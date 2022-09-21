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Описание
Об экскурсии
История Владикавказа тесно связана с представителями армянского народа. Армяне здесь жили, работали и творили. С их именами связаны многие здания, улицы и знаковые события в жизни города.
Эта экскурсия по Владикавказу включает самые интересные места центральной части города так или иначе связанные с представителями армянского народа. Только самое интересное и важное от местного жителя. А ещё мы посмотрим на город сверху.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Завершение: Улица Миллера, 34, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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