Вятская сказка. Железнодорожный круиз из Москвы

Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в гости к сказочным героям.

Вы побываете на Вотчине Деда Мороза и посетите «Заповедник сказок», где вас ожидает встреча с зимним волшебником и с героями сказок.

Данный круиз — воплощение мечты любого ребенка очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления.
Программа тура по дням

1 день

Отправление на туристическом поезде

Самостоятельная посадка в туристский поезд (номера вагона, места будут указаны в ваучере).

Выезд 19.12.2025:

21:05 Отправление поезда с Ярославского вокзала г. Москвы в г. Киров.

Выезд 05.01.2026:

22:40 Отправление поезда с Ярославского вокзала г. Москвы в г. Киров.

Отправление на туристическом поезде
2 день

Киров. Интерактивная программа в «Заповеднике сказок». Посещение одного из сладких музеев с мастер-классом

Выезд 19.12.2025:

Завтрак в поезде.

09:50 Прибытие поезда в г. Киров, встреча с гидом, посадка в автобус.

Интерактивная программа в «Заповеднике сказок».

Это интерактивный парк, где есть комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера.

Здесь применяется уникальная форма проведения анимационных программ – иммерсивная сказка.

Главная задача «Заповедника сказок» – воплощение мечты любого ребенка и взрослого очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления.

Вас ожидает встреча со сказочными героями – жителями «Заповедника сказок», полное погружение в сказочный сюжет, приключения в волшебном лесу, богатырские забавы, оригинальные игры и спецэффекты, посещение сказочных домиков, ремесленный мастер-класс, чаепитие со сладостями.

Обед в кафе города.

Посещение одного из сладких музеев с мастер-классом.

Фабрика шоколада «Криолло» с мастер-классом по изготовлению шоколадной фигурки.

Здесь можно будет не только узнать, как это лакомство завоевывало мир, но и попробовать, например, оригинальную начинку пралине или какао по рецепту правителя ацтеков Монтесумы.

А самое главное – можно будет через стекло наблюдать за производством фигурок и других лакомств и даже самому попробовать приготовить шоколад.

Изюминка музея – несколько шоколадных дымковских фигур, покрытых съедобным лаком.

В высоту они около метра, весят порядка 50 кг.

Рядом с каждой из них стоит оригинальная дымковская игрушка, которая вдохновила всемирно известного шоколатье Владимира Канэ на создание ее увеличенной копии.

ИЛИ

Музей-мастерская «Леденцово» с мастер-классом по изготовлению леденцов Lollipops.

Мир карамели, созданной из натуральных компонентов.

На интерактивной экскурсии по тематическому музею для детей, взрослых и групп можно узнать историю знаменитого кондитерского изделия, принять участие в мастер-классах по изготовлению леденцов на палочке и побывать в «сладкой» мастерской, в которой карамель варится в режиме реального времени.

Также в «Леденцово» открыты восемь ярких фотозон и сувенирная лавка с конфетами ручной работы.

Трансфер на ж/д вокзал.

20:50 Отправление поезда в г. Великий Устюг.

Выезд 05.01.2026:

Завтрак в поезде.

10:43 Прибытие поезда в г. Киров, встреча с гидом, посадка в автобус.

Интерактивная программа в «Заповеднике сказок».

Это интерактивный парк, где есть комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера.

Здесь применяется уникальная форма проведения анимационных программ – иммерсивная сказка.

Главная задача «Заповедника сказок» – воплощение мечты любого ребенка и взрослого очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления.

Вас ожидает встреча со сказочными героями – жителями «Заповедника сказок», полное погружение в сказочный сюжет, приключения в волшебном лесу, богатырские забавы, оригинальные игры и спецэффекты, посещение сказочных домиков, ремесленный мастер-класс, чаепитие со сладостями.

Обед в кафе города.

Посещение двух музеев с мастер-классом.

Свободное время для самостоятельных прогулок и покупок.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

20:50 Отправление поезда в г. Великий Устюг.

Киров. Интерактивная программа в «Заповеднике сказок». Посещение одного из сладких музеев с мастер-классом
3 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза

Выезд 19.12.2025:

Завтрак в поезде.

07:50 Прибытие поезда в г. Великий Устюг, встреча с экскурсоводом на перроне, посадка в автобус.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Великому Устюгу.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники севернорусского зодчества (Соборное дворище, собор Прокопия Праведного (с посещением), а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей), прогуляетесь по старинным улочкам и узнаете истории из жизни Устюга и устюжан, великих святых и землепроходцев, а также из жизни обычных людей.

Мастер-класс по народным промыслам.

Вертепное представление «Звезды Рождественской сияние…» – история рождения Иисуса Христа, показанная в вертепном спектакле; рассказ о традиции празднования Рождества, о блюдах для рождественского стола, украшение рождественской елки.

Обед в кафе города.

Трансфер на Вотчину Деда Мороза.

Программа на Вотчине Деда Мороза.

Путешествие по волшебной тропе сказок, на которой встречаются чудеса, а герои русских народных сказок предлагают забавы и веселье!

В самом центре Вотчины возвышается дом Деда Мороза.

Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа.

В путешествие по дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.

