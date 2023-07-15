Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю

Познавательная экскурсия по Валдаю: от живописного озера до исторических святынь

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
На берегу живописного лесного озера раскинулся уютный городок Валдай, который обязательно стоит посетить.

Здесь вашему взору откроются идиллические среднерусские пейзажи, а насладившись чарующим видом Валдайского озера и прогулкой по улочкам с памятниками, мы отправимся в важный центр православного паломничества — Иверский монастырь.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Ближайшие даты:
15
авг
16
авг
18
авг
19
авг
20
авг
21
авг
22
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Западный берег озера Валдайское
  • Троицкая торговая площадь
  • Троицкий собор
  • Введенская церковь
  • Сквер героев ВОВ
  • Улица Луначарского
  • Дворцовая площадь
  • Памятный знак «Первым жителям Валдая»
  • Иверская часовня
  • Кузнечная площадь.
  • Иверский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетНаша увлекательная экскурсия начинается с живописного западного берега озера Валдайское, где каждый сможет насладиться покоем водной глади. Далее нас ждет Троицкая торговая площадь, которую неспроста называют душой города Валдай. Здесь возвышаются величественные Троицкий собор и Введенская церковь — важнейшие православные святыни города.
Затем мы посетим улицу Луначарского, где увидим два уникальных памятника — «Девушку с Баранками» и «Валдайскую подкову». После этого предлагаем погрузиться в средневековую атмосферу, посетив Дворцовую площадь с её архитектурными шедеврами — Дворцом Екатерины и Екатерининской церковью.
Не оставим мы без внимания и памятный знак «Первым жителям Валдая», воздающий дань уважения основателям города. Иверская часовня и Кузнечная площадь также включены в наш маршрут, что позволит нам окунуться в уникальную атмосферу этих мест.
В конце экскурсии мы посетим Иверский монастырь. Это место пропитано историей и спокойствием, здесь можно ощутить дух старины. Откройте для себя историю и культуру Валдая!

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) до Иверского монастыря
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
M
15 июля 2023
ГИД - Ольга Николаевна понравилась очень! Человек, влюбленный в свой край и историю! Экскурсия была насыщенной информацией, при этом была очень интересной! После окончания осталось ощущение - хотим ещё!!! С удовольствием рекомендуем! Наша группа была малочисленной - 4 человека - от 12-ти до 86 лет, интересно было всем!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Валдая

Индивидуальные
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Валдая

История и традиции Валдая
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
История и традиции Валдая
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
по договоренности
13 авг
14 авг
19 авг
20 авг
4 880 за всё до 5 чел.
Музеи Валдая и Иверский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Музеи Валдая и Иверский монастырь
Побывать в краю малинового звона, познакомиться со старинной обителью и оценить валдайские красоты
16 авг
17 авг
18 авг
19 авг
6 000 за всё до 10 чел.
История и традиции Валдая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
История и традиции Валдая
Комсомольский пр. , д. 1
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
4 880 за всё до 5 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Валдае
Все экскурсии в Валдае
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