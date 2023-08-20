Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
А ещё — канатная дорога к Сказскому леднику, термальные источники под открытым небом и загадочные святилища.
По дороге мы расскажем вам о культуре, легендах и истории края, угостим домашним вином и горным чаем.
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Описание
Что вас ожидает
Минеральные источники, арт-объекты и памятник Уастырджи
Вы увидите скальный памятник Святому Уастырджи. Это участник осетинского пантеона, глубоко почитаемый местным населением. Остановитесь у лечебных сероводородных источников и оцените свежую воду на вкус. Увидите старинный навесной мост над рекой Ардон и арт-объект «Рог изобилия» — символ кавказского гостеприимства. А также современную скульптуру в виде сложенных ладоней, из которых растет дерево. Мы расскажем, что она символизирует.
Горнолыжный курорт Цей, Сказский ледник и не только
Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2500 м и оцените могучий древний ледник. Кроме того, вам откроется завораживающий вид на Кальперовский хребет, мистическую гору Монах и призрачный пик Туриста. На обратном пути мы покажем вам Зарамагское водохранилище, образованное слиянием нескольких рек, и два древних селения — Тиб и Лисри. Они впечатлят вас величественными жилыми и боевыми башнями.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Транспорт включён в стоимость.
- Домашнее вино (1,5 л), горный чай (2 л) и питьевая вода от нас в виде комплимента
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 500 руб. /чел., питание (по желанию)
- В программу можно добавить посещение горячих источников Бирагзанг — 300 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.