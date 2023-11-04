Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию!

В зависимости от погодных условий в дни экскурсий и по согласованию с группой маршрут может быть скорректирован.

На экскурсию допускаются дети от 7-ми лет.

Цена указана за одного человека при двухместном размещении.

Сначала отправимся в одно из самых живописных мест Осетии, чтоб на два дня погрузиться в завораживающий мир Горной Дигории. Альпийские пейзажи с озерами, множеством водопадов и источников, великолепные ландшафты ущелий – это будет гораздо больше, чем просто поездка. Отдавая дань неповторимой природе Горной Дигории, углубимся в историю и культуру Осетии и пройдем дорогами горцев. В заключительный день восхитимся красотой Цейского ущелья и или поднимемся по канатке к одному из самых больших ледников на Кавказе, или отправимся в поход к леднику и посетим горячие источники. Важная информация: