Туры по воде в Великом Устюге

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Великом Устюге, цены от 27 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
На автобусе
На поезде
3 отзыва
5 дней
Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
13 сен в 10:00
от 42 300 за человека
Сплав по реке Сухона
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Сплав по реке Сухона
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
15 авг в 10:00
27 500 за человека
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
3 отзыва
3 дня
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
22 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
от 49 970 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
    Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
    Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информациюВпервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информациюВпервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию
  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
    Спасибо! Успехов!
  • М
    Марина
    24 июля 2024
    Железнодорожный круиз «Шедевры Русского Севера»
    Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
    Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
  • О
    Оксана
    10 июля 2024
    Сплав по реке Сухона
    Добрый день! В первую очередь хочется поблагодарить коллектив гостиничного комплекса "На Валге" за внимательное отношение, вкусную кухню, приветливое обслуживание. Особенно отметим
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    Ирину Викторовну - главную по СПА- процедурам за профессиональный массаж и другие приятные телу и душе процедуры) От души - большое Вам Спасибо! Гостиница расположена на выезде из города рядом с поселком. До города 10 минут. Ходят маршрутки или можно вызвать такси. Такси приезжает быстро стоит недорого, от 160 до 200 руб. до центра. Летом туристов немного, можно наслаждаться спокойствием и неспешным прогулками по очень красивой и протяженной набережной вдыхая аромат полевых цветов и липы слушая перезвоны колоколов. Отметили очень чистый воздух здесь!) Нам предложили очень интересные экскурсии. Понравилась обзорная по городу (спасибо нашему экскурсоводу Алёне) также рекомендуем посетить завод Северная Чернь, где нам показали весь процесс изготовления серебряных изделий и ювелирных украшений и рассказали увлекательную историю предприятия. Также на мастер-классе мы смогли своими руками сделать гравировку на монетке и получить памятные сертификаты и сувенир, сделанный своими руками. Понравилось и детям и взрослым. При заводе есть магазинчик, где можно приобрести красивые украшения и др. предметы из серебра с чернением. Также у нас в программе было посещение вотчины Деда Мороза. Летом посетителей не так много. Мы смогли все спокойно без суеты посмотреть, поучаствовать в квесте на сказочной тропе, зайти в ледник с изящными скульптурами изо льда, пройти по палатам хозяина резиденции. Ну и конечно, встретиться с Дедушкой Морозом лично) Если вы хотите отдохнуть от городской суеты, снять стресс, позаботиться о своем теле, то мы однозначно можем рекомендовать вам СПА- тур в Великом Устюге!

    Добрый день!
  • Т
    Татьяна
    14 июня 2024
    Сплав по реке Сухона
    Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!
    Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!Спасибо Виктории за организацию трансфера от Котласа до Великого Устюга и обратно. . Все четко, обратная связь работает. Спасибо большое!
  • Н
    Надежда
    25 февраля 2024
    Сплав по реке Сухона
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
  • О
    Оксана
    16 января 2024
    Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
    Огромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. Питание отличное. Приятно удивили сухие
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    пайки плюсом к основным завтракам. Обеды в городах вообще нет слов. Всё очень вкусно и много. Особенно у Снегурочки в Костроме в ресторане Метелица- волшебство интерьера, супер!!! Все гостеприимные. Очень понравилось театрализованное представление со святочными гаданиями в доме Дворянского собрания. Дочка с внучкой даже приняли участие в калядках. Музей новогодней и рождественской игрушки очень понравился. Девочки экскурсоводы очень понравились. Начальник поезда обходил вагоны утром и вечером. Со всеми пообщался. Приятно. Жаль, что мало времени. Не хватает времени всё посмотреть.

    Огромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. ПитаниеОгромное спасибо за тур!!! Всё очень понравилось. Современные благоустроенные вагоны, тепло, комфортно. Есть даже душ. Питание
  • С
    Степановская
    16 января 2024
    Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
    Очень интересная программа. Кроме знакомства с Дедом Морозом и Снегурочкой, очень понравилось в доме губернатора в Костроме, особенно детям. Огромная благодарность проводнице вагона и начальнику поезда.
  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
    Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
    Поездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Водные развлечения»

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Сколько стоит тур в Великом Устюге в августе 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 27 500 до 49 970. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Водные туры в Великом Устюге на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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