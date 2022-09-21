Об экскурсии

История Владикавказа тесно связана с представителями армянского народа. Армяне здесь жили, работали и творили. С их именами связаны многие здания, улицы и знаковые события в жизни города.

Эта экскурсия по Владикавказу включает самые интересные места центральной части города так или иначе связанные с представителями армянского народа. Только самое интересное и важное от местного жителя. А ещё мы посмотрим на город сверху.