Устюг, как православный центр Русского Севера
На экскурсии 🧭 мы поговорим о Великом Устюге, как о городе, куда стекались паломники со всей страны, где строились монастыри и храмы. Мы посетим Соборное дворище, древний церковный центр Устюга. Увидим Собор Прокопия Праведного, место упокоения небесного покровителя города, в котором сохранился уникальный резной иконостас начала VIII века. Побываем в Михайло-Архангельский монастыре, древнем центре православия на Русском Севере.
Вы узнаете, как развивалось православие на Севере Руси, чем прославились местные святые, какой вклад внесли устюжане в распространение христианства в нашей стране.
Важно знать:
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