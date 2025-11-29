Мои заказы

Кавказ в красках: от ледника Сказка до горячих источников Бирагзанга

Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
Отправьтесь в путешествие по живописным ущельям Северной Осетии — от святилища Уастырджи и шахтёрского посёлка Мизур до Цейского заповедника и ледника Сказк.

Вы увидите Зарамагское водохранилище, попробуете целебную воду из источников, узнаете о легендах аланов и завершите день в горячих ваннах Бирагзанга, наслаждаясь тишиной гор.
Кавказ в красках: от ледника Сказка до горячих источников Бирагзанга© Армен
Кавказ в красках: от ледника Сказка до горячих источников Бирагзанга© Армен
Кавказ в красках: от ледника Сказка до горячих источников Бирагзанга© Армен

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Владикавказа по Алагирскому шоссе, единственной дороге Кавказа, идущей вдоль скалистого хребта

10:00 — остановка у святилища «Святому Георгию» и осмотр самого большого наскального памятника в мире — Уастырджи

10:30 — заезд в посёлок Мизур, основанный бельгийцами в 19 веке, рассказ о его шахтёрском прошлом

10:50 — прогулка по Цейскому ущелью — заповедному месту, которое называют «Цейской подковой гор»

11:00 — подъём на фуникулёре к леднику Сказка и панорамные виды с высоты

13:30 — обед в местном кафе, где можно попробовать блюда осетинской кухни

14:00 — остановка у Зарамагского водохранилища

14:30 — посещение минеральных источников Тиб с целебной водой

15:30 — Дагом — место древнего аланского судилища и важный памятник истории

17:00 — купание в горячих источниках Бирагзанг с насыщенной кремнием водой

18:00–19:00 — возвращение во Владикавказ

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Sienna с кондиционером
  • Для посещения горячих источников потребуются купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки
  • В святых местах просьба соблюдать дресс-код

Дополнительные расходы

  • Билет на фуникулёр — 800 ₽
  • Горячий источник — 500 ₽
  • Обед в кафе, средний чек — 800 ₽

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Коста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен
Армен — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 223 туристов
С 2015 года я создаю и провожу авторские туры по Кавказу, а поскольку я родом из Осетии, как не мне знать все самые красивые, пленяющие глаз и душу места родного
читать дальше

Кавказа! С радостью познакомлю вас с ними. Вы почувствуете дух кавказского гостеприимства, окунаясь в традиции, обычаи и добросердечие народов, населяющих Кавказ. Путешествие со мной — это отличный способ вырваться из рутины больших городов и устроить отдых-перезагрузку в местах силы. Он запомнится надолго и обязательно найдёт отклик в вашем сердце.

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии из Владикавказа

Северная Осетия во всём великолепии (на джипе из Владикавказа)
Джиппинг
На машине
6 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Северная Осетия во всём великолепии (на джипе из Владикавказа)
Полюбоваться горными ущельями, посетить древний монастырь и увидеть Сказский ледник
Начало: У центрального входа в Олимпийский Парк
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Завтра в 08:30
30 ноя в 08:30
5000 ₽ за человека
Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
На машине
Конные прогулки
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа в Северную Осетию: красота горных сел и древних мест
Погрузитесь в атмосферу старинной Северной Осетии: уникальные горные села, древние склепы и захватывающие виды ждут вас
Начало: Владикавказ
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - к термальным источникам Бирагзанг
На машине
4 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Владикавказа - к термальным источникам Бирагзанг
Отправиться к целебными водам за здоровьем и бодростью
Начало: Во Владикавказе
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе