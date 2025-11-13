Вы побываете на Вотчине Деда Мороза и посетите «Заповедник сказок», где вас ожидает встреча с зимним волшебником и с героями сказок.
Данный круиз — воплощение мечты любого ребенка очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления.
Программа тура по дням
Отправление на туристическом поезде
Самостоятельная посадка в туристский поезд (номера вагона, места будут указаны в ваучере).
Выезд 19.12.2025:
21:05 Отправление поезда с Ярославского вокзала г. Москвы в г. Киров.
Выезд 05.01.2026:
22:40 Отправление поезда с Ярославского вокзала г. Москвы в г. Киров.
Киров. Интерактивная программа в «Заповеднике сказок». Посещение одного из сладких музеев с мастер-классом
Выезд 19.12.2025:
Завтрак в поезде.
09:50 Прибытие поезда в г. Киров, встреча с гидом, посадка в автобус.
Интерактивная программа в «Заповеднике сказок».
Это интерактивный парк, где есть комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера.
Здесь применяется уникальная форма проведения анимационных программ – иммерсивная сказка.
Главная задача «Заповедника сказок» – воплощение мечты любого ребенка и взрослого очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления.
Вас ожидает встреча со сказочными героями – жителями «Заповедника сказок», полное погружение в сказочный сюжет, приключения в волшебном лесу, богатырские забавы, оригинальные игры и спецэффекты, посещение сказочных домиков, ремесленный мастер-класс, чаепитие со сладостями.
Обед в кафе города.
Посещение одного из сладких музеев с мастер-классом.
Фабрика шоколада «Криолло» с мастер-классом по изготовлению шоколадной фигурки.
Здесь можно будет не только узнать, как это лакомство завоевывало мир, но и попробовать, например, оригинальную начинку пралине или какао по рецепту правителя ацтеков Монтесумы.
А самое главное – можно будет через стекло наблюдать за производством фигурок и других лакомств и даже самому попробовать приготовить шоколад.
Изюминка музея – несколько шоколадных дымковских фигур, покрытых съедобным лаком.
В высоту они около метра, весят порядка 50 кг.
Рядом с каждой из них стоит оригинальная дымковская игрушка, которая вдохновила всемирно известного шоколатье Владимира Канэ на создание ее увеличенной копии.
ИЛИ
Музей-мастерская «Леденцово» с мастер-классом по изготовлению леденцов Lollipops.
Мир карамели, созданной из натуральных компонентов.
На интерактивной экскурсии по тематическому музею для детей, взрослых и групп можно узнать историю знаменитого кондитерского изделия, принять участие в мастер-классах по изготовлению леденцов на палочке и побывать в «сладкой» мастерской, в которой карамель варится в режиме реального времени.
Также в «Леденцово» открыты восемь ярких фотозон и сувенирная лавка с конфетами ручной работы.
Трансфер на ж/д вокзал.
20:50 Отправление поезда в г. Великий Устюг.
Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза
Выезд 19.12.2025:
Завтрак в поезде.
07:50 Прибытие поезда в г. Великий Устюг, встреча с экскурсоводом на перроне, посадка в автобус.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Великому Устюгу.
Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники севернорусского зодчества (Соборное дворище, собор Прокопия Праведного (с посещением), а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей), прогуляетесь по старинным улочкам и узнаете истории из жизни Устюга и устюжан, великих святых и землепроходцев, а также из жизни обычных людей.
Мастер-класс по народным промыслам.
Вертепное представление «Звезды Рождественской сияние…» – история рождения Иисуса Христа, показанная в вертепном спектакле; рассказ о традиции празднования Рождества, о блюдах для рождественского стола, украшение рождественской елки.
Обед в кафе города.
Трансфер на Вотчину Деда Мороза.
Программа на Вотчине Деда Мороза.
Путешествие по волшебной тропе сказок, на которой встречаются чудеса, а герои русских народных сказок предлагают забавы и веселье!
В самом центре Вотчины возвышается дом Деда Мороза.
Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа.
В путешествие по дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.
Интерактивная программа «Сказочки на лавочках» – чудесная встреча с Дедом Морозом.
В русской горнице у печки в душевной, гостеприимной обстановке. Аленка, помощница Деда Мороза и подружка Снегурочки, рассаживает гостей на лавочки вокруг трона Деда Мороза.
Дед Мороз неожиданно появляется и начинает свой рассказ о том, как на Руси долгими вечерами старики рассказывали сказки и общались с детьми.
Дедушка Мороз расскажет свою сказку, загадает загадки, а гости все вместе разыграют домашний спектакль по мотивам самой известной русской сказки.
Ролей хватит всем!
В финале программы Дед Мороз сфотографируется с каждой семьей и выслушает стихи и песни от детей, лично вручит каждому свидетельство о пребывании в Великом Устюге и сладкий подарок!
Трансфер на ж/д вокзал.
21:00 Отправление поезда в г. Москву.
Завершение тура
Выезд 19.12.2025:
Завтрак в поезде.
16:38 Прибытие поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Выезд 05.01.2026:
Завтрак в поезде.
13:43 Прибытие поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
На выезд 19.12.25 есть места в 2-местных и 4-местных купе.
На выезд 05.01.26 есть места в 2-местных и 4-местных купе, в плацкартном вагоне мест нет.
Стоимость тура на 1 человека на заезд 19.12.2025 в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
|Двухместное купе
|Одноместное размещение
|Для взрослых
|53 200
|81 300
|139 100
|Для детей от 0 до 9 лет включительно с местом
|42 600
|60 600
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|28 800
|28 800
|-
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 28 500 руб.
Стоимость тура на 1 человека на заезд 05.01.2026 в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Плацкарт*
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
|Двухместное купе
|Одноместное размещение
|Для взрослых
|нет мест
|61 600
|85 100
|147 650
|Для детей от 0 до 9 лет включительно с местом
|нет мест
|53 500
|76 100
|-
|Школьники от 10 до 17 лет (с местом)
|нет мест
|-
|-
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|нет мест
|28 600
|28 100
|-
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 35 800 руб.
Внимание! Не включен завтрак в поезде при размещении в плацкартном вагоне.
Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.
Варианты проживания
Туристический поезд
Предварительное описание вагонов (вагоны 1 этажные, в составе поезда есть вагон-ресторан). Возможны изменения.
Плацкартный пассажирский вагон состоит из 9 четырехместных купе открытого типа и 18 боковых мест.
4-местное купе: 2 нижние + 2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).
1 душ-лейка + 2 WC c раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.
СВ: 2 нижние (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе), 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).
1 душ-лейка + 2 WC c раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Киров - Великий Устюг - Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание, указанное в программе тура:3 завтрака (кроме плацкарта) 2 обеда1 ужин (для заезда 05.01.2025)
- 3 завтрака (кроме плацкарта)
- 2 обеда
- 1 ужин (для заезда 05.01.2025)
- Свидетельство о пребывании в Великом Устюге
- Сладкий подарок на Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе: на 19.12.2025 - 28 500 руб. на 05.01.2026 - 35 800 руб
- На 19.12.2025 - 28 500 руб
- На 05.01.2026 - 35 800 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно.
График движения поезда (туристической программы) может измениться.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Какая важная информация есть в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.