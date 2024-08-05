Круизы и туры по воде в Великом Устюге

Найдено 3 тура в категории «Круизы» в Великом Устюге, цены от 42 000 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
На автобусе
На поезде
3 отзыва
5 дней
Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
13 сен в 10:00
от 42 300 за человека
Мороз-Экспресс. Железнодорожный круиз в Великий Устюг
На автобусе
На поезде
скидка
7%
3 отзыва
3 дня
Мороз-Экспресс. Железнодорожный круиз в Великий Устюг
Начало: Россия, Москва
23 дек в 10:00
25 дек в 10:00
от 4500042 000 за человека
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
3 отзыва
3 дня
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
22 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
от 49 970 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
    Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
    Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информациюВпервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информациюВпервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию
  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
    Спасибо! Успехов!
  • М
    Марина
    24 июля 2024
    Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
    Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
    Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
  • О
    Оксана
    16 января 2024
    Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
    Огромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. Питание отличное. Приятно удивили сухие
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    пайки плюсом к основным завтракам. Обеды в городах вообще нет слов. Всё очень вкусно и много. Особенно у Снегурочки в Костроме в ресторане Метелица- волшебство интерьера, супер!!! Все гостеприимные. Очень понравилось театрализованное представление со святочными гаданиями в доме Дворянского собрания. Дочка с внучкой даже приняли участие в калядках. Музей новогодней и рождественской игрушки очень понравился. Девочки экскурсоводы очень понравились. Начальник поезда обходил вагоны утром и вечером. Со всеми пообщался. Приятно. Жаль, что мало времени. Не хватает времени всё посмотреть.

    Огромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. Питание
  • С
    Степановская
    16 января 2024
    Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
    Очень интересная программа. Кроме знакомства с Дедом Морозом и Снегурочкой, очень понравилось в доме губернатора в Костроме, особенно детям. Огромная благодарность проводнице вагона и начальнику поезда.
  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
    Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
    Поездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отлично
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Круизы»

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Сколько стоит тур в Великом Устюге в августе 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 42 000 до 49 970 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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