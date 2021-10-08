Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг

Посетить три живописных курорта, влюбиться в местную природу и принять целебные ванны в источниках

5
1 отзыв
Вы по достоинству оцените картинные пейзажи осетинских ущелий, горных рек и водопадов.

При желании подниметесь по канатной дороге к незабываемым панорамам.

Услышите старинные легенды и познакомитесь с древними святилищами края.

А еще отправитесь к источникам для обретения силушки богатырской и отведаете блюда национальной кухни в проверенном заведении.
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг

Что вас ожидает

Алагирское ущелье. Начало

Вы побываете в Аланском женском монастыре. Узнаете о традициях глубокого почтения Уастырджи — наскального памятника Святому Георгию — и оцените масштабное творение. Услышите легенду о роще Хетага и человеке непоколебимой веры. А далее доберетесь до курорта Тамиск, где обнаружили минеральные сероводородные источники, узнаете об истории местных бальнеологических санаториев и целебных свойствах вод.

Волшебный мир Цея

Осмотрев статую покровителя животного мира Афсати, арку Шелкового пути, фактурные горные реки и каньоны, вы приблизитесь к сказочному месту, которым гордится Осетия. Посетите Цейский водопад, узнаете о происхождении древнего святилища Реком и услышите легенду о трех слезах бога. Неподалеку мы предложим остановиться на вкусный и ароматный обед. Также можно будет устроить конные прогулки и прокатиться по канатной дороге к фантастическим пейзажам горы Монах. Оттуда вы увидите вершину Пик туриста и выясните, как поощрялись советские туристы, покорявшие ее.

Зрелищный Зарамаг

Завершит приключение в Алагирском ущелье Зарамагская ГЭС, впечатляющее место, где среди гор расположилось огромное водохранилище. А финальным аккордом станет посещение горячих источников Бирагзанг, где вы приобщитесь к проверенным временем процедурам укрепления здоровья.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: тропа к Цейскому водопаду — 100 р. /человека, канатная дорога — 300 р. /человека
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек, а также устроить пикник в горах — детали уточняйте в личном сообщении
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Меня зовут Николай. Я родился и вырос в Северной Осетии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимой республикой и покажу ее самые интересные достопримечательности. Сделаю все, чтобы вы прониклись атмосферой Кавказа и захотели к нам вернуться.
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1 реальный отзыв

Елена
8 окт 2021
Николай очень доброжелательный, приятный в общении молодой человек. Экскурсия организованна отлично все пунктуально, с учетом моих предпочтений. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение. Посмотрели много красивых ландшафтов и заброшенных городов, забрались в самое высокогорное село верхний згид. На туристическом автобусе вы вряд ли туда доберётесь. Благодаря Николаю, Северная Осетия стала чуточку ближе. В следующем году надеюсь вернуться.

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