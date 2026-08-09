Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в путешествие из Владикавказа в Кабардино-Балкарию.



Вы увидите Чегемские водопады, таинственное село Эльтюбю, сделаете яркие снимки, отведаете блюда национальной кухни, а при желании, сможете полетать на параплане.

Лиана Ваш гид во Владикавказе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 23 900 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 10 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Отправляемся в Кабардино-Балкарию! Вас ждут мощные водопады, горные ущелья и завораживающие панорамы. Сначала мы отправимся к водопаду Адай-Су высотой в 30 м. Его также называют Малым Чегемским водопадом. Он расположен в паре километров от шоссе. Затем будет короткий переезд к селу Хушто-Сырт, где заодно можно пообедать в одном из проверенных балкарских кафе с традиционной кухней. И, подкрепившись, отправимся к Главному Чегемскому водопаду, известному как Плачущий. Подъехав к нему вплотную, вы увидите, как несколько водных каскадов реки Каяарты низвергаются с высоты 60 метров. Сможете сделать впечатляющие кадры на фоне ледяных струй. А если повезет с погодой — полюбуетесь радугой. После мы с вами посетим таинственное село Эльтюбю и город мертвых.

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