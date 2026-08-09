Приглашаем вас в путешествие из Владикавказа в Кабардино-Балкарию.
Вы увидите Чегемские водопады, таинственное село Эльтюбю, сделаете яркие снимки, отведаете блюда национальной кухни, а при желании, сможете полетать на параплане.
Вы увидите Чегемские водопады, таинственное село Эльтюбю, сделаете яркие снимки, отведаете блюда национальной кухни, а при желании, сможете полетать на параплане.
Описание экскурсииОтправляемся в Кабардино-Балкарию! Вас ждут мощные водопады, горные ущелья и завораживающие панорамы. Сначала мы отправимся к водопаду Адай-Су высотой в 30 м. Его также называют Малым Чегемским водопадом. Он расположен в паре километров от шоссе. Затем будет короткий переезд к селу Хушто-Сырт, где заодно можно пообедать в одном из проверенных балкарских кафе с традиционной кухней. И, подкрепившись, отправимся к Главному Чегемскому водопаду, известному как Плачущий. Подъехав к нему вплотную, вы увидите, как несколько водных каскадов реки Каяарты низвергаются с высоты 60 метров. Сможете сделать впечатляющие кадры на фоне ледяных струй. А если повезет с погодой — полюбуетесь радугой. После мы с вами посетим таинственное село Эльтюбю и город мертвых.
ежедневно в 9.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Адай-Су
- Главный Чегемский водопад
- Город мертвых Эльтюбю
- При желании парадром Чегем (полёты на параплане, прыжки с верёвкой, конные прогулки, вкуснейшая кухня, кавказское гостеприимство и удивительная природа)
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Обед от 300 руб. /чел
- Полеты на параплане от 5000 до 12000 руб.
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владикавказа
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