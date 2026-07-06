На берегу живописного лесного озера раскинулся уютный городок Валдай, который обязательно стоит посетить.
Здесь вашему взору откроются идиллические среднерусские пейзажи, а насладившись чарующим видом Валдайского озера и прогулкой по улочкам с памятниками, мы отправимся в важный центр православного паломничества — Иверский монастырь.
Здесь вашему взору откроются идиллические среднерусские пейзажи, а насладившись чарующим видом Валдайского озера и прогулкой по улочкам с памятниками, мы отправимся в важный центр православного паломничества — Иверский монастырь.
Описание экскурсииНаша увлекательная экскурсия начинается с живописного западного берега озера Валдайское, где каждый сможет насладиться покоем водной глади. Далее нас ждет Троицкая торговая площадь, которую неспроста называют душой города Валдай. Здесь возвышаются величественные Троицкий собор и Введенская церковь — важнейшие православные святыни города. Затем мы посетим улицу Луначарского, где увидим два уникальных памятника — «Девушку с Баранками» и «Валдайскую подкову». После этого предлагаем погрузиться в средневековую атмосферу, посетив Дворцовую площадь с её архитектурными шедеврами — Дворцом Екатерины и Екатерининской церковью. Не оставим мы без внимания и памятный знак «Первым жителям Валдая», воздающий дань уважения основателям города. Иверская часовня и Кузнечная площадь также включены в наш маршрут, что позволит нам окунуться в уникальную атмосферу этих мест. В конце экскурсии мы посетим Иверский монастырь. Это место пропитано историей и спокойствием, здесь можно ощутить дух старины. Откройте для себя историю и культуру Валдая! Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Западный берег озера Валдайское
- Троицкая торговая площадь
- Троицкий собор
- Введенская церковь
- Сквер героев ВОВ
- Улица Луначарского
- Дворцовая площадь
- Памятный знак «Первым жителям Валдая»
- Иверская часовня
- Кузнечная площадь
- Иверский монастырь
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туриста.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Мы в восторге от экскурсии. Узнали и посетили не только достопримечательности Валадая, но и особенности местной кухни, жизни жителей. Прекрасен Иверский монастырь, сияет на солнце золотыми куполами, отражается в тихой глади озера. Посетили исторически значимые дома, места съемок известных фильмов, насладись разноголосым звоном колоколов. Окунулись в Русь удивительную.
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В
Спасибо большое за увлекательный рассказ об истории Валдая и Иверского монастыря! Все было в меру насыщено деталями и пронизано любовью к городу и его жителям! Очень рекомендую!
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Ю
Наш гид - Ольга Николаевна, настоящая жемчужина г. Валдая. Благодаря ей, мы узнали очень многое про Валдай, Иверский монастырь, природу, историю, храмы, замечательные и трагические события этого прекрасного места. Все
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В
Экскурсия прошла замечательно. Ольга Николаевна - очень опытный и интересный экскурсовод. Время пролетело не заметно. Советую туристам обязательно брать экскурсии с Ольгой Николаевной.
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Н
Огромное спасибо Ольге Николаевне, нашему гиду, за такую интересную экскурсию. Очень познавательно, не спеша, доходчиво. Узнали историю города Валдай, посетили Иверский монастырь. Ольга Николаевна прекрасный экскурсовод, отвечала на интересующие нас вопросы, посоветовала куда можно сходить и что посмотреть, где вкусно покушать. Нам всё очень понравилось.
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Ю
Были на Валдае впервые и всей семьёй. Старшему 48, младшему 7 лет. Так наш экскурсовод, Ольга Николаевна, смогла всех заинтересовать с первой минуты знакомства с историей этого прекрасного городка. 4
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