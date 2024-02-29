Вы увидите архитектурный памятник средневековья — город Цмити и другие селения того времени, невероятные по красоте природные достопримечательности, увидите качели над пропастью и даже искупаетесь в источнике с вулканическим происхождением.
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Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Алагирское ущелье, Цейский ледник и термальные источники
09:00 Начало: Алагирское ущелье — Цей — поход к Цейскому леднику — Бирагзанг.
Программа дня: Владикавказ — Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — поход по эко-тропе к Цейскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Монумент Афсати — термальный комплекс Бирагзанг.
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
- автопробег за день: 185 км.
- пеший маршрут: 9 км.
- набор высоты: 450 м.
- продолжительность: 8-9 часов.
Кармадонское ущелье и Мидаграбинские водопады
08:30 Начало: Кармадон — Даргавс — Мидаграбинские водопады — Куртатинское ущелье.
Программа дня: Геналдонское ущелье — Кармадонские ворота — Даргавский некрополь — поход к Мидаграбинским водопадам.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Площадка и качели с видом на долину Фиагдон — Башня Курта и Тага.
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
- автопробег за день: 135 км.
- пеший маршрут: 6 км.
- набор высоты: 400 м.
- продолжительность: 8-9 часов.
Куртатинское ущелье, скальная крепость Дзивгис. Отъезд
08:30 Начало: Куртатинское ущелье — Верхний Фиагдон — Архонский перевал.
Программа дня: Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — поход к селению Цмити — поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау — Архонский перевал — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.
- автопробег за день: 150 км.
- пеший маршрут: 6,5 км.
- набор высоты: 550 м.
- продолжительность: 8-9 часов.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отелях Владикавказа.
Стоимость тура за номер, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple*
3-местное
DBL+СH
2 вз+1 реб
QUAD
4-местное
Breakfast
Завтрак
|Гостиница «Камелия»
|стандарт
|27.05.2024-03.12.2024
|43800
|43800
|28650
|65025
|64350
|-
|Завтрак
|Гостиница «Кадгарон»
|стандарт
|27.05.2024-03.12.2024
|46500
|46500
|29550
|68400
|66370
|87600
|Шв. стол
|Гостиница «Владикавказ»
|стандарт
|27.05.2024-03.12.2024
|49650
|49650
|34050
|73120
|71100
|-
|Шв. стол
|комфорт
|27.05.2024-03.12.2024
|53700
|53700
|37200
|79200
|76500
|-
|Шв. стол
|Гостиница «Планета Люкс»
|стандарт
|27.05.2024-03.12.2024
|49650
|49650
|30900
|71770
|69750
|-
|Шв. стол
|полулюкс
|27.05.2024-03.12.2024
|52800
|52800
|36300
|77850
|75150
|-
|Шв. стол
|«DoubleTree by Hilton Владикавказ»
|стандарт
|27.05.2024-03.12.2024
|79350
|88350
|58750
|113620
|104850
|-
|Шв. стол
При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Варианты проживания
Гостиница «Кадгарон»
Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.
Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.
В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.
Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
DoubleTree by Hilton Владикавказ
«DoubleTree by Hilton Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «DoubleTree by Hilton Владикавказ» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».
Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.
128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.
Гостиница «Владикавказ»
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Гостиница «Камелия»
Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.
Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.
Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.
Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура
- Размещение в отелях по программе тура во Владикавказе
- Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 3 обеда/пикника по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Билет в термальный комплекс Бирагзанг — 500 руб.
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
- Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией:взрослый — 2 200 руб. ребенок до 16 лет — 1 800 руб. детское меню, до 8 лет — 800 руб.
- Взрослый — 2 200 руб.
- Ребенок до 16 лет — 1 800 руб.
- Детское меню, до 8 лет — 800 руб
- Место начала и завершения?
- Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Прекрасная организация всего тура)))
Спасибо, Большая Страна!!!