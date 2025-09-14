Индивидуальная
до 3 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Валдай окружён красивейшими лесами и реками, а памятников старины здесь не перечесть. За один день вы увидите лучшие места, пропитанные историей и спокойствием
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
Завтра в 13:00
15 сен в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая: колокола и Иверский монастырь
Погрузитесь в атмосферу Валдая, посетив Музей колоколов и Иверский монастырь. Узнайте о традициях и ремеслах этого уникального края
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
8700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Уездный город N: вокруг Валдая без гида
Познакомиться с главными достопримечательностями и скрытыми жемчужинами на прогулке с чат-ботом
Начало: На ул. Февральская
950 ₽ за человека
