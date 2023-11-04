Уникальная природа и архитектура Осетии: однодневный тур в Горную Дигорию
Отправимся в одно из самых живописных мест Осетии, чтобы на два дня погрузиться в завораживающий мир Горной Дигории! Альпийские пейзажи с озерами, множеством водопадов и источников, великолепные ландшафты ущелий – это будет гораздо больше, чем просто поездка.
Отдавая дань неповторимой природе Горной Дигории, углубимся в историю и культуру Осетии и пройдем дорогами горцев.
Отдавая дань неповторимой природе Горной Дигории, углубимся в историю и культуру Осетии и пройдем дорогами горцев.
Ближайшие даты:
19
мая
мая
26
мая
мая
2
июн
июн
9
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июн
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июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Горная Дигория, Уаллагком:
- Дигорское ущелье
- Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост)
- Башня Абисаловых
- Селения Фаснал, Дунта, Камунта, Галиат
- Древнее святилище Семи ангелов
- Святилище Ангел Дигории (Дигории Изад)
- Пещера Морги Лагат
- Национальный парк Алания, Дигорское ущелье:
- Селение Задалеск
- Музей матери Задалески Нана
- Селение Ханаз
- Уникальный средневековый замок «Фрегат»
- Развалины крепости братьев Седановых
- Селение Мацута
- Склеп нарта Сослана
- Национальный парк Алания
- Цейское ущелье
- Алагирское ущелье
- Наскальный монумент Уастырджи
- Фигура покровителя Афсати
- Цейский ледник
- Верхний Бирагзанг
- Термальные источники
Описание
Сначала отправимся в одно из самых живописных мест Осетии, чтоб на два дня погрузиться в завораживающий мир Горной Дигории. Альпийские пейзажи с озерами, множеством водопадов и источников, великолепные ландшафты ущелий – это будет гораздо больше, чем просто поездка. Отдавая дань неповторимой природе Горной Дигории, углубимся в историю и культуру Осетии и пройдем дорогами горцев. В заключительный день восхитимся красотой Цейского ущелья и или поднимемся по канатке к одному из самых больших ледников на Кавказе, или отправимся в поход к леднику и посетим горячие источники. Важная информация:
- Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию!
- В зависимости от погодных условий в дни экскурсий и по согласованию с группой маршрут может быть скорректирован.
- На экскурсию допускаются дети от 7-ми лет.
- Цена указана за одного человека при двухместном размещении.
По воскресеньям в 08:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горная Дигория, Уаллагком:
- Дигорское ущелье
- Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост)
- Башня Абисаловых
- Селения Фаснал, Дунта, Камунта, Галиат
- Древнее святилище Семи ангелов
- Святилище Ангел Дигории (Дигории Изад)
- Пещера Морги Лагат
- Национальный парк Алания, Дигорское ущелье:
- Селение Задалеск
- Музей матери Задалески Нана
- Селение Ханаз
- Уникальный средневековый замок «Фрегат»
- Развалины крепости братьев Седановых
- Селение Мацута
- Склеп нарта Сослана
- Национальный парк Алания
- Цейское ущелье
- Алагирское ущелье
- Наскальный монумент Уастырджи
- Фигура покровителя Афсати
- Цейский ледник
- Верхний Бирагзанг
- Термальные источники
Что включено
- ""
- Размещение в отелях: ТК Порог Неба, Tana Park Hotel 3*
- Поездка на комфортабельном автобусе (минивэне)
- Все входные билеты по программе
- Обеды или организация пикник-ланча в живописном месте в горах.
Что не входит в цену
- При экскурсионном маршруте в Цейском ущелье билет на канатно-кресельная подъемник - 500 руб. с чел. оплачивается дополнительно (Опция 1)
- При выборе опции 2, при посещении термальных источников стоимость входного билета 500р/чел.
- Дополнительно оплачиваются ужины в туркомплексе
- Покупки сувениров и траты в магазинчиках в горах оплачиваются только наличными
Место начала и завершения?
Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 08:30
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- В зависимости от погодных условий в дни экскурсий и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
- На экскурсию допускаются дети от 7-ми лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
4 ноя 2023
Экскурси была двухдневной. Понравилась, особенно в первый день. Экскурсовод Анна занимательно рассказывала про достопримечательности и историю республики.
Посетили ряд интересных мест.
Второй день был смазан из-за дождя. Запомнился вкусным обедом и посещением водопадов. Второму экскурсоводу далеко до Анны.
Посетили ряд интересных мест.
Второй день был смазан из-за дождя. Запомнился вкусным обедом и посещением водопадов. Второму экскурсоводу далеко до Анны.
Н
НН
13 июля 2023
Экскурсия в Горную Дигорию нам очень понравилась. У нас был замечательный гид Алан, который показал нам красивые каньоны, ущелья и водопады, древние памятники и высокогорные селения, рассказал об истории этих мест. Особенно запомнился музей матери Задалески Наны, удивительной героической женщины! А какая волшебная прогулка была у нас по национальному парку Алания вдоль красивейшего ущелья к водопаду Галдоридон!
С
Светлана
26 мая 2023
С
Степаньянц
14 мая 2023
А
Алиса
2 ноя 2021
Потрясающая экскурсия, спасибо водителю и гиду. Посетили множество исторических и природных достопримечательностей. Порадовало количество интересных пеших маршрутов. Посетили несколько смотровых площадок, пейзажи просто незабываемые!
А ночевка в горах - то, что делает эту поездку полноценной, без спешки и беготни
А ночевка в горах - то, что делает эту поездку полноценной, без спешки и беготни
Н
Наталья
9 июня 2021
Е
Елена
8 мая 2021
Очень живописные места, просто фантастические. Красивейшие водопады, горные реки, снежные вершины. 2 дня позволяют насладится этим.
Тур входит в следующие категории Владикавказа
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