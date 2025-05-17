Дневная прогулка с историями и легендами по Владикавказу включает самые интересные места центральной части города и длится от 2 до 3 часов. Вас ждет только самое интересное и важное от местного жителя. У вас даже будет возможность посмотреть на город сверху!
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Познакомимся с самыми значимыми архитектурными и культурными объектами, включая памятники Дзаугу Бугулову, Иссе Плиеву, Армянскую и Осетинскую церкви, Лютеранскую кирху, дома купцов и состоятельных горожан XVIII века на проспекте Мира;
- Узнаем истории старинных домов и их владельцев;
- Посетим Центр народных промыслов;
- Поговорим о городских легендах и др. Владикавказ ценен прежде всего своей старинной застройкой, людьми, едой, историей и культурой. Изучением всего этого и не только мы займёмся на этой экскурсии. Присоединяйтесь!
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятники Дзаугу Бугулову и Иссе Плиеву
- Армянская церковь
- Осетинская церковь
- Лютеранская кирха
- Дома купцов и состоятельных горожан XVIII века на проспекте Мира
- Центр народных промыслов
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Завершение: Улица Миллера, 34, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 49 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Великолепная экскурсия по Владикавказу!
Прекрасный гид Завен, который с большой любовью рассказывает о своем родном городе. Обладая поистине энциклопедическими знаниями, подаёт информацию очень легко, образно, с долей юмора. Мы узнали очень много нового об истории города, его архитектуре и культуре, о характере и обычаях жителей Осетии. Благодарим за чудесно проведенное время!
Прекрасный гид Завен, который с большой любовью рассказывает о своем родном городе. Обладая поистине энциклопедическими знаниями, подаёт информацию очень легко, образно, с долей юмора. Мы узнали очень много нового об истории города, его архитектуре и культуре, о характере и обычаях жителей Осетии. Благодарим за чудесно проведенное время!
Вам был полезен этот отзыв?
N
Великолепная экскурсия по Владикавказу!
Прекрасный гид Завен, который с большой любовью рассказывает о своем родном городе. Обладая поистине энциклопедическими знаниями, подаёт информацию очень легко, образно, с долей юмора. Мы узнали очень много нового об истории города, его архитектуре и культуре, о характере и обычаях жителей Осетии. Благодарим за чудесно проведенное время!
Прекрасный гид Завен, который с большой любовью рассказывает о своем родном городе. Обладая поистине энциклопедическими знаниями, подаёт информацию очень легко, образно, с долей юмора. Мы узнали очень много нового об истории города, его архитектуре и культуре, о характере и обычаях жителей Осетии. Благодарим за чудесно проведенное время!
Вам был полезен этот отзыв?
V
Добрый день! Замечательная пешая экскурсия. Благодаря Завену мы узнали много интересного об истории Владикавказа, которые в интернете не найдешь, его обычаях и легендах. У нас сложилось впечатление, что Завен знает о каждом доме, памятнике, улочке… Благодарим ещё раз за прекрасную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия нам очень понравилась. У нас был замечательный экскурсовод Завен. Маршрут был оптимален, рассказ интересен и познавателен. Чудесный город Владикавказ был открыт для нас Завеном. Спасибо ему большое.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия нам очень понравилась. У нас был замечательный экскурсовод Завен. Маршрут был оптимален, рассказ интересен и познавателен. Чудесный город Владикавказ был открыт для нас Завеном. Спасибо ему большое.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии на «Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу»
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Владикавказ глазами местных жителей
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 14:00
17 авг в 14:00
18 авг в 14:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Владикавказ
Прогулка по Владикавказу с историями и легендами. Вечерняя атмосфера и значимые объекты города. Насладитесь красотой столицы с высоты
Начало: На площади Штыба
Завтра в 18:30
16 авг в 18:30
от 5900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Завтра в 09:30
16 авг в 09:30
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
5000 ₽ за экскурсию