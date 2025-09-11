читать дальше

было, что б дети хотя бы что-то услышали. Оксана была в срок, сразу уточнили, что для нас важно, что б дети слушали. Экскурсия для детей велась в виде диалога, как только Оксана убеждалась, что дети и поняли - шла новая информация - за счет этого внимание детей держалось. Как только внимание начинало уходить - Оксана рассказывала факты более интересные для взрослых, а дети перезагружались, бегая по городу. Много интересной информации и по городу и по монастырю. Конечно, если б мы гуляли сами по себе - никогда бы не обратили внимание на многие детали. Спа за потрясающую экскурсию, спасибо за хороший, грамотный русский язык, за интересный рассказ. В монастыре понравился подход - рассказ с точки зрения истории и архитектуры, а не с точки зрения религии- для нас это было идеально!