Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу

Дневная прогулка с историями и легендами по Владикавказу включает самые интересные места центральной части города

Дневная прогулка с историями и легендами по Владикавказу включает самые интересные места центральной части города и длится от 2 до 3 часов. Вас ждет только самое интересное и важное от местного жителя. У вас даже будет возможность посмотреть на город сверху!
Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу
Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу
Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу
Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу
Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу
Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу

Что вас ожидает 🤩

  • Памятники Дзаугу Бугулову и Иссе Плиеву
  • Армянская церковь
  • Осетинская церковь
  • Лютеранская кирха
  • Дома купцов и состоятельных горожан XVIII века на проспекте Мира
  • Центр народных промыслов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Познакомимся с самыми значимыми архитектурными и культурными объектами, включая памятники Дзаугу Бугулову, Иссе Плиеву, Армянскую и Осетинскую церкви, Лютеранскую кирху, дома купцов и состоятельных горожан XVIII века на проспекте Мира;
  • Узнаем истории старинных домов и их владельцев;
  • Посетим Центр народных промыслов;
  • Поговорим о городских легендах и др.
Владикавказ ценен прежде всего своей старинной застройкой, людьми, едой, историей и культурой. Изучением всего этого и не только мы займёмся на этой экскурсии. Присоединяйтесь!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Завершение: Улица Миллера, 34, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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