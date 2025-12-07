2 день

Вотчина Деда Мороза

09:30 Встреча с экскурсоводом.

10:00-11:00 Завтрак.

11:00-12:00 Мастер-класс по народным промыслам (в иконописной мастерской, узоры на бересте, жар-птица – роспись игрушки в устюгских традициях).

12:00-13:00 Посещение лавки Деда Мороза и других сувенирных магазинов (желающие могут посетить почту Деда Мороза самостоятельно).

13:00-14:00 Обед.

14:00-14:30 Переезд на Вотчину Деда Мороза (12 км).

14:30-18:30 Программа на Вотчине.

В самом центре Вотчины возвышается Дом Деда Мороза. Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа. В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.

Эксклюзивная программа-встреча «Сказочки на лавочках»: чудесная встреча с Дедом Морозом. Вы услышите любимую сказку Зимнего Волшебника, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, а главное — сможете сочинить новую сказку, свою собственную!

В русской горнице у печки в душевной, гостеприимной обстановке. Аленка, помощница Деда Мороза и подружка Снегурочки, рассаживает гостей на лавочки вокруг Трона Деда Мороза.

Дед Мороз неожиданно появляется и начинает свой рассказ о том, как на Руси долгими вечерами старики рассказывали сказки и общались с детьми. Дедушка Мороз расскажет свою сказку, загадает загадки, а гости все вместе разыграют домашний спектакль по мотивам самой известной русской сказки.

Ролей хватит всем! В финале программы Дед Мороз сфотографируется с каждой семьей и выслушает стихи и песни от детей.

Свободное время на Вотчине для самостоятельного посещения Зимнего сада, аттракционов, зоопарка, торговых рядов.

18:30-19:00 Переезд в город.

19:00-20:00 Ужин.

Отъезд из Устюга.

20:00 Отъезд в Пермь.

В пути обмен впечатлениями, просмотр новогодних и рождественских фильмов, новогодняя шуточная викторина с призами и розыгрышем тура выходного дня из Перми на 1 человека.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160