1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3400₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: историческое путешествие с краеведом по городу
Присоединяйтесь к уникальной пешеходной экскурсии и познакомьтесь с богатой историей Великого Устюга через его знаковые места
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3300₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг - первая встреча
Погулять по центру города, погрузиться в его историю и увидеть главные достопримечательности
Начало: В районе Соборного дворища
Завтра в 06:00
28 дек в 06:00
4000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 декабря 2024Отличная экскурсия! Алексей рассказал и показал про историю становления города, храмы, события и такие совсем недетские моменты группе детей очень интересно и доступно! Спасибо большое! Моя картина мира пополнилась еще одной яркой точкой на карте!
- ААнастасия13 декабря 2024От всей души благодарим Михаила за возможность узнать город и открыть его с новой стороны! Мы в восторге, ориентировались на ребенка
- ААнна9 декабря 2024Недавно мы с внуком, которому 8 лет, посетили индивидуальную экскурсию по Великому Устюгу, и это было просто замечательно! гид Михаил
- ООльга3 декабря 2024Большое спасибо за замечательную экскурсию. Интересно было и взрослым и детям. Алексей замечательный рассказчик и просто интересный собеседник, искренно любящий свой город.
- ЖЖанна1 декабря 2024Экскурсию проводила Лариса. Она большая молодец. Алексею спасибо за организацию!
- ЛЛариса23 ноября 2024Очень понравилась экскурсия по городу. Детям тоже было очень интересно. Михаил заботливый экскурсовод, спас нас от дождя своим зонтом. Хотим выразить огромную благодаоность.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Самое главное»
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