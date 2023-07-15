Познавательная экскурсия по Валдаю: от живописного озера до исторических святынь
На берегу живописного лесного озера раскинулся уютный городок Валдай, который обязательно стоит посетить.
Здесь вашему взору откроются идиллические среднерусские пейзажи, а насладившись чарующим видом Валдайского озера и прогулкой по улочкам с памятниками, мы отправимся в важный центр православного паломничества — Иверский монастырь.
Здесь вашему взору откроются идиллические среднерусские пейзажи, а насладившись чарующим видом Валдайского озера и прогулкой по улочкам с памятниками, мы отправимся в важный центр православного паломничества — Иверский монастырь.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Западный берег озера Валдайское
- Троицкая торговая площадь
- Троицкий собор
- Введенская церковь
- Сквер героев ВОВ
- Улица Луначарского
- Дворцовая площадь
- Памятный знак «Первым жителям Валдая»
- Иверская часовня
- Кузнечная площадь.
- Иверский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНаша увлекательная экскурсия начинается с живописного западного берега озера Валдайское, где каждый сможет насладиться покоем водной глади. Далее нас ждет Троицкая торговая площадь, которую неспроста называют душой города Валдай. Здесь возвышаются величественные Троицкий собор и Введенская церковь — важнейшие православные святыни города.
Затем мы посетим улицу Луначарского, где увидим два уникальных памятника — «Девушку с Баранками» и «Валдайскую подкову». После этого предлагаем погрузиться в средневековую атмосферу, посетив Дворцовую площадь с её архитектурными шедеврами — Дворцом Екатерины и Екатерининской церковью.
Не оставим мы без внимания и памятный знак «Первым жителям Валдая», воздающий дань уважения основателям города. Иверская часовня и Кузнечная площадь также включены в наш маршрут, что позволит нам окунуться в уникальную атмосферу этих мест.
В конце экскурсии мы посетим Иверский монастырь. Это место пропитано историей и спокойствием, здесь можно ощутить дух старины. Откройте для себя историю и культуру Валдая!
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда автомобиля (такси) до Иверского монастыря
- Место начала и завершения?
- По согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Mokiy200
15 июля 2023
ГИД - Ольга Николаевна понравилась очень! Человек, влюбленный в свой край и историю! Экскурсия была насыщенной информацией, при этом была очень интересной! После окончания осталось ощущение - хотим ещё!!! С удовольствием рекомендуем! Наша группа была малочисленной - 4 человека - от 12-ти до 86 лет, интересно было всем!
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