Экскурсовод - очень приятная женщина. Очень много всего рассказала. Познавательно, интересно! Нам очень понравилось!

А Анастасия

Замечательная прогулка с гидом Людмилой по улочкам и храмам В. Устюга: погрузились в атмосферу купеческого города, узнали много интересных исторических фактов и легенд. Экскурсия хорошо спланирована - за 2 часа на морозе гид не дала нам замерзнуть. Спасибо