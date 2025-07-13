Мои заказы

Резиденция Деда Мороза – экскурсии в Великом Устюге

Найдено 4 экскурсии в категории «Резиденция Деда Мороза» в Великом Устюге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Великий Устюг и его тайны
Пешая
1 час
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг
Пешая
2 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Сегодня в 06:30
11 дек в 06:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Пешая
2 часа
184 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В поисках пропавших красок
Станьте героями сказки в Великом Устюге! Telegram-бот проведет вас по историческим местам, где вы поможете Деду Морозу вернуть волшебные краски
Начало: В Комсомольском сквере
Сегодня в 06:30
Завтра в 05:00
800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 июля 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Дата посещения: 12 июля 2025
    Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я
    читать дальше

    очень хотела, чтобы они прониклись историей моего любимого города и посмотрели на него не только, как на родину Деда Мороза, но и как на культурно- архитектурный, ремесленный центр. Да и я для себя узнала много новых интересных исторических фактов. От всей души рекомендую.

  • В
    Виктория
    28 ноября 2025
    Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
    Отличное приключение получилось. Мы приехали в Великий Устюг впервые из Краснодарского края. Всё было ново, незнакомо. Решили воспользоваться экскурсией без
    читать дальше

    гида. Мы с мужем и шестилетним ребенком с удовольствием искали пропавшие краски. Заходили в храмы, любовались закатом, познакомились с резиденцией Деда Мороза и заглянули на его почту, и т. д., время провели весело, еще и перерыв сделали, зашли перекусили в трапезную, которая была на маршруте. Спасибо Елене, ну и побольше интересных идей!

  • Н
    Надежда
    24 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Экскурсия очень понравилась. Содержательно, интересно! С Михаилом было очень комфортно. Спасибо большое!
  • И
    Ирина
    24 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Михаил очень понравился как экскурсовод! Было интересно, с юмором! Остались довольны и дети и взрослые! Ни разу не пожалела, что остановила свой выбор на Михаиле! Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    22 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Михаил, спасибо! Вы-прекрасный гид и собеседник)
    Туристы из Ростова благодарят за сожержательный рассказ☺️
    Михаил, спасибо! Вы-прекрасный гид и собеседник)
  • О
    Ольга
    12 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Огородное спасибо Михаилу за то удовольствие, которое мы получили на прогулке по городу в его компании)!
    Михаил великолепный рассказчик! Много знает про Великий Устюг, про его историю, горожан и не только!! Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    7 ноября 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит свой город, гордится им! Были на экскурсии с детьми - остались очень довольны! Благодарим 🌺
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Брали экскурсию 3.11.2025 для семьи из 4 человек, чтобы узнать побольше о городе. Отличный экскурсовод, знает очень много, рассказал ключевые
    читать дальше

    вещи про город, ответил на все вопросы. На экскурсию пришел с микрофоном, даже в более крупных городах не всегда экскурсоводы так подготовлены. Экскурсия понравилось, рекомендуем!

  • М
    Михаил
    4 ноября 2025
    Великий Устюг и его тайны
    4 ноября 2025 года Алексей Николаевич проводил нашей группе из 5 человек (3 взрослых и 2 ребенка) экскурсию по центру
    читать дальше

    города. Несмотря на дождливую погода все прошло замечательно. Сразу видно что Алексей Николаевич знает, любит гордится историей своего города.
    С уверенностью могу рекомендовать Алексея Николаевича для знакомства с городом Великий Устюг!

  • А
    Анастасия
    2 ноября 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Очень интересная экскурсия, Михаил прекрасный экскурсовод, любящий свой город, край, прекрасное чувство юмора, мы остались в полном восторге
  • Е
    Елена
    31 октября 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Великий Устюг-моя малая родина. Люблю его и с удовольствием приезжаю. Хотела познакомить с его историей свою дочку. Это удалось! И
    читать дальше

    сама я во время экскурсии с Марией поняла, насколько мало знаю о нем. Было интересно, познавательно и нескучно. Однозначно рекомендую к посещению.

  • Н
    Наталья
    29 октября 2025
    Великий Устюг и его тайны
    Очень приятно, когда человек, который проводит экскурсию, искренне любит свой город, знает множество интересных фактов и увлеченно ими делится. Алексей именно такой.
  • Е
    Екатерина
    27 октября 2025
    Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
    Экскурсия понравилась)))
  • А
    Александр
    30 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Сложно что-то специально выделить - все гармонично, замечательно, интересно
  • И
    Илья
    21 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Гид Михаил впечатлил нас своими знаниями не только об Устюге, но и об истории края и в целом России. А
    читать дальше

    также своей любовью к городу, заинтересованностью и погруженностью в тему. С удовольствием и подробно отвечал на все вопросы, рекомендовал, что можно ещё посмотреть. Это была не только экскурсия, а, скорее, увлекательная историческая лекция, но не в аудитории, а прямо среди реальных объектов этой истории.

  • Н
    Наталья
    21 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    С первых слов было понятно, что Михаил живет своим делом, историей города и готов делиться этим. Время экскурсии пролетело незаметно и интересно. Великий Устюг заслуживает внимания путешественников.
  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Если бы можно было поставить 10 баллов, то я поставила бы их. Видно, что человек влюблен в свой город. Узнали
    читать дальше

    как Устюг стал Великим, как он связан с Сибирью, почему в нем столько церквей, почему горожане не любят Петра 1 и как они умудряются несколько раз за лето отдохнуть на юге))))). Настоятельно рекомендую Марию, приятный человек и грамотный экскурсовод.

  • Л
    Любовь
    17 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Благодаря экскурсии Михаила город для нас "ожил" и удивил своей историей.
  • В
    Вера
    11 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Если бы можно было поставить 10 звёзд, то мы бы обязательно поставили! В нашей разновозрастной компании экскурсия понравилась всем! Спасибо огромное Михаилу, было очень интересно.
  • А
    Александра
    5 августа 2025
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Это была отличная экскурсия -прогулка, интересная как взрослым участникам, так и школьнику, которого удалось вовлечь в разговор. Очень важно, что
    читать дальше

    Михаил акцентировал самые важные моменты, которые нужно понимать, когда знакомишься с Устюгом. Мы многое узнали о людях, создававших всю эту красоту. Очень благодарна Михаилу и очень его рекомендую!

Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в декабре 2025
Сейчас в Великом Устюге в категории "Резиденция Деда Мороза" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 4800. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
