Увидеть самое главное в Великом Устюге

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Великом Устюге, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Великий Устюг и его тайны
Пешая
11 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3400 за всё до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Пешая
147 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: историческое путешествие с краеведом по городу
Присоединяйтесь к уникальной пешеходной экскурсии и познакомьтесь с богатой историей Великого Устюга через его знаковые места
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3300 за всё до 10 чел.
Великий Устюг - первая встреча
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг - первая встреча
Погулять по центру города, погрузиться в его историю и увидеть главные достопримечательности
Начало: В районе Соборного дворища
Завтра в 06:00
28 дек в 06:00
4000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 декабря 2024
    Великий Устюг и его тайны
    Отличная экскурсия! Алексей рассказал и показал про историю становления города, храмы, события и такие совсем недетские моменты группе детей очень интересно и доступно! Спасибо большое! Моя картина мира пополнилась еще одной яркой точкой на карте!
  • А
    Анастасия
    13 декабря 2024
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    От всей души благодарим Михаила за возможность узнать город и открыть его с новой стороны! Мы в восторге, ориентировались на ребенка
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    (8 лет), а получилось так что узнали сами больше ребенка 😅 Михаил грамотный, эрудированный гид. Рассказывает такие увлекательные факты не только о городе, но и об истории страны в частности. Сразу видно - опытный педагог. Подача материала, маршрут, вопросы. Рекомендуем пройти с Михаилом полный маршрут экскурсии, у нас было мало времени, к сожалению, пришлось сократить маршрут. Рекомендуем индивидуальным туристам и семьям с детьми (нашему 8 лет - идеальный вариант) С наступающим Новым годом, Михаил! Желаем вам вдумчивых туристов и продвижения ваших маршрутов на всероссийский уровень! 🩷 Карта маршрута из Питера - наша задумка, чтобы ребенка заинтересовать не только в путешествии к деду морозу, но и на Русский Север) Михаил подыграл нам, и подарил финальный стикер (визу) в паспорт путешественника. За это отдельное спасибо! Ребенок в восторге 🤩🥳

    От всей души благодарим Михаила за возможность узнать город и открыть его с новой стороны!От всей души благодарим Михаила за возможность узнать город и открыть его с новой стороны!От всей души благодарим Михаила за возможность узнать город и открыть его с новой стороны!
  • А
    Анна
    9 декабря 2024
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Недавно мы с внуком, которому 8 лет, посетили индивидуальную экскурсию по Великому Устюгу, и это было просто замечательно! гид Михаил
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    профессионал своего дела. Он смог сразу найти подход к моему внуку и увлечь его интересными рассказами. Мы с внуком узнали много нового и интересного об истории этого удивительного города и остались в полном восторге от экскурсии и теперь мечтаем побывать здесь летом. Михаил, огромное спасибо за интересную экскурсию и новые впечатления. Планируя поездку в Великий Устюг с детьми, рекомендую рассмотреть индивидуальную экскурсию. Это позволит глубже погрузиться в атмосферу города и узнать его историю в удобном для всей семьи темпе.

    Недавно мы с внуком, которому 8 лет, посетили индивидуальную экскурсию по Великому Устюгу, и это былоНедавно мы с внуком, которому 8 лет, посетили индивидуальную экскурсию по Великому Устюгу, и это былоНедавно мы с внуком, которому 8 лет, посетили индивидуальную экскурсию по Великому Устюгу, и это былоНедавно мы с внуком, которому 8 лет, посетили индивидуальную экскурсию по Великому Устюгу, и это былоНедавно мы с внуком, которому 8 лет, посетили индивидуальную экскурсию по Великому Устюгу, и это было
  • О
    Ольга
    3 декабря 2024
    Великий Устюг и его тайны
    Большое спасибо за замечательную экскурсию. Интересно было и взрослым и детям. Алексей замечательный рассказчик и просто интересный собеседник, искренно любящий свой город.
  • Ж
    Жанна
    1 декабря 2024
    Великий Устюг и его тайны
    Экскурсию проводила Лариса. Она большая молодец. Алексею спасибо за организацию!
    Экскурсию проводила Лариса. Она большая молодец. Алексею спасибо за организацию!Экскурсию проводила Лариса. Она большая молодец. Алексею спасибо за организацию!Экскурсию проводила Лариса. Она большая молодец. Алексею спасибо за организацию!Экскурсию проводила Лариса. Она большая молодец. Алексею спасибо за организацию!
  • Л
    Лариса
    23 ноября 2024
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Очень понравилась экскурсия по городу. Детям тоже было очень интересно. Михаил заботливый экскурсовод, спас нас от дождя своим зонтом. Хотим выразить огромную благодаоность.
    Очень понравилась экскурсия по городу. Детям тоже было очень интересно. Михаил заботливый экскурсовод, спас нас от дождя своим зонтом

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Самое главное»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Великий Устюг и его тайны
  2. Великий Устюг: по городу с краеведом
  3. Великий Устюг - первая встреча
Какие места ещё посмотреть в Великом Устюге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Михайло-Архангельский монастырь
  2. Соборное Дворище
  3. Прокопиевский собор
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в декабре 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 4000. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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