Приглашаем познакомиться с Цейским ущельем — одним из самых завораживающих мест Северной Осетии. Вас ждут ослепительные горы, бурные реки и многовековые сосны. А ещё — канатная дорога к Сказскому леднику, термальные источники под открытым небом и загадочные святилища. По дороге мы расскажем вам о культуре, легендах и истории края, угостим домашним вином и горным чаем.

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Описание

Что вас ожидает

Минеральные источники, арт-объекты и памятник Уастырджи

Вы увидите скальный памятник Святому Уастырджи. Это участник осетинского пантеона, глубоко почитаемый местным населением. Остановитесь у лечебных сероводородных источников и оцените свежую воду на вкус. Увидите старинный навесной мост над рекой Ардон и арт-объект «Рог изобилия» — символ кавказского гостеприимства. А также современную скульптуру в виде сложенных ладоней, из которых растет дерево. Мы расскажем, что она символизирует.

Горнолыжный курорт Цей, Сказский ледник и не только

Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2500 м и оцените могучий древний ледник. Кроме того, вам откроется завораживающий вид на Кальперовский хребет, мистическую гору Монах и призрачный пик Туриста. На обратном пути мы покажем вам Зарамагское водохранилище, образованное слиянием нескольких рек, и два древних селения — Тиб и Лисри. Они впечатлят вас величественными жилыми и боевыми башнями.

Организационные детали