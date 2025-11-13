2 день

Киров. Интерактивная программа в «Заповеднике сказок». Посещение одного из сладких музеев с мастер-классом

Выезд 19.12.2025:

Завтрак в поезде.

09:50 Прибытие поезда в г. Киров, встреча с гидом, посадка в автобус.

Интерактивная программа в «Заповеднике сказок».

Это интерактивный парк, где есть комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера.

Здесь применяется уникальная форма проведения анимационных программ – иммерсивная сказка.

Главная задача «Заповедника сказок» – воплощение мечты любого ребенка и взрослого очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления.

Вас ожидает встреча со сказочными героями – жителями «Заповедника сказок», полное погружение в сказочный сюжет, приключения в волшебном лесу, богатырские забавы, оригинальные игры и спецэффекты, посещение сказочных домиков, ремесленный мастер-класс, чаепитие со сладостями.

Обед в кафе города.

Посещение одного из сладких музеев с мастер-классом.

Фабрика шоколада «Криолло» с мастер-классом по изготовлению шоколадной фигурки.

Здесь можно будет не только узнать, как это лакомство завоевывало мир, но и попробовать, например, оригинальную начинку пралине или какао по рецепту правителя ацтеков Монтесумы.

А самое главное – можно будет через стекло наблюдать за производством фигурок и других лакомств и даже самому попробовать приготовить шоколад.

Изюминка музея – несколько шоколадных дымковских фигур, покрытых съедобным лаком.

В высоту они около метра, весят порядка 50 кг.

Рядом с каждой из них стоит оригинальная дымковская игрушка, которая вдохновила всемирно известного шоколатье Владимира Канэ на создание ее увеличенной копии.

ИЛИ

Музей-мастерская «Леденцово» с мастер-классом по изготовлению леденцов Lollipops.

Мир карамели, созданной из натуральных компонентов.

На интерактивной экскурсии по тематическому музею для детей, взрослых и групп можно узнать историю знаменитого кондитерского изделия, принять участие в мастер-классах по изготовлению леденцов на палочке и побывать в «сладкой» мастерской, в которой карамель варится в режиме реального времени.

Также в «Леденцово» открыты восемь ярких фотозон и сувенирная лавка с конфетами ручной работы.

Трансфер на ж/д вокзал.

20:50 Отправление поезда в г. Великий Устюг.

Выезд 05.01.2026:

Завтрак в поезде.

10:43 Прибытие поезда в г. Киров, встреча с гидом, посадка в автобус.

Интерактивная программа в «Заповеднике сказок».

Это интерактивный парк, где есть комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера.

Здесь применяется уникальная форма проведения анимационных программ – иммерсивная сказка.

Главная задача «Заповедника сказок» – воплощение мечты любого ребенка и взрослого очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления.

Вас ожидает встреча со сказочными героями – жителями «Заповедника сказок», полное погружение в сказочный сюжет, приключения в волшебном лесу, богатырские забавы, оригинальные игры и спецэффекты, посещение сказочных домиков, ремесленный мастер-класс, чаепитие со сладостями.

Обед в кафе города.

Посещение двух музеев с мастер-классом.

Свободное время для самостоятельных прогулок и покупок.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

20:50 Отправление поезда в г. Великий Устюг.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160