После пешеходной прогулки по историческому центру города мы посетим завод "Северная чернь".
Экскурсия по заводу «Северная чернь», прославленному на весь мир уникальными изделиями из золота и серебра с черневым и позолоченным декором. Посетим демонстрационный зал завода. Осмотрим экспозицию исторических и современных изделий: кубки для вина и кувшины, бокалы и чашки, подносы и штофы, разнообразные столовые приборы. Познакомимся с технологическим процессом. В интерактивной части зала увидим работу мастера-гравера. Искусно владея инструментом, штихелем, он на наших глазах вырежет традиционный для промысла узор на серебряном изделии. Точно такой же, как и три века назад. Поучаствуем в мастер-классе по гравировке, попробуем овладеть древним мастерством и почувствовать себя мастером-гравером.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Экскурсионное обслуживание и мастер-класс на заводе "Северная чернь" - 300 руб. с человека. Аренда автомобиля (такси).
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.