Интерактивная программа «Сказочки на лавочках» – чудесная встреча с Дедом Морозом.

В русской горнице у печки в душевной, гостеприимной обстановке. Аленка, помощница Деда Мороза и подружка Снегурочки, рассаживает гостей на лавочки вокруг трона Деда Мороза.

Дед Мороз неожиданно появляется и начинает свой рассказ о том, как на Руси долгими вечерами старики рассказывали сказки и общались с детьми.

Дедушка Мороз расскажет свою сказку, загадает загадки, а гости все вместе разыграют домашний спектакль по мотивам самой известной русской сказки.

Ролей хватит всем!

В финале программы Дед Мороз сфотографируется с каждой семьей и выслушает стихи и песни от детей, лично вручит каждому свидетельство о пребывании в Великом Устюге и сладкий подарок!

Трансфер на ж/д вокзал.

21:00 Отправление поезда в г. Москву.

Выезд 05.01.2026:

Завтрак в поезде.

07:50 Прибытие поезда в г. Великий Устюг, встреча с экскурсоводом на перроне, посадка в автобус.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Великому Устюгу.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники севернорусского зодчества (Соборное дворище, собор Прокопия Праведного (с посещением), а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей), прогуляетесь по старинным улочкам и узнаете истории из жизни Устюга и устюжан, великих святых и землепроходцев, а также из жизни обычных людей.

Мастер-класс по народным промыслам.

Вертепное представление «Звезды Рождественской сияние…» – история рождения Иисуса Христа, показанная в вертепном спектакле; рассказ о традиции празднования Рождества, о блюдах для рождественского стола, украшение рождественской елки.

Обед в кафе города.

Трансфер на Вотчину Деда Мороза.

Программа на Вотчине Деда Мороза.

Путешествие по волшебной тропе сказок, на которой встречаются чудеса, а герои русских народных сказок предлагают забавы и веселье!

В самом центре Вотчины возвышается дом Деда Мороза.

Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа.

В путешествие по дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.

Интерактивная программа «Сказочки на лавочках» – чудесная встреча с Дедом Морозом.

В русской горнице у печки в душевной, гостеприимной обстановке. Аленка, помощница Деда Мороза и подружка Снегурочки, рассаживает гостей на лавочки вокруг трона Деда Мороза.

Дед Мороз неожиданно появляется и начинает свой рассказ о том, как на Руси долгими вечерами старики рассказывали сказки и общались с детьми.

Дедушка Мороз расскажет свою сказку, загадает загадки, а гости все вместе разыграют домашний спектакль по мотивам самой известной русской сказки.

Ролей хватит всем!

В финале программы Дед Мороз сфотографируется с каждой семьей и выслушает стихи и песни от детей, лично вручит каждому свидетельство о пребывании в Великом Устюге и сладкий подарок!

Трансфер на ж/д вокзал.

18:00 Отправление поезда в г. Москву.

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза
4 день

Завершение тура

Выезд 19.12.2025:

Завтрак в поезде.

16:38 Прибытие поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.

Выезд 05.01.2026:

Завтрак в поезде.

13:43 Прибытие поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

На выезд 19.12.25 есть места в 2-местных и 4-местных купе.
На выезд 05.01.26 есть места в 2-местных и 4-местных купе, в плацкартном вагоне мест нет.

Стоимость тура на 1 человека на заезд 19.12.2025 в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеДвухместное купе
Одноместное размещение
Для взрослых53 20081 300139 100
Для детей от 0 до 9 лет включительно с местом42 60060 600-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)28 80028 800-

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 28 500 руб.

Стоимость тура на 1 человека на заезд 05.01.2026 в зависимости от размещения, руб:

КатегорияПлацкарт*Четырехместное купеДвухместное купеДвухместное купе
Одноместное размещение
Для взрослыхнет мест61 60085 100147 650
Для детей от 0 до 9 лет включительно с местомнет мест53 50076 100-
Школьники от 10 до 17 лет (с местом)нет мест---
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)нет мест28 60028 100-

Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 35 800 руб.

Внимание! Не включен завтрак в поезде при размещении в плацкартном вагоне.

Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

Предварительное описание вагонов (вагоны 1 этажные, в составе поезда есть вагон-ресторан). Возможны изменения.

Плацкартный пассажирский вагон состоит из 9 четырехместных купе открытого типа и 18 боковых мест.

4-местное купе: 2 нижние + 2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).

1 душ-лейка + 2 WC c раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

СВ: 2 нижние (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе), 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).

1 душ-лейка + 2 WC c раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Киров - Великий Устюг - Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание, указанное в программе тура:3 завтрака (кроме плацкарта) 2 обеда1 ужин (для заезда 05.01.2025)
  • 3 завтрака (кроме плацкарта)
  • 2 обеда
  • 1 ужин (для заезда 05.01.2025)
  • Свидетельство о пребывании в Великом Устюге
  • Сладкий подарок на Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе: на 19.12.2025 - 28 500 руб. на 05.01.2026 - 35 800 руб
  • На 19.12.2025 - 28 500 руб
  • На 05.01.2026 - 35 800 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно.

График движения поезда (туристической программы) может измениться.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

