся поездка была
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «На весь день»
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