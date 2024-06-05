Индивидуальная
3.5 часа
История и традиции Валдая
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
«Тема главного валдайского ремесла продолжится в Музее колокольчиков, расположившемся в путевом дворцовом храме Святой Великомученицы Екатерины 17 века»
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Погрузиться в историю и легенды «столицы озёрного края»
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
«В конце экскурсии мы посетим Иверский монастырь — главный символ города и один из важных центров православного паломничества»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Начало: По согласованию с гидом
«В конце экскурсии мы посетим Иверский монастырь»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию Ольге Николаевне. Увлеченный, прекрасный гид.
- PPAVEL4 июня 2024Экскурсия понравилась. Спасибо за знакомство с Валдаем.
- ООльга11 мая 2024Брали экскурсию на группу 10 человек (взрослые и дети), всем было интересно: гид Анна Алексеевна очень профессионально и интересно рассказывала
- ЛЛидия30 апреля 2024Отличная экскурсия!!! Экскурсовод просто душка. Хотелось слушать и слушать Ольгу Николаевну! Отличное знание материала и истории города и края. Без ее экскурсии Валдай не запал так в душу)
- ООксана28 апреля 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Ольге Николаевне за проведенную экскурсию по Валдаю.
- ААлександр15 апреля 2024Евгений профессионально и увлекательно рассказал о колоколах и Иверском монастыре. Огромное ему спасибо!
- ССветлана28 марта 2024Экскурсию нам проводила Ольга Николаевна. Рассказ о Валдае и Иверском монастыре был очень интересным! Эмоционально окрашенным, не тривиальным и самое главное познавательным. Огромное спасибо за такую насыщенную экскурсию, теплую беседу и чудесное время, которое мы провели с нашим экскурсоводом.
- УУльяна3 марта 2024Отличная экскурсия! Большое спасибо экскурсоводу Ольге! Маленький приятный город с большой историей.
- ММарина27 февраля 2023Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыряДобрый день! Большое спасибо Михаилу за экскурсию по Валдаю, очень интересно и познавательно. Время у нас было не так много, поэтому посетили не все музеи. Надеемся еще вернуться.
- ММедведева4 ноября 2022Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыряЗдорово Экскурсия понравилась граммотный знающий экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Валдаю в категории «Святые места»
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