Оторвавшись от чарующих панорам Валдайского озера, вокруг которого ежегодно собираются любители экотуризма, мы с вами погуляем по улочкам города. Вы увидите его памятники и кварталы с дореволюционной и советской застройкой. Посетите Музей колоколов, размещенный в дворцовой церкви 18 века. Проследите историю колокольного дела с древности до наших дней, узнаете о славе валдайских колокольчиков, познакомитесь с мировыми традициями колокольного литья и сможете попробовать себя в роли звонаря. Кроме того, в программе Музей уездного города, размещенный в старинном особняке. Здесь вы рассмотрите фотографии, личные вещи и документы жителей Валдая 19-20 веков.
На Сельвицком острове, куда мы доберемся на такси или арендованном авто, вы осмотрите нарядный храмовый комплекс 17 века и одно из важных центров православного паломничества. Осматривая сохранившиеся и восстановленные постройки, поговорим об основании обители в период Раскола церкви, архитектуре памятника и месте монастыря среди других святынь новгородской земли.
Экскурсию проведет сотрудник Новгородского музея-заповедника.