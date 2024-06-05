А Анна Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Спасибо за интересную экскурсию Ольге Николаевне. Увлеченный, прекрасный гид.

P PAVEL История и традиции Валдая Экскурсия понравилась. Спасибо за знакомство с Валдаем.

О Ольга История и традиции Валдая читать дальше про историю, разновидности колоколов и колокольного звона, историю монастыря. Особенно впечатляет демонстрация колокольного звона в музее колоколов. Заказывали дополнительно трансфер из Новгорода, водитель Евгений аккуратно и быстро доставил нас туда и обратно. Брали экскурсию на группу 10 человек (взрослые и дети), всем было интересно: гид Анна Алексеевна очень профессионально и интересно рассказывала

Л Лидия Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Отличная экскурсия!!! Экскурсовод просто душка. Хотелось слушать и слушать Ольгу Николаевну! Отличное знание материала и истории города и края. Без ее экскурсии Валдай не запал так в душу)

О Оксана Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Хотим выразить огромную благодарность гиду Ольге Николаевне за проведенную экскурсию по Валдаю.

А Александр История и традиции Валдая Евгений профессионально и увлекательно рассказал о колоколах и Иверском монастыре. Огромное ему спасибо!

С Светлана Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Экскурсию нам проводила Ольга Николаевна. Рассказ о Валдае и Иверском монастыре был очень интересным! Эмоционально окрашенным, не тривиальным и самое главное познавательным. Огромное спасибо за такую насыщенную экскурсию, теплую беседу и чудесное время, которое мы провели с нашим экскурсоводом.

У Ульяна Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Отличная экскурсия! Большое спасибо экскурсоводу Ольге! Маленький приятный город с большой историей.

М Марина Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря Добрый день! Большое спасибо Михаилу за экскурсию по Валдаю, очень интересно и познавательно. Время у нас было не так много, поэтому посетили не все музеи. Надеемся еще вернуться.