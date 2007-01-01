Велкий Устюг — город русских святых

Михаил К.
Михаил К. – Гид из Великого Устюга
Сегодня все знают, что Великий Устюг — родина Дедушки Мороза.

Но и 150 лет назад город 🏙️ как магнитом притягивал туристов, только назывались они тогда по-другому — паломники.

На круггородний крестный ход собиралось до 20 000 молящихся, в два раза больше, чем проживало тогда в городе.

В нашей экскурсии 🧭 мы расскажем о второй стороне города — великом духовном центре на Руси, который дал миру православных подвижников, украсил землю прекрасными храмами, нес свет истины Сибири и Русскому Северу.
Задать вопрос
Велкий Устюг — город русских святых
Велкий Устюг — город русских святых

Что вы увидите

  • Соборное дворище - древний церковный центр Устюга.
  • Собор Прокопия Праведного - место упокоения небесного покровителя города в котором сохранился уникальный резной иконостас начала VIII века.
  • Михайло-Архангельский монастырь - древний центр православия на Русском Севере.
  • Спасо-Преображенский храм украшенный изразцами VIII века.
  • Купеческие особняки XIX века.
  • Узнаем, как развивалось православие на Севере Руси, чем прославились местные святые, какой вклад внесли устюжане в распространение христианства в нашей стране.
Устюг, как православный центр Русского Севера
На экскурсии 🧭 мы поговорим о Великом Устюге, как о городе, куда стекались паломники со всей страны, где строились монастыри и храмы. Мы посетим Соборное дворище, древний церковный центр Устюга. Увидим Собор Прокопия Праведного, место упокоения небесного покровителя города, в котором сохранился уникальный резной иконостас начала VIII века. Побываем в Михайло-Архангельский монастыре, древнем центре православия на Русском Севере.
Вы узнаете, как развивалось православие на Севере Руси, чем прославились местные святые, какой вклад внесли устюжане в распространение христианства в нашей стране.

Важно знать:

  • Спасибо, что Вы выбрали нашу прогулку 👣. Так как мы будем гулять 👣 в холодное время года, обязательно оденьтесь тепло! Подденьте теплый свитер и не забудьте про шапку и перчатки, а лучше рукавички.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с краеведом
Велкий Устюг — город русских святых
Велкий Устюг — город русских святых
Велкий Устюг — город русских святых
Велкий Устюг — город русских святых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Михаил К.
Михаил К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Михаил К. проводит ещё 1 экскурсию

Прогулки с краеведом по Великому Устюгу — история города в деталях
3 000
2 часа
Прогулки с краеведом по Великому Устюгу — история города в деталях

Еще несколько необычных экскурсий в Великом Устюге

Великий Устюг: по городу с краеведом
1 500
2 часа
Великий Устюг: по городу с краеведом
12 отзывов
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
1 500
1 час
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
20 отзывов
Поразиться истории одного из древнейших городов Русского Севера и вдохновиться пейзажами церквей
Экскурсия по городу с посещением Музея и мастер-классом по росписи шара
3 000
3 часа
Экскурсия по городу с посещением Музея и мастер-классом по росписи шара
Великий Устюг - путешествие в глубь веков
2 500
1.5 часа
Великий Устюг - путешествие в глубь веков
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
3 000
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
Экскурсия по городу и заводу "Северная чернь" с мастер-классом
3 000
3 часа
Экскурсия по городу и заводу "Северная чернь" с мастер-классом
1 отзыв