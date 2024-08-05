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Ирину Викторовну - главную по СПА- процедурам за профессиональный массаж и другие приятные телу и душе процедуры) От души - большое Вам Спасибо! Гостиница расположена на выезде из города рядом с поселком. До города 10 минут. Ходят маршрутки или можно вызвать такси. Такси приезжает быстро стоит недорого, от 160 до 200 руб. до центра. Летом туристов немного, можно наслаждаться спокойствием и неспешным прогулками по очень красивой и протяженной набережной вдыхая аромат полевых цветов и липы слушая перезвоны колоколов. Отметили очень чистый воздух здесь!) Нам предложили очень интересные экскурсии. Понравилась обзорная по городу (спасибо нашему экскурсоводу Алёне) также рекомендуем посетить завод Северная Чернь, где нам показали весь процесс изготовления серебряных изделий и ювелирных украшений и рассказали увлекательную историю предприятия. Также на мастер-классе мы смогли своими руками сделать гравировку на монетке и получить памятные сертификаты и сувенир, сделанный своими руками. Понравилось и детям и взрослым. При заводе есть магазинчик, где можно приобрести красивые украшения и др. предметы из серебра с чернением. Также у нас в программе было посещение вотчины Деда Мороза. Летом посетителей не так много. Мы смогли все спокойно без суеты посмотреть, поучаствовать в квесте на сказочной тропе, зайти в ледник с изящными скульптурами изо льда, пройти по палатам хозяина резиденции. Ну и конечно, встретиться с Дедушкой Морозом лично) Если вы хотите отдохнуть от городской суеты, снять стресс, позаботиться о своем теле, то мы однозначно можем рекомендовать вам СПА- тур в Великом Устюге!