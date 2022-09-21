Дома купцов и состоятельных горожан XVIII века на проспекте Мира
Центр народных промыслов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Познакомимся с самыми значимыми архитектурными и культурными объектами, включая памятники Дзаугу Бугулову, Иссе Плиеву, Армянскую и Осетинскую церкви, Лютеранскую кирху, дома купцов и состоятельных горожан XVIII века на проспекте Мира;
Узнаем истории старинных домов и их владельцев;
Посетим Центр народных промыслов;
Поговорим о городских легендах и др.
Владикавказ ценен прежде всего своей старинной застройкой, людьми, едой, историей и культурой. Изучением всего этого и не только мы займёмся на этой экскурсии. Присоединяйтесь!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Завершение: Улица Миллера, 34, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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