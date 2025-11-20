Добро пожаловать в Северную Осетию! Откройте для себя Даргавс, арт-объекты и ледник Колка. Узнайте о традициях и насладитесь осетинской кухней
Добро пожаловать в мир Северной Осетии! Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в культуру и историю региона.
Участники смогут посетить знаменитый город мёртвых Даргавс, узнать о трагедии ледника Колка и насладиться читать дальше
видами на величественные горы.
Вы также откроете для себя искусство региона через арт-объекты и попробуете традиционные блюда осетинской кухни. Всё это в сопровождении опытного гида, который расскажет интересные факты и ответит на ваши вопросы
6 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏞️ Живописные виды на горы
🕌 Посещение исторических памятников
🍽️ Аутентичная осетинская кухня
🎨 Уникальные арт-объекты
🚌 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
Даргавс
Кармадонское ущелье
Аланский мужской монастырь
Дзивгисская наскальная крепость
Кадаргаванский каньон
Описание экскурсии
10:00–10:30 — выезд из Владикавказа
В дороге гид расскажет об истории и культуре Северной Осетии.
10:30–10:50 — Кармадонское ущелье
Остановка у памятника жертвам трагедии из-за схода ледника Колка. Вы узнаете о драматичных событиях, произошедших здесь в 2002 году.
10:50–11:00 — разрушенные туннели, оставшиеся после трагедии
Мы осмотрим остатки объектов и поговорим о событиях, которые потрясли страну.
11:10–11:45 — переезд и смотровая площадка на ледник Майли
11:45–13:05 — Даргавс
Осмотр города мёртвых — некрополя, хранящего древнюю историю захоронений осетин.
13:05–13:30 — арт-объект «Осетинская буква А»
13:30–13:55 — арт-объект «Качели в облаках»
13:55–14:15 — башня Курта и Тага
Внешний осмотр построек на высоте 1500 м под рассказы о местных легендах.
14:15–15:35 — обед в кафе с панорамным видом на горы
В меню — аутентичные осетинские блюда: пироги, мясо в казане и многое другое.
15:35–16:05 — Аланский мужской монастырь
Посещение одного из самых высокогорных православных монастырей в России и знакомство с его историей.
16:05–16:35 — Дзивгисская наскальная крепость
Уникальные оборонительные сооружения, сохранившиеся до наших дней.
16:35–16:55 — арт-объект «Зеркальный барс»
16:55–17:10 — Кадаргаванский каньон
Прогулка вдоль каньона среди водопадов и древних скальных образований.
17:10–17:25 — возвращение во Владикавказ
По пути гид расскажет интересные факты о регионе и ответит на ваши вопросы.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
Отдельно оплачивается: посещение города мёртвых Даргавс — 150 ₽ с чел., обед — 500–800 ₽ с чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 221 туриста
Меня зовут Тимур, я представляю команду гидов во Владикавказе. Мы с радостью организуем и проведём для вас экскурсии по горам великолепной Северной Осетии. Вы посмотрите на неё нашими глазами и полюбите так же сильно, как любим её мы.
Ждём встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наиль
20 ноя 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру, за бомбовую экскурсию - «Главное в Северной Осетии». Было интересно, познавательно, душевно, прониклись атмосферой региона. Понравилась не навязчивость и легкость гида! Не устаешь читать дальше
и не перегружаешься от информации, подавал информацию в виде историй, оживляя каждое место и каждое событие. Спасибо за ваш профессионализм, не пожалели!!! Увезли с собой самые яркие впечатления, записали номер - чтобы вновь обратиться в следующий приезд!
И
Игорь
30 окт 2025
Поездка организована замечательно, было очень интересно и комфортно. Осетинская земля который раз раскрыла своё гостеприимство. Вся наша большая семья очень довольна!
Кирилл
18 окт 2025
Прекрасно проведенный день. Побывали над облаками, посетели красивые места. Погода днем наладилось, вышло солнце. Благодарю за хороший день и прекрасную экскурсию
Ольга
13 окт 2025
Очень душевная поездка получилась!!! Наш гид Мангия очень замечательный, внимательный, заботливый, интересно все рассказывал. Поездка прошла непринуждённо, все посмотрели, везде успели, вкусно пообедали по его рекомендации. Очень рекомендую эту компанию, и Мангия в частности!
Татьяна
26 сен 2025
Было здорово! К сожалению погода была пасмурной и горы не было видно. Но все локации по программе увидели и вкусно пообедали.
Олег
11 сен 2025
Познавательная экскурсия, насыщенный маршрут. Гид Тимур интересно все рассказывал. Всем рекомендую.
А
Анна
9 авг 2025
Всем привет! Это Дарья. Вчера мы провели чудесный день в прекрасной компании среди красивейших гор, пофоткались на прекрасном озере, посетили еще множество впечатляющих мест: Даргавс, Аланский мужской монастырь, памятник группе С. Бодрова и другие. Но задал тон и атмосферу поездке Альберт- лучший во Владикавказе гид. Большое спасибо за отличный день!