В Цейское ущелье из Владикавказа

Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день

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Приглашаем познакомиться с Цейским ущельем — одним из самых завораживающих мест Северной Осетии. Вас ждут ослепительные горы, бурные реки и многовековые сосны.

А ещё — канатная дорога к Сказскому леднику, термальные источники под открытым небом и загадочные святилища.

По дороге мы расскажем вам о культуре, легендах и истории края, угостим домашним вином и горным чаем.
В Цейское ущелье из Владикавказа
В Цейское ущелье из Владикавказа
В Цейское ущелье из Владикавказа
В Цейское ущелье из Владикавказа
В Цейское ущелье из Владикавказа
В Цейское ущелье из Владикавказа
В Цейское ущелье из Владикавказа
В Цейское ущелье из Владикавказа
В Цейское ущелье из Владикавказа
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Описание

Что вас ожидает

Минеральные источники, арт-объекты и памятник Уастырджи

Вы увидите скальный памятник Святому Уастырджи. Это участник осетинского пантеона, глубоко почитаемый местным населением. Остановитесь у лечебных сероводородных источников и оцените свежую воду на вкус. Увидите старинный навесной мост над рекой Ардон и арт-объект «Рог изобилия» — символ кавказского гостеприимства. А также современную скульптуру в виде сложенных ладоней, из которых растет дерево. Мы расскажем, что она символизирует.

Горнолыжный курорт Цей, Сказский ледник и не только

Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2500 м и оцените могучий древний ледник. Кроме того, вам откроется завораживающий вид на Кальперовский хребет, мистическую гору Монах и призрачный пик Туриста. На обратном пути мы покажем вам Зарамагское водохранилище, образованное слиянием нескольких рек, и два древних селения — Тиб и Лисри. Они впечатлят вас величественными жилыми и боевыми башнями.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Транспорт включён в стоимость.
  • Домашнее вино (1,5 л), горный чай (2 л) и питьевая вода от нас в виде комплимента
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 500 руб. /чел., питание (по желанию)
  • В программу можно добавить посещение горячих источников Бирагзанг — 300 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Сказский ледник
Зарамагская ГЭС
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