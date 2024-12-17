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(8 лет), а получилось так что узнали сами больше ребенка 😅 Михаил грамотный, эрудированный гид. Рассказывает такие увлекательные факты не только о городе, но и об истории страны в частности. Сразу видно - опытный педагог. Подача материала, маршрут, вопросы. Рекомендуем пройти с Михаилом полный маршрут экскурсии, у нас было мало времени, к сожалению, пришлось сократить маршрут. Рекомендуем индивидуальным туристам и семьям с детьми (нашему 8 лет - идеальный вариант) С наступающим Новым годом, Михаил! Желаем вам вдумчивых туристов и продвижения ваших маршрутов на всероссийский уровень! 🩷 Карта маршрута из Питера - наша задумка, чтобы ребенка заинтересовать не только в путешествии к деду морозу, но и на Русский Север) Михаил подыграл нам, и подарил финальный стикер (визу) в паспорт путешественника. За это отдельное спасибо! Ребенок в восторге 🤩🥳