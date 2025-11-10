Мои заказы

2 главных музея Владикавказа (билеты включены)

Побывать в доме режиссёра Евгения Вахтангова и в Национальном музее Осетии
Вас ждёт экскурсия по двум главным музеям Владикавказа.

Сначала мы посетим дом-музей режиссёра Евгения Вахтангова — познакомимся с его биографией и укладом жизни.

А затем отправимся в Национальный музей республики Северная Осетия–Алания, где погрузимся в историю и культуру региона. Поговорим о жизни древних осетин и рассмотрим редкие экспонаты.
Время начала: 09:00, 12:00, 15:00

Описание билета

Дом Евгения Вахтангова

Вы увидите:

  • Старинные двери, шкафы и стулья, посуду и чайные сервизы
  • Комнату Евгения Вахтангова — она сохранилась практически в первозданном виде
  • Прижизненную маску — слепок лица Вахтангова, изготовленный его другом и коллегой по первой студии Михаилом Чеховым
  • Интерактивный стол и мультимедийные проекции, которые помогают погрузиться в атмосферу прошлого века

И ещё много интересного!

Национальный музей РСО–Алания

Вы увидите:

  • Голову идола — случайную находку у селения Нар в 1913 году. Относится к кобанской культуре конца II тыс. до н. э.
  • Бронзовый кинжал — кобанская культура 9–8 вв. до н. э.
  • Макет склепа города мёртвых в Даргавсе
  • Деформированный аланский череп
  • Осетинский трёхногий стол

И другие интересные экспонаты!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится преимущественно в помещении. Между музеями перемещаемся пешком около 15–20 минут
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5700 ₽
Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея Вахтангова
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 964 туристов
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!
Задать вопрос

