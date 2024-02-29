Активный отдых в Осетии

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Ущелья Осетии, древние селения, знаменитые качели и скамейка, термальные воды вулканического происхождения — нужно ли ещё что-то говорить? Этот тур обещает вам целый калейдоскоп самых разных эмоций, ведь здесь будут и история, и природа, и места для красочных фотографий, и расслабление.

Вы увидите архитектурный памятник средневековья — город Цмити и другие селения того времени, невероятные по красоте природные достопримечательности, увидите качели над пропастью и даже искупаетесь в источнике с вулканическим происхождением.
Активный отдых в Осетии
Активный отдых в Осетии
Активный отдых в Осетии
Ближайшие даты:
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
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даты

Что вас ожидает:

Качели над пропастью
Качели над пропастью
Побываем на смотровой площадке и увидим «качели над пропастью» с панорамным видом на долину Фиагдон
Древние селения
Древние селения
Увидим Цмити — настоящий музей под открытым небом и другие селения с фамильными башнями, склепами и стелами
Знаменитая скамейка
Знаменитая скамейка
Посидим на скамейке с надписью «счастье не за горами, оно в горах» и сделаем несколько снимков
Источник с вулканическим происхождением
Источник с вулканическим происхождением
Заедем на термальные источники и искупаемся в бассейне с минеральной водой
Гастрономическое разнообразие
Гастрономическое разнообразие
Обилие солнца, продолжительный жаркий период вместе с теплой зимой дарят региону лучшие продукты в течение всего года

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Прибытие. Обзорная экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Обзорная экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Обзорная экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Обзорная экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Алагирское ущелье, Цейский ледник и термальные источники

09:00 Начало: Алагирское ущелье — Цей — поход к Цейскому леднику — Бирагзанг.

Программа дня: Владикавказ Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — поход по эко-тропе к Цейскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Монумент Афсати — термальный комплекс Бирагзанг.

Возвращение во Владикавказ к 17:30.

  • автопробег за день: 185 км.
  • пеший маршрут: 9 км.
  • набор высоты: 450 м.
  • продолжительность: 8-9 часов.
Алагирское ущелье, Цейский ледник и термальные источникиАлагирское ущелье, Цейский ледник и термальные источникиАлагирское ущелье, Цейский ледник и термальные источникиАлагирское ущелье, Цейский ледник и термальные источникиАлагирское ущелье, Цейский ледник и термальные источники
3 день

Кармадонское ущелье и Мидаграбинские водопады

08:30 Начало: Кармадон — Даргавс — Мидаграбинские водопады — Куртатинское ущелье.

Программа дня: Геналдонское ущелье — Кармадонские ворота — Даргавский некрополь — поход к Мидаграбинским водопадам.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Площадка и качели с видом на долину Фиагдон — Башня Курта и Тага.

Возвращение во Владикавказ к 17:30.

19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

  • автопробег за день: 135 км.
  • пеший маршрут: 6 км.
  • набор высоты: 400 м.
  • продолжительность: 8-9 часов.
Кармадонское ущелье и Мидаграбинские водопадыКармадонское ущелье и Мидаграбинские водопадыКармадонское ущелье и Мидаграбинские водопадыКармадонское ущелье и Мидаграбинские водопадыКармадонское ущелье и Мидаграбинские водопады
4 день

Куртатинское ущелье, скальная крепость Дзивгис. Отъезд

08:30 Начало: Куртатинское ущелье — Верхний Фиагдон — Архонский перевал.

Программа дня: Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — поход к селению Цмити — поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау — Архонский перевал — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.

  • автопробег за день: 150 км.
  • пеший маршрут: 6,5 км.
  • набор высоты: 550 м.
  • продолжительность: 8-9 часов.
Куртатинское ущелье, скальная крепость Дзивгис. ОтъездКуртатинское ущелье, скальная крепость Дзивгис. ОтъездКуртатинское ущелье, скальная крепость Дзивгис. ОтъездКуртатинское ущелье, скальная крепость Дзивгис. ОтъездКуртатинское ущелье, скальная крепость Дзивгис. Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отелях Владикавказа.

