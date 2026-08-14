История Владикавказа тесно связана с представителями армянского народа. Армяне здесь жили, работали и творили. С их именами связаны многие здания, улицы и знаковые события в жизни города.

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Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия по Владикавказу

История Владикавказа неразрывно связана с армянским народом, который на протяжении веков жил и трудился на этой земле. Армяне оставили неизгладимый след в культуре и архитектуре города, их имена связаны с устройством многих зданий, жилых кварталов и значительными событиями.

Что вас ждет на экскурсии?

Эта экскурсия предлагает увлекательное путешествие по центральной части Владикавказа. Мы посетим:

Знаковые архитектурные сооружения;

Исторические улицы, насыщенные событиями;

Несколько памятников и мест, связанных с армянской культурой;

Уникальные уголки города, о которых знают только местные жители.

Здесь вы сможете узнать много нового о вкладе армян в жизнь Владикавказа. А в завершение экскурсии мы поднимаемся на высоту, чтобы насладиться великолепными панорамами города и его окрестностей.

Присоединяйтесь к нам!

Это отличная возможность не только увидеть красивый город, но и погрузиться в его историю. Уверены, что экскурсия принесет вам много новых впечатлений и станет замечательной частью вашего путешествия!