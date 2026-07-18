Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Представляем вашему вниманию экскурсию, которая перенесет вас в сказочный мир Осетии. Вас ждут захватывающие пейзажи осетинских ущелий, горных рек и водопадов. Вы узнаете удивительные легенды и познакомитесь с древними святилищами.

По желанию вы сможете подняться по канатной дороге к незабываемым панорамам. Вас ожидает встреча с источниками, которые, по преданиям, обладают целебной силой. А завершит ваше путешествие дегустация блюд национальной кухни в проверенном заведении. Эта экскурсия станет незабываемым приключением и позволит глубже понять культуру и традиции Осетии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения «Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг» - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, тоже можно насладиться живописными видами, однако возможны дожди и более прохладная погода. Зимой экскурсия также доступна, но из-за снега и низких температур прогулки могут быть ограничены.

Сейчас август — это идеальное время.