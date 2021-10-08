Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Что вас ожидает

Алагирское ущелье. Начало

Вы побываете в Аланском женском монастыре. Узнаете о традициях глубокого почтения Уастырджи — наскального памятника Святому Георгию — и оцените масштабное творение. Услышите легенду о роще Хетага и человеке непоколебимой веры. А далее доберетесь до курорта Тамиск, где обнаружили минеральные сероводородные источники, узнаете об истории местных бальнеологических санаториев и целебных свойствах вод.

Волшебный мир Цея

Осмотрев статую покровителя животного мира Афсати, арку Шелкового пути, фактурные горные реки и каньоны, вы приблизитесь к сказочному месту, которым гордится Осетия. Посетите Цейский водопад, узнаете о происхождении древнего святилища Реком и услышите легенду о трех слезах бога. Неподалеку мы предложим остановиться на вкусный и ароматный обед. Также можно будет устроить конные прогулки и прокатиться по канатной дороге к фантастическим пейзажам горы Монах. Оттуда вы увидите вершину Пик туриста и выясните, как поощрялись советские туристы, покорявшие ее.

Зрелищный Зарамаг

Завершит приключение в Алагирском ущелье Зарамагская ГЭС, впечатляющее место, где среди гор расположилось огромное водохранилище. А финальным аккордом станет посещение горячих источников Бирагзанг, где вы приобщитесь к проверенным временем процедурам укрепления здоровья.

Организационные детали