Между Петербургом и Москвой, на берегу живописного лесного озера раскинулся уютный городок, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. Здесь вы откроете идиллические среднерусские пейзажи и посетите знаковый монастырь, основанный митрополитом Никоном по образу Иверской обители на Афоне. А в особом музее города узнаете о тонкостях колокольного литья в разных странах.

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Что вас ожидает

Уютный Валдай и его музеи

Оторвавшись от чарующих панорам Валдайского озера, вокруг которого ежегодно собираются любители экотуризма, мы с вами погуляем по улочкам города. Вы увидите его памятники и кварталы с дореволюционной и советской застройкой. Посетите Музей колоколов, размещенный в дворцовой церкви 18 века. Проследите историю колокольного дела с древности до наших дней, узнаете о славе валдайских колокольчиков, познакомитесь с мировыми традициями колокольного литья и сможете попробовать себя в роли звонаря. Кроме того, в программе Музей уездного города, размещенный в старинном особняке. Здесь вы рассмотрите фотографии, личные вещи и документы жителей Валдая 19-20 веков.

Иверский монастырь — главный символ города

На Сельвицком острове, куда мы доберемся на такси или арендованном авто, вы осмотрите нарядный храмовый комплекс 17 века и одно из важных центров православного паломничества. Осматривая сохранившиеся и восстановленные постройки, поговорим об основании обители в период Раскола церкви, архитектуре памятника и месте монастыря среди других святынь новгородской земли.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музеи — 570 руб. /человека, а также трансфер до обители

Поездка до Иверского монастыря занимает примерно 20 минут, выгоднее будет взять такси (около 500 руб. в одну сторону). Также к вашим услугам аренда машины, но в этом случае нужно будет бронировать ее сразу на 2-3 часа: легковой — 850 руб. /час, минивен — 1000 руб. /час, микроавтобус — 1300 руб. / час.

После бронирования программы необходимо внести предоплату в размере 1260 руб. за экскурсионное обслуживание в музеях, так как требуется предварительная оплачиваемая бронь. Предоплата в случае отмены экскурсии не возвращается.

Экскурсию проведет сотрудник Новгородского музея-заповедника.