1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Чудеса и красоты Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
«Наконец, мы поднимемся на Никольскую гору — сакральный центр Ульяновского Присурья»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Утраченное Подгорье: Историческая прогулка по Ульяновску
Путешествие в прошлое Ульяновска: от Ленинского Мемориала до заброшенных садов и Волжских просторов
Начало: Бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, Ульяновск
«Смоленский спуск — старая кладка и Фундамент Смоленской церкви Вместе мы спустимся по извивающейся дороге и по нисходящей тропе вниз с Симбирской горы»
Расписание: по будням с 18.00 до 20.00, по выходным с 08.00 до 20.00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия Чудеса Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в мир древних легенд и святых источников Ульяновска, посетив уникальные места силы и истории
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
«Никольская гора Цель нашего путешествия возвышается в рабочем поселке Сурское»
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 апреля 2024Спасибо за замечательную экскурсию. Посетили интересные места, насладились красивыми пейзажами, ощутили благодать на Никольской горе. Очень понравился музей художника Пластова
- ТТатьяна7 октября 2023Прекрасная экскурсия. Очень интересная. Гид замечательный. Путешествие было невероятно комфортным. После купели нас поили вкуснейшим чаем из шиповника. Вся поездка была
- ТТатьяна24 августа 2023Экскурсия очень насыщенная и интересная, узнали много нового, Николина гора просто очаровала, по настоящему место силы, не смотря на дождь уходить не хотелось. Огромное спасибо Григорию по настоящему увлечённо и влюблённого в свой край человеку.
- ЛЛариса22 июля 2023Экскурсия была очень увлекательная и подвижная. Мы много ходили и узнали историю симбирского Подгорья. Рекомендуем данную экскурсию для любителей активного отдыха.
- ВВалентина18 июля 2023К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)
- ТТатьяна10 июля 2023Волшебная поездка по Симбирскому раздолью! Да не под бубнеж равнодушного гида, а в сопровождении человека с богатым жизненным опытом, горячо и
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Горы»
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