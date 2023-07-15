Что вас ждетНаша увлекательная экскурсия начинается с живописного западного берега озера Валдайское, где каждый сможет насладиться покоем водной глади. Далее нас ждет Троицкая торговая площадь, которую неспроста называют душой города Валдай. Здесь возвышаются величественные Троицкий собор и Введенская церковь — важнейшие православные святыни города.

Затем мы посетим улицу Луначарского, где увидим два уникальных памятника — «Девушку с Баранками» и «Валдайскую подкову». После этого предлагаем погрузиться в средневековую атмосферу, посетив Дворцовую площадь с её архитектурными шедеврами — Дворцом Екатерины и Екатерининской церковью.

Не оставим мы без внимания и памятный знак «Первым жителям Валдая», воздающий дань уважения основателям города. Иверская часовня и Кузнечная площадь также включены в наш маршрут, что позволит нам окунуться в уникальную атмосферу этих мест.

В конце экскурсии мы посетим Иверский монастырь. Это место пропитано историей и спокойствием, здесь можно ощутить дух старины. Откройте для себя историю и культуру Валдая!