Программа тура по дням
Выезд из Перми
18:00 Выезд из Перми, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр").
В пути знакомство, просмотр новогодних и рождественских фильмов и мультфильмов.
Вотчина Деда Мороза
09:30 Встреча с экскурсоводом.
10:00-11:00 Завтрак.
11:00-12:00 Мастер-класс по народным промыслам (в иконописной мастерской, узоры на бересте, жар-птица – роспись игрушки в устюгских традициях).
12:00-13:00 Посещение лавки Деда Мороза и других сувенирных магазинов (желающие могут посетить почту Деда Мороза самостоятельно).
13:00-14:00 Обед.
14:00-14:30 Переезд на Вотчину Деда Мороза (12 км).
14:30-18:30 Программа на Вотчине.
В самом центре Вотчины возвышается Дом Деда Мороза. Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа. В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.
Эксклюзивная программа-встреча «Сказочки на лавочках»: чудесная встреча с Дедом Морозом. Вы услышите любимую сказку Зимнего Волшебника, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, а главное — сможете сочинить новую сказку, свою собственную!
В русской горнице у печки в душевной, гостеприимной обстановке. Аленка, помощница Деда Мороза и подружка Снегурочки, рассаживает гостей на лавочки вокруг Трона Деда Мороза.
Дед Мороз неожиданно появляется и начинает свой рассказ о том, как на Руси долгими вечерами старики рассказывали сказки и общались с детьми. Дедушка Мороз расскажет свою сказку, загадает загадки, а гости все вместе разыграют домашний спектакль по мотивам самой известной русской сказки.
Ролей хватит всем! В финале программы Дед Мороз сфотографируется с каждой семьей и выслушает стихи и песни от детей.
Свободное время на Вотчине для самостоятельного посещения Зимнего сада, аттракционов, зоопарка, торговых рядов.
18:30-19:00 Переезд в город.
19:00-20:00 Ужин.
Отъезд из Устюга.
20:00 Отъезд в Пермь.
В пути обмен впечатлениями, просмотр новогодних и рождественских фильмов, новогодняя шуточная викторина с призами и розыгрышем тура выходного дня из Перми на 1 человека.
Прибытие в Пермь
13:00-15:00 Ориентировочное прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает переезды в современных туристических автобусах с климат-контролем и откидными креслами (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека: 17000 руб.
Скидки:
- дети 7-17 лет (школьники) — 200 руб.;
- дети 3-6 лет — 300 руб.;
- скидка за последний ряд — 300 руб.
Уточнять стоимость перед бронированием!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд Пермь - Великий Устюг - Пермь на автобусе тур. класса
- Страховка по проезду
- Сопровождение из Перми
- Питание, указанное в программе: завтрак, обед, ужин
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в город Пермь и обратно
- Личные расходы (сувениры, местные продукты и т. д.)
- Доп. место в автобусе - 8 200 руб
- Сладкий подарок (заказывать и оплачивать необходимо заранее, вручение гидом не на Вотчине)
- Верительная грамота (заказывать и оплачивать необходимо заранее, вручение гидом не на Вотчине)
- Список доп. услуг Вотчины, которые туристы могут заказать и оплатить на месте: мастер-класс "Новогоднее чудо"мастер-класс "Подарок для ёлочки"игровая программа "Шишкопрыг"игровая программа "Сладкий движ"кузница деда морозаобзорная экскурсия на почтовое отделение "Знакомство с работой Почты Деда Мороза"аттракцион: горкаквест-избушка "Разморозка"
- Мастер-класс «Новогоднее чудо»
- Мастер-класс «Подарок для ёлочки»
- Игровая программа «Шишкопрыг»
- Игровая программа «Сладкий движ»
- Кузница деда мороза
- Обзорная экскурсия на почтовое отделение «Знакомство с работой Почты Деда Мороза»
- Аттракцион: горка
- Квест-избушка «Разморозка»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк, USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную, не продуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
*В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Какие скидки есть в туре?
Дети 7-17 лет (школьники) — 200 руб.
Дети 3-6 лет — 300 руб.
Скидка за последний ряд — 300 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Да, включена страховка по проезду в автобусе.
Могут ли быть изменения в программе?
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
Какие остановки делает транспорт?
18:00 г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр").
18:10 ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
18:15 м-н Закамск, ост. Лядова.
18:40 г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
18:45 ост. Отворот на Майский.
19:00 Нытвенский отворот.
19:05 Григорьевский отворот.
19:10 отворот Кудымкар/Карагай.
19:30 ост. Отворот на Менделеево.
19:40 с. Карагай, ул. Кирова, 29 (у магазина "Ольга").
Какие документы нужны?
Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.