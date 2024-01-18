Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа

Новогодняя сказка в Великом Устюге
Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку с экскурсиями по Вотчине Деда Мороза, прогулками по городу и осмотром главных достопримечательностей.

А также: окунёмся в мир игр и развлечений, поучаствуем в программе «Спа-курорт для
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Снеговиков», посетим сувенирные лавки и сделаем самые красивые фото на память.

Скучать не выйдет! Тур проводится в любые даты по запросу в период с 10 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года для групп от 4 человек.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/velikij-ustyug/novogodnyaya-skazka-v-velikom-ustyuge-162807

5
3 отзыва
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Вотчина Деда Мороза
Вотчина Деда Мороза
Увидим, где работает Дед Мороз и совершим путешествие по его резиденции
Экскурсия по Великому Устюгу
Экскурсия по Великому Устюгу
Посетим самые известные достопримечательности и обязательно сфотографируемся на память
Новогодние развлечения
Новогодние развлечения
Костюмированное шоу, катание на горках – нас ждёт множество впечатлений!

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза

Встреча гостей на ж/д станции Котлас Южный, ж/д станции Великий Устюг, в аэропорте города Великий Устюг.

Встреча на ж/д вокзале г. Котлас (ст. Котлас Южный)производится по ориентировочному прибытию поезда в 10:00.

Трансфер в Великий Устюг, размещение в гостинице.

Обед в кафе-ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по г. Великий Устюг.

Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества. Посетим сувенирные лавки, где сможем приобрести памятные подарки, изготовленные великоустюгскими мастерами.

Посещение Городской Резиденции и Почты Деда Мороза.

Первое знакомство с великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза.

Увидим, где работает Дед Мороз и куда ему приходят многочисленные письма и посылки.

Поучаствуете в мастер-классе по изготовлению сувениров.

Свободное время в городе.

Ужин в кафе-ресторане гостиницы.

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Завтрак в кафе-ресторане гостиницы.

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника нас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.

Посетим Дом Деда Мороза, где увидим, как живет зимний волшебник, познакомимся с ним и сфотографируемся на память. В ходе экскурсии мы сможем поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.

Обед на Вотчине.

Набравшись сил, окунёмся в мир игр и развлечений: покатаемся с горок, посетим Ледник Деда Мороза, поучаствуем в программе «Спа-курорт для Снеговиков».

Свободное время на Вотчине.

Ужин в кафе-ресторане гостиницы.

Трансфер к поезду/самолету.

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт» с собственной ванной комнатой.

Группам от 10 человек — скидка 5% от стоимости тура!

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослый20 700
Ребенок (3–16 лет)16 800
Ребенок (до 3 лет)10 000

В гостинице “На Валге” возможно размещение с животными. По поводу участия животных в экскурсиях необходимо уточнять отдельно.

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

1 ночь

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»

Гостиница «Великий Устюг»

1 ночь

Гостиница «Великий Устюг» располагается в центре города. Это комплекс, который включает в себя и комфортабельные номера, ресторан, оборудованный бизнес-центр и сауна.

Номерной фонд представлен категориями «стандарт», «полулюкс», «улучшенный» и «люкс». Для размещения гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера со всем необходимым. В каждом есть телевизор и ванная комната с душем.

На территории гостиницы работает ресторан, в котором гости могут заказать полноценное питание. Каждое утро сервируется превосходный завтрак.

Для проведения различных мероприятий делового характера есть конференц-зал со всей необходимой мебелью и аппаратурой.

В гостинице есть финская сауна и русская баня на дровах. Рядом расположены различные магазины и местные достопримечательности. До железнодорожного вокзала 4 минуты езды на автомобиле.

Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиничном комплексе в номере категории «Стандарт» (удобства в номере)
  • Встреча и трансфер: ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южныйж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюгаэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
  • Ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южный
  • Ж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюг
  • Аэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
  • Трансферы на экскурсии и объекты показа
  • Услуги гида
  • Входные билеты на объекты показа, указанные в программе
  • Входные билеты на Вотчину
  • Сладкий подарок
  • Питание, указанное в программе (1 завтрак, 2 обеда, 2 ужина)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Катание на гидросанях и снегоходах - по желанию, стоимость уточнять на месте
  • Новогодний банкет: взрослый - 4 500 руб. детский (до 16 лет) - 2 500 руб
  • Взрослый - 4 500 руб
  • Детский (до 16 лет) - 2 500 руб
  • Доплата за одноместное размещение
  • Другие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция г. Великий Устюг, аэропорт г. Великий Устюг
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли какие-то скидки?

Группам от 10 человек мы дарим скидку 5% от стоимости тура.

Программа окончательная или могут быть изменения?

Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 янв 2024
Сам тур понравился, Великий Устюг тоже замечательный город, температура была бодрая около -38*С, скучать некогда было:) пришлось на месте купить валенки.
Из минусов незначительных могу сказать, что сам поезд был обычный,
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хотя назывался "Мороз экспресс", ожидали чего-то новогоднего, при том, что вагоны были чистые, с биотуалетом и душем. Питание в гостишках было простенькое, макарохи с котлеткой, как в садике в детстве:) а мы-то уже народ избалованный шведскими столами и лобби-барами:) сервис в гостинице средненький, хотя чего хотеть от двух звёзд, в принципе в гостинице только ночуешь, сами люди приветливые, простые.
Для того, чтобы спокойно пройти по всем экскурсиям в пик сезона, однозначно нужно приобретать тур и ехать на пару дней. С нами в купе ехали обратно люди, которые никуда не могли попасть, поскольку все билеты были выкуплены турагентствами, съездили, толком ничего не увидев. По большому счёту мы съездили к деду Морозу один раз из Краснодарского края и в принципе оно того стоило, не смотря на расстояние (ехали в Устюг из Москвы). Для детей и родителей воспоминания однозначно приятные.

Т
15 янв 2024
Всё понравилось, спасибо за подарок - катание на лошадях, ребёнок в восторге. Правда всё испортил мороз, на наш тур пришлись самые большие морозы.
А
14 янв 2024
Все понравилось, кроме погоды, было холодно - но это уже вне зоны нашего контроля)).
Встретили на ЖД, у нас был индивидуальный трансфер, сам отель тоже хороший, номер шикарный, двухкомнатный, питание -
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прекрасное, вкусно, даже на Вотчине - у нас был горячий обед в столовой, у многих других групп видела только перекус на улице с чаем.
Группа была небольшая, 13 человек и это плюс, так как нигде долго никого не ждали.

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

На автобусеМожно с детьми2-дневные турыВсе турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024

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