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С Светлана Великолепная экскурсия по Владикавказу!

Прекрасный гид Завен, который с большой любовью рассказывает о своем родном городе. Обладая поистине энциклопедическими знаниями, подаёт информацию очень легко, образно, с долей юмора. Мы узнали очень много нового об истории города, его архитектуре и культуре, о характере и обычаях жителей Осетии. Благодарим за чудесно проведенное время! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

N NIKIFOROVA Великолепная экскурсия по Владикавказу!

Прекрасный гид Завен, который с большой любовью рассказывает о своем родном городе. Обладая поистине энциклопедическими знаниями, подаёт информацию очень легко, образно, с долей юмора. Мы узнали очень много нового об истории города, его архитектуре и культуре, о характере и обычаях жителей Осетии. Благодарим за чудесно проведенное время! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

V Vorkuta777.bolotnikova Добрый день! Замечательная пешая экскурсия. Благодаря Завену мы узнали много интересного об истории Владикавказа, которые в интернете не найдешь, его обычаях и легендах. У нас сложилось впечатление, что Завен знает о каждом доме, памятнике, улочке… Благодарим ещё раз за прекрасную экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Экскурсия нам очень понравилась. У нас был замечательный экскурсовод Завен. Маршрут был оптимален, рассказ интересен и познавателен. Чудесный город Владикавказ был открыт для нас Завеном. Спасибо ему большое. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет