Владикавказ имеет богатую историю и уникальную культуру. Здесь много старых домов, хранящих свои тайны. Замок любви — роман в камне архитектора П. Шмидта. В доме Поповых жила муза поэта и художника К. Хетагурова, в доме Ястремского царили любовь и безумие.
Мы увидим и рассмотрим здания, имеющие свою уникальную историю и архитектурные особенности, и все они поведают нам о прошлом настоящем Владикавказа.
Мы увидим и рассмотрим здания, имеющие свою уникальную историю и архитектурные особенности, и все они поведают нам о прошлом настоящем Владикавказа.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Площадь Штыба
- Ольгинский мост и молокане
- Памятник Иссе Плиеву
- Дом Вахтангова
- Армянская церковь Григория Просветителя
- Пушкинский сквер
- Храм святого равноапостольного князя Владимира
- Музей осетинской литературы
- Мемориальный дом-музей Коста Хетагурова
- Дом кино
- Союз композиторов
- Замок любви
- Доходный дом Воробъева
- Здание почтово-телеграфной конторы
- Проспект мира
- Здание дома быта - бывшей фабрики Вахтангова
- Гостиница «Париж»
- Общество Взаимного Кредита
- Аптека Квитона
- Музей им. Махарбека Сафаровича Туганова
- Отель «Империал»
- Пате и «Комсомолец»
- Памятник-фонтан «Нарт Сослан»
- Академический Русский Театр имени Евгения Вахтангова
- Союз архитекторов - Дом Замковых
- Лютеранская кирха
Описание экскурсии
Владикавказ — один из крупнейших городов на Кавказе с богатой историей, архитектурными памятниками и уникальной культурой. В храме равноапостольного князя Владимира мы осмотрим фрески событий, связанных со взлетом и падением Аланского государства на протяжении I-XIII веков — прихода апостола Андрея Первозванного в аланский город Фуст, крещения Алании, подвига Нана Залецкой, чуда, связанного со священной рощей Хетага, жизнью аланской княжны Марии Ясыни. Здесь же познакомимся с просветителями, которые сыграли ключевую роль в развитии веры и духовности осетинского народа. Прогуливаясь по старым улочкам, я расскажу о Владикавказской крепости, которая была построена в период правления Екатерины II и имела стратегическое значение для обороны Закавказья. На набережной Терека увидим памятник Иссе Плиеву — дважды герою Советского Союза. В Пушкинском сквере увидим памятник Пушкину на месте его остановки по пути следования в Тифлис, а рядом — военный госпиталь, где знаменитый хирург Пирогов впервые применил наркоз. Увидим дом Поповых, где жила муза основоположника осетинской художественной литературы Коста Хетагурове. Вы услышите красивый рассказ о жизни и творчестве поэта и художника. На проспекте Мира будем созерцать дома, хранящие уникальные истории о Евгении Вахтангове, уроженце Владикавказа, Михаиле Булгакове, жившем здесь в самый разгар противостояния белых и красных, первом кинотеатре в России «Братьев Пате». Распахну мир красивых горных пейзажей, о быте и занятиях горского народа в картинах основоположника осетинской живописи Махарбека Туганова. Я расскажу о романе в камне — «Доме для Сонечки», первом владикавказском проекте Павла Шмидта, подарившего городу прекрасные здания в стиле модерн. Раскрою трагическую историю дома Ястремского, где царили любовь и безумие. Мы посетим места, где происходили различные загадочные события, которые ассоциируются с мистическими явлениями. А у фонтана «Нарт Сослан», танцующий в окружении скифских мифических существ, мы познакомимся с нартским эпосом, который включает в себя целый ряд героических и мифических рассказов, описывающих подвиги и приключения главных героев-нартов. Эти рассказы передавались из уст в уста и хранились в памяти нартских сказителей. Это чудо, что народный фольклор дошел до наших дней. В городе проживают представители различных вероисповеданий, национальностей и культур. В экскурсию включено посещение лютеранской кирхи, армянской церкви Григория Просветителя, церкви Рождества Пресвятой Богородицы, суннитской мечети. И это еще не полный перечень зданий, имеющих свою уникальную историю и архитектурные особенности, которые нам встретятся по пути следования.
В любой день с 9.00 до 17.00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 800 ₽
|Детский (до 14 лет)
|700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Штыба
- Ольгинский мост и молокане
- Памятник Иссе Плиеву
- Дом Вахтангова
- Армянская церковь Григория Просветителя
- Пушкинский сквер
- Храм святого равноапостольного князя Владимира
- Музей осетинской литературы
- Мемориальный дом-музей Коста Хетагурова
- Дом кино
- Союз композиторов
- Замок любви
- Доходный дом Воробъева
- Здание почтово-телеграфной конторы
- Проспект мира
- Здание дома быта - бывшей фабрики Вахтангова
- Гостиница «Париж»
- Общество Взаимного Кредита
- Аптека Квитона
- Музей им. Махарбека Сафаровича Туганова
- Отель «Империал»
- Пате и «Комсомолец»
- Памятник-фонтан «Нарт Сослан»
- Академический Русский Театр имени Евгения Вахтангова
- Союз архитекторов - Дом Замковых
- Лютеранская кирха
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Штыба, возле памятника Дзугута Бугулова
Завершение: Лютеранская Кирха
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 9.00 до 17.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа
Похожие экскурсии из Владикавказа
Индивидуальная
2.5 часа
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
Завтра в 15:30
11 июня в 14:30
от 3 200₽ за всё до 15 чел.
Групповая
2 часа
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 14:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю
Начало: В районе пр. Мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 990₽ за всё до 4 чел.