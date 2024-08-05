5 дней
Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
13 сен в 10:00
от 42 300₽ за человека
скидка
7%
3 дня
Мороз-Экспресс. Железнодорожный круиз в Великий Устюг
Начало: Россия, Москва
23 дек в 10:00
25 дек в 10:00
от 4500042 000₽ за человека
3 дня
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
22 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
от 49 970₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 августа 2024Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
- ММарина31 июля 2024Спасибо! Успехов!
- ММарина24 июля 2024Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
- ООксана16 января 2024Огромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. Питание отличное. Приятно удивили сухие
- ССтепановская16 января 2024Очень интересная программа. Кроме знакомства с Дедом Морозом и Снегурочкой, очень понравилось в доме губернатора в Костроме, особенно детям. Огромная благодарность проводнице вагона и начальнику поезда.
- ВВиктория17 октября 2023Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круизДобрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
- ГГалина24 сентября 2023Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круизПоездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круизТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Ж/Д туры»
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