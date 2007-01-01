Устюг, как православный центр Русского Севера

На экскурсии 🧭 мы поговорим о Великом Устюге, как о городе, куда стекались паломники со всей страны, где строились монастыри и храмы. Мы посетим Соборное дворище, древний церковный центр Устюга. Увидим Собор Прокопия Праведного, место упокоения небесного покровителя города, в котором сохранился уникальный резной иконостас начала VIII века. Побываем в Михайло-Архангельский монастыре, древнем центре православия на Русском Севере.

Вы узнаете, как развивалось православие на Севере Руси, чем прославились местные святые, какой вклад внесли устюжане в распространение христианства в нашей стране.

Важно знать: