Погрузитесь в историю армянского народа в Владикавказе: индивидуальная экскурсия
История Владикавказа тесно связана с представителями армянского народа. Армяне здесь жили, работали и творили. С их именами связаны многие здания, улицы и знаковые события в жизни города.
Описание экскурсии
Экскурсия по Владикавказу
История Владикавказа неразрывно связана с армянским народом, который на протяжении веков жил и трудился на этой земле. Армяне оставили неизгладимый след в культуре и архитектуре города, их имена связаны с устройством многих зданий, жилых кварталов и значительными событиями.
Что вас ждет на экскурсии?
Эта экскурсия предлагает увлекательное путешествие по центральной части Владикавказа. Мы посетим:
Знаковые архитектурные сооружения;
Исторические улицы, насыщенные событиями;
Несколько памятников и мест, связанных с армянской культурой;
Уникальные уголки города, о которых знают только местные жители.
Здесь вы сможете узнать много нового о вкладе армян в жизнь Владикавказа. А в завершение экскурсии мы поднимаемся на высоту, чтобы насладиться великолепными панорамами города и его окрестностей.
Присоединяйтесь к нам!
Это отличная возможность не только увидеть красивый город, но и погрузиться в его историю. Уверены, что экскурсия принесет вам много новых впечатлений и станет замечательной частью вашего путешествия!
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Самые интересные места центральной части города
Связанные с представителями армянского народа
Что включено
Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Завершение: Улица Миллера, 34, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 49 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.