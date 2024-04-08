Экскурсии к горам Ульяновска

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Ульяновске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чудеса и красоты Никольской горы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Чудеса и красоты Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
«Наконец, мы поднимемся на Никольскую гору — сакральный центр Ульяновского Присурья»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Утраченное Подгорье: Историческая прогулка по Ульяновску
Путешествие в прошлое Ульяновска: от Ленинского Мемориала до заброшенных садов и Волжских просторов
Начало: Бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, Ульяновск
«Смоленский спуск — старая кладка и Фундамент Смоленской церкви Вместе мы спустимся по извивающейся дороге и по нисходящей тропе вниз с Симбирской горы»
Расписание: по будням с 18.00 до 20.00, по выходным с 08.00 до 20.00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Чудеса Никольской горы
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия Чудеса Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в мир древних легенд и святых источников Ульяновска, посетив уникальные места силы и истории
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
«Никольская гора Цель нашего путешествия возвышается в рабочем поселке Сурское»
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 апреля 2024
    Чудеса и красоты Никольской горы
    Спасибо за замечательную экскурсию. Посетили интересные места, насладились красивыми пейзажами, ощутили благодать на Никольской горе. Очень понравился музей художника Пластова
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    в Прислонихе, старинные фрески и весь храмовый комплекс в Арском. Ещё раз спасибо гиду Григорию за душевную поездку и познавательный рассказ.

  • Т
    Татьяна
    7 октября 2023
    Чудеса и красоты Никольской горы
    Прекрасная экскурсия. Очень интересная. Гид замечательный. Путешествие было невероятно комфортным. После купели нас поили вкуснейшим чаем из шиповника. Вся поездка была
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    настроена на наш темп. Места нам показали великолепные, а рассказ был познавательный. Мы ознали много нового. Мы остались очень довольны и с удовольствием поедем на другие экскурсии с прекрасным гидом.

  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    Чудеса Никольской горы
    Экскурсия очень насыщенная и интересная, узнали много нового, Николина гора просто очаровала, по настоящему место силы, не смотря на дождь уходить не хотелось. Огромное спасибо Григорию по настоящему увлечённо и влюблённого в свой край человеку.
  • Л
    Лариса
    22 июля 2023
    Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
    Экскурсия была очень увлекательная и подвижная. Мы много ходили и узнали историю симбирского Подгорья. Рекомендуем данную экскурсию для любителей активного отдыха.
  • В
    Валентина
    18 июля 2023
    Чудеса и красоты Никольской горы
    К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)
    К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)
  • Т
    Татьяна
    10 июля 2023
    Чудеса Никольской горы
    Волшебная поездка по Симбирскому раздолью! Да не под бубнеж равнодушного гида, а в сопровождении человека с богатым жизненным опытом, горячо и
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    глубоко знающего родной край, щедро делящегося историями, помогающего почувствовать сказочность Никольской горы и мощь карсунского засечного вала, бодрящую свежесть купелей и целебность родников. Однодневная поездка превратилась в незабываемое приключение, одно из удивительных впечатлений этого лета. От всего сердца благодарим Никиту и Григория!

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Горы»

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Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июне 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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