Мои заказы

Площадь Ленина – экскурсии в Великом Устюге

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Ленина» в Великом Устюге, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Великий Устюг - первая встреча
Пешая
1 час
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг - первая встреча
Погулять по центру города, погрузиться в его историю и увидеть главные достопримечательности
Начало: У церкви Вознесения
«Площадь Ленина — шумная и оживлённая территория, менявшая названия, но не свой статус»
15 янв в 06:00
16 янв в 06:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Пешая
2 часа
188 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
«А завершится прогулка на площади Ленина, где вы увидите первую советскую постройку и услышите о судьбе Великого Устюга в прошлом столетии»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом в группе
Пешая
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом в группе
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: Октябрьский переулок
«А завершится прогулка на площади Ленина, где вы увидите первую советскую постройку и услышите о судьбе Великого Устюга в прошлом столетии»
17 янв в 14:00
24 янв в 14:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 июля 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Дата посещения: 12 июля 2025
    Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я
    читать дальше

    очень хотела, чтобы они прониклись историей моего любимого города и посмотрели на него не только, как на родину Деда Мороза, но и как на культурно- архитектурный, ремесленный центр. Да и я для себя узнала много новых интересных исторических фактов. От всей души рекомендую.

  • О
    Ольга
    1 января 2026
    Великий Устюг: по городу с краеведом в группе
    Спасибо,было очень интересно и познавательно!
  • О
    Олечка
    28 декабря 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом в группе
    Большое спасибо Михаилу за интересную душевную экскурсию🙏 за столь короткое время познакомил нас с многовековой историей Великого Устюга! Во время
    читать дальше

    проведения экскурсии в каждом слове чувствовалась любовь и нежность к своему городу☺️ обязательно буду рекомендовать знакомым) сыну (12 лет), как любителю истории, экскурсия тоже ОЧЕНЬ понравилась!

    Большое спасибо Михаилу за интересную душевную экскурсию🙏 за столь короткое время познакомил нас с многовековой историейБольшое спасибо Михаилу за интересную душевную экскурсию🙏 за столь короткое время познакомил нас с многовековой историейБольшое спасибо Михаилу за интересную душевную экскурсию🙏 за столь короткое время познакомил нас с многовековой историейБольшое спасибо Михаилу за интересную душевную экскурсию🙏 за столь короткое время познакомил нас с многовековой историейБольшое спасибо Михаилу за интересную душевную экскурсию🙏 за столь короткое время познакомил нас с многовековой историейБольшое спасибо Михаилу за интересную душевную экскурсию🙏 за столь короткое время познакомил нас с многовековой историей
  • А
    Александр
    26 декабря 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом в группе
    Очень увлекательная экскурсия. Михаилу большое спасибо за содержательный и интересный рассказ о своём родном городе, Великом Устюге. Мы впервые в
    читать дальше

    этом городе, да и вообще в этих краях (приехали в гости из Восточной Сибири). Первые впечатления о городе и не однозначные, по крайней мере они не соответствовали изначальным ожиданиям. Но после знакомства с его историей и его судьбой приходит больше понимания и где-то даже сочувствия. Спасибо Михаилу, за очень интересное знакомство с этим действительно великим городом.

  • О
    Ольга
    22 декабря 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Отлично прогулялись с Михаилом. Гуляли 2 часа при -17 с детьми, спасибо Михаил учёл это и заводил в магазин и
    читать дальше

    гостиницу погреться, при этом рассказ продолжался. Очень понравилось, что когда человека отвлекают, он не теряет мысль разговора. Значит знает о чем говорит, а не повторяет заученные фразы.
    Михаил очень увлечённо рассказал про город, его историю, даже дети 5-6 лет слушали с удовольствием. Спасибо огромное, нам было очень интересно

  • Г
    Голиков
    21 декабря 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Михаилу большое спасибо за экскурсию, увлеклись рассказом всецело.
    Хотим добавить к 5ти звездам: начало экскурсии перенесли на более раннее время по нашей просьбе,
    к нашему младшему экскурсанту со стороны Михаила были дополнительные внимание и забота, чему очень рады.
  • А
    Александра
    13 декабря 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Очень понравилась экскурсия, Михаил - фанат своего дела, влюблённый в край и его историю. Узнали много нового, задали все вопросы. Если хотите узнать историю Русского Севера обязательно берите эту экскурсию!
  • Н
    Надежда
    24 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Экскурсия очень понравилась. Содержательно, интересно! С Михаилом было очень комфортно. Спасибо большое!
  • И
    Ирина
    24 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Михаил очень понравился как экскурсовод! Было интересно, с юмором! Остались довольны и дети и взрослые! Ни разу не пожалела, что остановила свой выбор на Михаиле! Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    22 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Михаил, спасибо! Вы-прекрасный гид и собеседник)
    Туристы из Ростова благодарят за сожержательный рассказ☺️
    Михаил, спасибо! Вы-прекрасный гид и собеседник)

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Площадь Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Устюге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Великий Устюг - первая встреча;
  2. Великий Устюг: по городу с краеведом;
  3. Великий Устюг: по городу с краеведом в группе.
Какие места ещё посмотреть в Великом Устюге
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Соборное Дворище;
  2. Самое главное;
  3. Михайло-Архангельский монастырь;
  4. Прокопиевский собор;
  5. Набережная;
  6. Резиденция Деда Мороза;
  7. Площадь Ленина.
Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в январе 2026
Сейчас в Великом Устюге в категории "Площадь Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 4000. Туристы уже оставили гидам 212 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Устюге на 2026 год по теме «Площадь Ленина», 212 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март