Добро пожаловать в мир Северной Осетии! Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в культуру и историю региона.Участники смогут посетить знаменитый город мёртвых Даргавс, узнать о трагедии ледника Колка и насладиться

видами на величественные горы. Вы также откроете для себя искусство региона через арт-объекты и попробуете традиционные блюда осетинской кухни. Всё это в сопровождении опытного гида, который расскажет интересные факты и ответит на ваши вопросы

Описание экскурсии

10:00–10:30 — выезд из Владикавказа

В дороге гид расскажет об истории и культуре Северной Осетии.

10:30–10:50 — Кармадонское ущелье

Остановка у памятника жертвам трагедии из-за схода ледника Колка. Вы узнаете о драматичных событиях, произошедших здесь в 2002 году.

10:50–11:00 — разрушенные туннели, оставшиеся после трагедии

Мы осмотрим остатки объектов и поговорим о событиях, которые потрясли страну.

11:10–11:45 — переезд и смотровая площадка на ледник Майли

11:45–13:05 — Даргавс

Осмотр города мёртвых — некрополя, хранящего древнюю историю захоронений осетин.

13:05–13:30 — арт-объект «Осетинская буква А»

13:30–13:55 — арт-объект «Качели в облаках»

13:55–14:15 — башня Курта и Тага

Внешний осмотр построек на высоте 1500 м под рассказы о местных легендах.

14:15–15:35 — обед в кафе с панорамным видом на горы

В меню — аутентичные осетинские блюда: пироги, мясо в казане и многое другое.

15:35–16:05 — Аланский мужской монастырь

Посещение одного из самых высокогорных православных монастырей в России и знакомство с его историей.

16:05–16:35 — Дзивгисская наскальная крепость

Уникальные оборонительные сооружения, сохранившиеся до наших дней.

16:35–16:55 — арт-объект «Зеркальный барс»

16:55–17:10 — Кадаргаванский каньон

Прогулка вдоль каньона среди водопадов и древних скальных образований.

17:10–17:25 — возвращение во Владикавказ

По пути гид расскажет интересные факты о регионе и ответит на ваши вопросы.

Организационные детали