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Экскурсия по городу и заводу "Северная чернь" с мастер-классом

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Великого Устюга
Великий Устюг – родина Деда Мороза и хранитель самых старых исторических построек севера.

Тут можно увидеть церкви XIX века и древние поселения, а можно просто отдохнуть с семьей в сказочном доме зимнего волшебника.

Мы предлагаем вам прогуляться 👣 по исторической части города и посетить завод «Северная чернь», где вам расскажут, как создают уникальные изделия из золота и серебра.

А на фирменном мастер-классе вы даже научитесь делать гравировку по технологии трехвековой давности самостоятельно!
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Экскурсия по городу и заводу "Северная чернь" с мастер-классом
Экскурсия по городу и заводу "Северная чернь" с мастер-классом

Что вы увидите

  • Соборное дворище
  • Успенский собор
  • храм Иоанна Устюжского
  • собор святого Прокопия Праведного
  • Архиерейский дом
  • Церковь Вознесения на торгу
  • Михаило-Архангельский монастырь и др
  • завод "Северная чернь".
После пешеходной прогулки по историческому центру города мы посетим завод "Северная чернь".
Экскурсия по заводу «Северная чернь», прославленному на весь мир уникальными изделиями из золота и серебра с черневым и позолоченным декором. Посетим демонстрационный зал завода. Осмотрим экспозицию исторических и современных изделий: кубки для вина и кувшины, бокалы и чашки, подносы и штофы, разнообразные столовые приборы. Познакомимся с технологическим процессом. В интерактивной части зала увидим работу мастера-гравера. Искусно владея инструментом, штихелем, он на наших глазах вырежет традиционный для промысла узор на серебряном изделии. Точно такой же, как и три века назад. Поучаствуем в мастер-классе по гравировке, попробуем овладеть древним мастерством и почувствовать себя мастером-гравером.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание и мастер-класс на заводе "Северная чернь" - 300 руб. с человека. Аренда автомобиля (такси).
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Экскурсия по городу и заводу "Северная чернь" с мастер-классом
Экскурсия по городу и заводу "Северная чернь" с мастер-классом

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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