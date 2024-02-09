1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По старым улочкам Великого Устюга до Городской резиденции Деда Мороза
Погрузитесь в историю Великого Устюга и встретьтесь с Дедом Морозом в его волшебной резиденции
Начало: По согласованию с гидом
«В волшебной Городской резиденции Деда Мороза каждого ждет удивительное новогоднее приключение, где мир прошлого мистически переплетается с современностью»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Новогодние чудеса Великого Устюга: пешеходная экскурсия и Дом Моды Деда Мороза
Захватывающее путешествие по Великому Устюгу с посещением Дома Моды Деда Мороза. Создайте свой уникальный сувенир и окунитесь в магию Нового Года
Начало: По согласованию с гидом
««Нарядная сказка» в Доме Моды Деда Мороза»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зимняя сказка Великого Устюга: пешеходная экскурсия и мир Деда Мороза
Погрузитесь в атмосферу сказки и истории с экскурсией по Великому Устюгу. Посетите Почту Деда Мороза и уникальные храмы
Начало: По согласованию с гидом
«Почта Деда Мороза После того, как мы насладились красотами Великого Устюга, мы отправимся в удивительный мир зимнего волшебника — Деда Мороза»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра9 февраля 2024Экскурсовод - очень приятная женщина. Очень много всего рассказала. Познавательно, интересно! Нам очень понравилось!
- ААнастасия11 января 2024Замечательная прогулка с гидом Людмилой по улочкам и храмам В. Устюга: погрузились в атмосферу купеческого города, узнали много интересных исторических фактов и легенд. Экскурсия хорошо спланирована - за 2 часа на морозе гид не дала нам замерзнуть. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Дед Мороз»
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