После пешеходной прогулки по историческому центру города мы посетим завод "Северная чернь".

Экскурсия по заводу «Северная чернь», прославленному на весь мир уникальными изделиями из золота и серебра с черневым и позолоченным декором. Посетим демонстрационный зал завода. Осмотрим экспозицию исторических и современных изделий: кубки для вина и кувшины, бокалы и чашки, подносы и штофы, разнообразные столовые приборы. Познакомимся с технологическим процессом. В интерактивной части зала увидим работу мастера-гравера. Искусно владея инструментом, штихелем, он на наших глазах вырежет традиционный для промысла узор на серебряном изделии. Точно такой же, как и три века назад. Поучаствуем в мастер-классе по гравировке, попробуем овладеть древним мастерством и почувствовать себя мастером-гравером.