Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая перенесет вас в сказочный мир Осетии. Вас ждут захватывающие пейзажи осетинских ущелий, горных рек и водопадов. Вы узнаете удивительные легенды и познакомитесь с древними святилищами. читать дальшеуменьшить
По желанию вы сможете подняться по канатной дороге к незабываемым панорамам. Вас ожидает встреча с источниками, которые, по преданиям, обладают целебной силой. А завершит ваше путешествие дегустация блюд национальной кухни в проверенном заведении. Эта экскурсия станет незабываемым приключением и позволит глубже понять культуру и традиции Осетии
Лучшее время для посещения «Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг» - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, тоже можно насладиться живописными видами, однако возможны дожди и более прохладная погода. Зимой экскурсия также доступна, но из-за снега и низких температур прогулки могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Аланский женский монастырь
Памятник Уастырджи
Роща Хетага
Курорт Тамиск
Цейский водопад
Святилище Реком
Гора Монах
Пик туриста
Зарамагская ГЭС
Источники Бирагзанг
Описание экскурсии
Алагирское ущелье. Начало
Вы побываете в Аланском женском монастыре. Узнаете о традициях глубокого почтения Уастырджи — наскального памятника Святому Георгию — и оцените масштабное творение. Услышите легенду о роще Хетага и человеке непоколебимой веры. А далее доберетесь до курорта Тамиск, где обнаружили минеральные сероводородные источники, узнаете об истории местных бальнеологических санаториев и целебных свойствах вод.
Волшебный мир Цея
Осмотрев статую покровителя животного мира Афсати, арку Шелкового пути, фактурные горные реки и каньоны, вы приблизитесь к сказочному месту, которым гордится Осетия. Посетите Цейский водопад, узнаете о происхождении древнего святилища Реком и услышите легенду о трех слезах бога. Неподалеку мы предложим остановиться на вкусный и ароматный обед. Также можно будет устроить конные прогулки и прокатиться по канатной дороге к фантастическим пейзажам горы Монах. Оттуда вы увидите вершину Пик туриста и выясните, как поощрялись советские туристы, покорявшие ее.
Зрелищный Зарамаг
Завершит приключение в Алагирском ущелье Зарамагская ГЭС, впечатляющее место, где среди гор расположилось огромное водохранилище. А финальным аккордом станет посещение горячих источников Бирагзанг, где вы приобщитесь к проверенным временем процедурам укрепления здоровья.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — 800 ₽ за чел., горячие термальные источники — 500 ₽ за чел.
Экскурсия проходит на одном из подготовленных для горных дорог автомобилей: Nissan X-Trail, Mitsubishi Montero, Chevrolet Niva, Honda CR-V. Точную марку сообщим за день до экскурсии.
Экскурсия рассчитана на 1-4 человек, но можно организовать и для большей группы (без ограничений).
Экскурсия проводится круглый год, в любую погоду. Надевайте удобную одежду и возьмите в горы тёплые вещи, вне зависимости от времени года. На горячие источники возьмите купальник, полотенце и тапочки.
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
Поездка на Lexus GX и Toyota Land Cruiser — 3000 ₽
Добавить в поездку Мамисонское ущелье, источник минеральной воды «Тиб» и средневековый архитектурный комплекс (селение «Лисри») — 2000 ₽ с группы
Добавить в поездку Бельгийские шахтерские селения-призраки 19-го века «Садон» (где Мияги снимал клип на песню «Ямакаси»), Галон и самое высокогорное селение республики «Згид» с арт-объектом «Танцующий джигит» — 2000 ₽ с группы
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1724 туристов
Я родился и вырос в Северной Осетии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимой республикой и покажу ее самые интересные достопримечательности. Сделаю все, чтобы вы прониклись атмосферой Кавказа и захотели к нам вернуться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 185 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
182
4
2
3
–
2
1
1
–
А
Анастасия
Осетия - это волшебное, сказочное и невероятно потрясающее место!!! Путешествие прошло замечательно! Тимур - отличный гид и очень хороший водитель. Поднимались навстречу облакам в Верхний Мизур (брали дополнительно, не пожалели ни разу) - дух захватывает от красоты и величия природы. Гора Монах - бомбически красиво. Вся поездка - только положительные эмоции. Однозначно, рекомендую.
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Е
Елена
Экскурсия понравилась. Очень заботливая команда: предварительно написали, позвонили, предупредили про теплые вещи на канатку и купальные принадлежности. Спасибо! Вид на ледник прекрасный!
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Д
Дмитрий
Спасибо Николаю, за правильный подход, за ранее сообщил по нашему выбранному маршруту, что канатка не работает, предложил заменить на другое место посещение. Спасибо огромное гиду Анатолию, хороший водитель и человек, читать дальшеуменьшить
провез по таким красивым местам и перевалам, все рассказал про историю, про обычаи, всегда готов был остановится там где попросим (где безопасно), дополнительно показал свои места, где групповые экскурсии не доезжают. В общем БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАШЕЙ КОМАНДЕ! Когда вернемся еще раз во Владикавказ, то только к Вам!
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Анна
Столько впечатлений от чудесного дня, который мы провели с представителем этой команды…. Юрий очень хороший человек, который знает невероятное количество фактов и историй о своей Родине. Автомобиль, на котором нас возили, очень читать дальшеуменьшить
комфортный. И самое главное-маршрут просто чудесный. Мы столько всего увидели, узнали и стольким насладились…. Также от Юрия мы получили много рекомендаций где покушать вкусные фыджины, какие места еще обязательно посетить. И на обед нас отвёз в чудесное место, где были очень вкусная еда и напитки) спасибо команде за все положительные эмоции, которые мы вчера получили. обязательно вернёмся в Осетию и к вам за экскурсиями)
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М
Майя
Экскурсия понравилась, хотя погода местами капризничала- горы то появлялись, то скрывались за облаками, солнце то светило, то лил дождь. Гидом был Юрий, который не только нам все подробно рассказывал, но читать дальшеуменьшить
и гибко менял маршрут-так, чтобы мы всю красоту увидели по максимуму. Так как канатка в Цее была закрыта, в экскурсию было включено Мамисонское ущелье (без дополнительной оплаты), канатка на новом горнолыжном курорте, которая подняла нас на высоту 3000 метров, и средневековое поселение "Лисри". Цейское ущелье мы тоже посмотрели со смотровой площадки, когда облака рассеялись. Также впечатлили виды на Зарамагское водохранилище. В целом рекомендуем эту экскурсию в дополнение к экскурсии, которая идет через Кармадон, Даргавс и Фиагдон. Спасибо! Семья из Петербурга- Майя, Мила и Юрий.
+1
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Е
Екатерина
Экскурсия понравилась 😊 нам повезло и с погодой, и с гидом (Аланом). Поездка была очень комфортной и душевной. Встретили нас очень гостеприимно, увидели очень много красивых мест, вкусно ели и пили) рекомендую
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