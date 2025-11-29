Кавказ в красках: от ледника Сказка до горячих источников Бирагзанга
Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
Отправьтесь в путешествие по живописным ущельям Северной Осетии — от святилища Уастырджи и шахтёрского посёлка Мизур до Цейского заповедника и ледника Сказк.
Вы увидите Зарамагское водохранилище, попробуете целебную воду из источников, узнаете о легендах аланов и завершите день в горячих ваннах Бирагзанга, наслаждаясь тишиной гор.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Владикавказа по Алагирскому шоссе, единственной дороге Кавказа, идущей вдоль скалистого хребта
10:00 — остановка у святилища «Святому Георгию» и осмотр самого большого наскального памятника в мире — Уастырджи
10:30 — заезд в посёлок Мизур, основанный бельгийцами в 19 веке, рассказ о его шахтёрском прошлом
10:50 — прогулка по Цейскому ущелью — заповедному месту, которое называют «Цейской подковой гор»
11:00 — подъём на фуникулёре к леднику Сказка и панорамные виды с высоты
13:30 — обед в местном кафе, где можно попробовать блюда осетинской кухни
14:00 — остановка у Зарамагского водохранилища
14:30 — посещение минеральных источников Тиб с целебной водой
15:30 — Дагом — место древнего аланского судилища и важный памятник истории
17:00 — купание в горячих источниках Бирагзанг с насыщенной кремнием водой
18:00–19:00 — возвращение во Владикавказ
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Sienna с кондиционером
Для посещения горячих источников потребуются купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки
В святых местах просьба соблюдать дресс-код
Дополнительные расходы
Билет на фуникулёр — 800 ₽
Горячий источник — 500 ₽
Обед в кафе, средний чек — 800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Коста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 223 туристов
С 2015 года я создаю и провожу авторские туры по Кавказу, а поскольку я родом из Осетии, как не мне знать все самые красивые, пленяющие глаз и душу места родного читать дальше
Кавказа! С радостью познакомлю вас с ними. Вы почувствуете дух кавказского гостеприимства, окунаясь в традиции, обычаи и добросердечие народов, населяющих Кавказ. Путешествие со мной — это отличный способ вырваться из рутины больших городов и устроить отдых-перезагрузку в местах силы. Он запомнится надолго и обязательно найдёт отклик в вашем сердце.