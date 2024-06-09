Описание экскурсии

Владикавказ — один из крупнейших городов на Кавказе с богатой историей, архитектурными памятниками и уникальной культурой. В храме равноапостольного князя Владимира мы осмотрим фрески событий, связанных со взлетом и падением Аланского государства на протяжении I-XIII веков — прихода апостола Андрея Первозванного в аланский город Фуст, крещения Алании, подвига Нана Залецкой, чуда, связанного со священной рощей Хетага, жизнью аланской княжны Марии Ясыни. Здесь же познакомимся с просветителями, которые сыграли ключевую роль в развитии веры и духовности осетинского народа. Прогуливаясь по старым улочкам, я расскажу о Владикавказской крепости, которая была построена в период правления Екатерины II и имела стратегическое значение для обороны Закавказья. На набережной Терека увидим памятник Иссе Плиеву — дважды герою Советского Союза. В Пушкинском сквере увидим памятник Пушкину на месте его остановки по пути следования в Тифлис, а рядом — военный госпиталь, где знаменитый хирург Пирогов впервые применил наркоз. Увидим дом Поповых, где жила муза основоположника осетинской художественной литературы Коста Хетагурове. Вы услышите красивый рассказ о жизни и творчестве поэта и художника. На проспекте Мира будем созерцать дома, хранящие уникальные истории о Евгении Вахтангове, уроженце Владикавказа, Михаиле Булгакове, жившем здесь в самый разгар противостояния белых и красных, первом кинотеатре в России «Братьев Пате». Распахну мир красивых горных пейзажей, о быте и занятиях горского народа в картинах основоположника осетинской живописи Махарбека Туганова. Я расскажу о романе в камне — «Доме для Сонечки», первом владикавказском проекте Павла Шмидта, подарившего городу прекрасные здания в стиле модерн. Раскрою трагическую историю дома Ястремского, где царили любовь и безумие. Мы посетим места, где происходили различные загадочные события, которые ассоциируются с мистическими явлениями. А у фонтана «Нарт Сослан», танцующий в окружении скифских мифических существ, мы познакомимся с нартским эпосом, который включает в себя целый ряд героических и мифических рассказов, описывающих подвиги и приключения главных героев-нартов. Эти рассказы передавались из уст в уста и хранились в памяти нартских сказителей. Это чудо, что народный фольклор дошел до наших дней. В городе проживают представители различных вероисповеданий, национальностей и культур. В экскурсию включено посещение лютеранской кирхи, армянской церкви Григория Просветителя, церкви Рождества Пресвятой Богородицы, суннитской мечети. И это еще не полный перечень зданий, имеющих свою уникальную историю и архитектурные особенности, которые нам встретятся по пути следования.