Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг - первая встреча
Погулять по центру города, погрузиться в его историю и увидеть главные достопримечательности
Начало: У церкви Вознесения
«Площадь Ленина — шумная и оживлённая территория, менявшая названия, но не свой статус»
15 янв в 06:00
16 янв в 06:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
«А завершится прогулка на площади Ленина, где вы увидите первую советскую постройку и услышите о судьбе Великого Устюга в прошлом столетии»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом в группе
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: Октябрьский переулок
«А завершится прогулка на площади Ленина, где вы увидите первую советскую постройку и услышите о судьбе Великого Устюга в прошлом столетии»
17 янв в 14:00
24 янв в 14:00
1000 ₽ за человека
- ААнастасия13 июля 2025Великий Устюг: по городу с краеведомДата посещения: 12 июля 2025Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я
- ООльга1 января 2026Спасибо,было очень интересно и познавательно!
- ООлечка28 декабря 2025Большое спасибо Михаилу за интересную душевную экскурсию🙏 за столь короткое время познакомил нас с многовековой историей Великого Устюга! Во время
- ААлександр26 декабря 2025Очень увлекательная экскурсия. Михаилу большое спасибо за содержательный и интересный рассказ о своём родном городе, Великом Устюге. Мы впервые в
- ООльга22 декабря 2025Отлично прогулялись с Михаилом. Гуляли 2 часа при -17 с детьми, спасибо Михаил учёл это и заводил в магазин и
- ГГоликов21 декабря 2025Михаилу большое спасибо за экскурсию, увлеклись рассказом всецело.
Хотим добавить к 5ти звездам: начало экскурсии перенесли на более раннее время по нашей просьбе,
к нашему младшему экскурсанту со стороны Михаила были дополнительные внимание и забота, чему очень рады.
- ААлександра13 декабря 2025Очень понравилась экскурсия, Михаил - фанат своего дела, влюблённый в край и его историю. Узнали много нового, задали все вопросы. Если хотите узнать историю Русского Севера обязательно берите эту экскурсию!
- ННадежда24 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Содержательно, интересно! С Михаилом было очень комфортно. Спасибо большое!
- ИИрина24 ноября 2025Михаил очень понравился как экскурсовод! Было интересно, с юмором! Остались довольны и дети и взрослые! Ни разу не пожалела, что остановила свой выбор на Михаиле! Рекомендую!
- ННаталья22 ноября 2025Михаил, спасибо! Вы-прекрасный гид и собеседник)
Туристы из Ростова благодарят за сожержательный рассказ☺️
