Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Семейное приключение в Великом Устюге «В поисках пропавших красок»
Станьте героями сказки в Великом Устюге! Telegram-бот проведет вас по историческим местам, где вы поможете Деду Морозу вернуть волшебные краски
Начало: В Комсомольском сквере
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Великим Устюгом
Погрузитесь в историю Великого Устюга: от Успенского собора до Михаило-Архангельского монастыря. Исследуйте сокровища древнего города
Начало: Советский проспект 88
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