Стоимость тура за номер, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple*

3-местное

DBL+СH

2 вз+1 реб

QUAD

4-местное

Breakfast

Завтрак

Гостиница «Камелия»стандарт27.05.2024-03.12.20244380043800286506502564350-Завтрак
Гостиница «Кадгарон»стандарт27.05.2024-03.12.2024465004650029550684006637087600Шв. стол
Гостиница «Владикавказ»стандарт27.05.2024-03.12.20244965049650340507312071100-Шв. стол
комфорт27.05.2024-03.12.20245370053700372007920076500-Шв. стол
Гостиница «Планета Люкс»стандарт27.05.2024-03.12.20244965049650309007177069750-Шв. стол
полулюкс27.05.2024-03.12.20245280052800363007785075150-Шв. стол
«DoubleTree by Hilton Владикавказ»стандарт27.05.2024-03.12.2024793508835058750113620104850-Шв. стол

При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Гостиница «Кадгарон»

4 ночи

Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.

Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.

В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.

Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.

Гостиница «Кадгарон»Гостиница «Кадгарон»Гостиница «Кадгарон»Гостиница «Кадгарон»Гостиница «Кадгарон»Гостиница «Кадгарон»

Отель «Планета Люкс»

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

DoubleTree by Hilton Владикавказ

4 ночи

«DoubleTree by Hilton Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «DoubleTree by Hilton Владикавказ» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».

Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.

128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.

DoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton Владикавказ

Гостиница «Владикавказ»

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Гостиница «Камелия»

4 ночи

Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.

Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.

Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.

Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.

Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение в отелях по программе тура во Владикавказе
  • Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Билет в термальный комплекс Бирагзанг — 500 руб.
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией:взрослый — 2 200 руб. ребенок до 16 лет — 1 800 руб. детское меню, до 8 лет — 800 руб.
  • Взрослый — 2 200 руб.
  • Ребенок до 16 лет — 1 800 руб.
  • Детское меню, до 8 лет — 800 руб
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
29 фев 2024
В каждой из Республик были свои гиды, Марат, Магамед, Давид, каждый из них профессионал своего дела, любит горы, свою страну и свое дело. Все экскурсии сопровождались рассказами об истории, географии и конечно же кавказских легенд и тостов 😉 Ребята, огромное спасибо Вам всем за этот увлекательный и калорийный тур.
В каждой из Республик были свои гиды, Марат, Магамед, Давид, каждый из них профессионал своего дела,В каждой из Республик были свои гиды, Марат, Магамед, Давид, каждый из них профессионал своего дела,В каждой из Республик были свои гиды, Марат, Магамед, Давид, каждый из них профессионал своего дела,В каждой из Республик были свои гиды, Марат, Магамед, Давид, каждый из них профессионал своего дела,
Ю
27 фев 2024
Очень насыщенный по впечатлениями тур. Особенно приятно удивил уровень подготовки гидов, сопровождающих по всему маршруту: интересные рассказы, ответы на любые вопросы, безграничная любовь к своему Краю!!!
Прекрасная организация всего тура)))
Спасибо, Большая Страна!!!
В
27 фев 2024
Все очень хорошо организовано, забирали из отелей вовремя, нигде не было простоев, всегда шли навстречу путешествующим, учитывали все пожелания.
Все очень хорошо организовано, забирали из отелей вовремя, нигде не было простоев, всегда шли навстречу путешествующим, учитывали все пожелания.Все очень хорошо организовано, забирали из отелей вовремя, нигде не было простоев, всегда шли навстречу путешествующим, учитывали все пожелания.Все очень хорошо организовано, забирали из отелей вовремя, нигде не было простоев, всегда шли навстречу путешествующим, учитывали все пожелания.

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