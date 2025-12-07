Мои заказы

Волшебный Новый год с Дедом Морозом в Великом Устюге. Автобусный тур из Перми

Волшебный Новый год с Дедом Морозом в Великом Устюге
Погрузитесь в волшебство зимних праздников с туром к Деду Морозу! Вас ждут мастер-классы по народным промыслам, экскурсия по сказочной Вотчине и встреча с самим Дедом Морозом в его домике из
волшебных комнат.

В финале — создание собственной сказки, фотосессия и праздничное настроение! Путешествие наполнено атмосферой русских традиций: уютные обеды, сказочные истории у печки, развлечения для всей семьи и возможность посетить зимний сад, зоопарк и сувенирные лавки. В дороге — новогодние фильмы, викторина и приятные сюрпризы.

Ваша сказка начинается здесь! Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Перми

18:00 Выезд из Перми, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр").

В пути знакомство, просмотр новогодних и рождественских фильмов и мультфильмов.

2 день

Вотчина Деда Мороза

09:30 Встреча с экскурсоводом.

10:00-11:00 Завтрак.

11:00-12:00 Мастер-класс по народным промыслам (в иконописной мастерской, узоры на бересте, жар-птица – роспись игрушки в устюгских традициях).

12:00-13:00 Посещение лавки Деда Мороза и других сувенирных магазинов (желающие могут посетить почту Деда Мороза самостоятельно).

13:00-14:00 Обед.

14:00-14:30 Переезд на Вотчину Деда Мороза (12 км).

14:30-18:30 Программа на Вотчине.

В самом центре Вотчины возвышается Дом Деда Мороза. Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа. В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.

Эксклюзивная программа-встреча «Сказочки на лавочках»: чудесная встреча с Дедом Морозом. Вы услышите любимую сказку Зимнего Волшебника, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, а главное — сможете сочинить новую сказку, свою собственную!

В русской горнице у печки в душевной, гостеприимной обстановке. Аленка, помощница Деда Мороза и подружка Снегурочки, рассаживает гостей на лавочки вокруг Трона Деда Мороза.

Дед Мороз неожиданно появляется и начинает свой рассказ о том, как на Руси долгими вечерами старики рассказывали сказки и общались с детьми. Дедушка Мороз расскажет свою сказку, загадает загадки, а гости все вместе разыграют домашний спектакль по мотивам самой известной русской сказки.

Ролей хватит всем! В финале программы Дед Мороз сфотографируется с каждой семьей и выслушает стихи и песни от детей.

Свободное время на Вотчине для самостоятельного посещения Зимнего сада, аттракционов, зоопарка, торговых рядов.

18:30-19:00 Переезд в город.

19:00-20:00 Ужин.

Отъезд из Устюга.

20:00 Отъезд в Пермь.

В пути обмен впечатлениями, просмотр новогодних и рождественских фильмов, новогодняя шуточная викторина с призами и розыгрышем тура выходного дня из Перми на 1 человека.

Вотчина Деда МорозаВотчина Деда МорозаВотчина Деда МорозаВотчина Деда Мороза
3 день

Прибытие в Пермь

13:00-15:00 Ориентировочное прибытие в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает переезды в современных туристических автобусах с климат-контролем и откидными креслами (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека: 17000 руб.

Скидки:

  • дети 7-17 лет (школьники) — 200 руб.;
  • дети 3-6 лет — 300 руб.;
  • скидка за последний ряд — 300 руб.

Уточнять стоимость перед бронированием!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд Пермь - Великий Устюг - Пермь на автобусе тур. класса
  • Страховка по проезду
  • Сопровождение из Перми
  • Питание, указанное в программе: завтрак, обед, ужин
  • Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в город Пермь и обратно
  • Личные расходы (сувениры, местные продукты и т. д.)
  • Доп. место в автобусе - 8 200 руб
  • Сладкий подарок (заказывать и оплачивать необходимо заранее, вручение гидом не на Вотчине)
  • Верительная грамота (заказывать и оплачивать необходимо заранее, вручение гидом не на Вотчине)
  • Список доп. услуг Вотчины, которые туристы могут заказать и оплатить на месте: мастер-класс "Новогоднее чудо"мастер-класс "Подарок для ёлочки"игровая программа "Шишкопрыг"игровая программа "Сладкий движ"кузница деда морозаобзорная экскурсия на почтовое отделение "Знакомство с работой Почты Деда Мороза"аттракцион: горкаквест-избушка "Разморозка"
  • Мастер-класс «Новогоднее чудо»
  • Мастер-класс «Подарок для ёлочки»
  • Игровая программа «Шишкопрыг»
  • Игровая программа «Сладкий движ»
  • Кузница деда мороза
  • Обзорная экскурсия на почтовое отделение «Знакомство с работой Почты Деда Мороза»
  • Аттракцион: горка
  • Квест-избушка «Разморозка»
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк, USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;

Для экскурсий:

  • удобную, не продуваемую одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

*В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.

Какие скидки есть в туре?

Дети 7-17 лет (школьники) — 200 руб.
Дети 3-6 лет — 300 руб.

Скидка за последний ряд — 300 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Да, включена страховка по проезду в автобусе.

Могут ли быть изменения в программе?

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.

Какие остановки делает транспорт?

18:00 г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр").
18:10 ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
18:15 м-н Закамск, ост. Лядова.
18:40 г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
18:45 ост. Отворот на Майский.
19:00 Нытвенский отворот.
19:05 Григорьевский отворот.
19:10 отворот Кудымкар/Карагай.
19:30 ост. Отворот на Менделеево.
19:40 с. Карагай, ул. Кирова, 29 (у магазина "Ольга").

Какие документы нужны?

Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.

Пенсионное удостоверение, студенческий билет.

Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

